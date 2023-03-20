香港風鈴木遍佈港、九、新界各處，以黃、白、紫等不同色彩示人。近日，有網民發現葵青區的粉紅花風鈴木亦經已盛開！粉紅色花在屋邨裡綻放，為以白色作主色調的葵芳邨添上異彩，亦吸引不少邨外人亦專程到邨中欣賞。

香港風鈴木｜葵青超美粉紅風鈴木盛放！為屋邨添色彩！醉人粉紅花

香港風鈴木之中，以綻放黃花的風鈴木較為常見，而綻放粉紅花的風鈴木則可於粉嶺欣賞。除了粉嶺，最近「香港風景分享組」有組員發現，葵芳邨的風鈴木亦已經開滿了粉紅色花，引人注目。

在葵芳邨葵安樓外的粉紅風鈴木花團錦簇、紅粉花緋，為以白色作主色調的屋邨添上生氣、注入色彩。此情此景，讓不少葵芳邨居民悅目娛心，也吸引了不少區外居民專程攜同攝影器材進邨，將粉紅風鈴木的美態攝下，永留印記。

炎炎夏日將至，隨著溫度日漸上升，風鈴木上的花朵將會凋謝，至下年大地回春之際才會再顯現。不想等待一整年後才能賞花的朋友，謹記盡快到場欣賞！另外，葵芳邨裡的風鈴木相當接近民居，大家到訪時應減低聲量及避免以強勁的閃光燈拍攝，以免影響到邨民的生活。

葵芳邨粉紅風鈴木

地點：新界葵芳邨興芳路177號葵安樓外

時間：24小時

交通：乘搭九巴30、32H、37、43、44M號線、城巴930號線、龍運A32號線、專線小巴87K、89M、89S或407號線，於葵芳邨葵信樓站下車，再步行至葵安樓外

