室內好去處｜鬧市高球場專業教練指導初哥都啱！$450起包證書飲品

高爾夫球是近年新興潮流運動，但總覺入會籍、學打高球門檻高、價錢不菲，不如先到室內高球場試試，先學習好基本功，之後再到真正高球場，學習也會更得心應手。



學打高球 由正確姿勢開始

無論任何運動，首先要從基本姿勢學起。別以為高爾夫球是一個悠閒的體育項目，事實上整個揮捍動作都要運用核心肌群的力量，以釋出衝擊力和爆發力，如果動作不正確，就很容易引致肌肉痠痛，甚至受傷。

高爾夫球是全身性運動，如果動作不正確，很容易引致身體受傷。（圖片來源：Pixabay）

室內golf場 毋懼天氣變化

要改善打球的動作，便要經常練習，到高爾夫球俱樂部打球，不但花費昂貴，還要長途跋涉前往近郊地區，費時失事，那及得上到市區的室內高球場練習，參加者毋需擔心天氣的問題，就算天氣惡劣，參加者一樣可以在室內慢慢學習。

高球新手由專業教練指導，逐步學習打高球的技巧。（圖片由GolfZon GreenLive Hong Kong提供）

6人內小班教學 金鐘銅鑼灣設練習場

香港有不少室內高球場，除了留意設備，駐場教練亦十分重要。部分室內高球場設有駐場教練，就算是高球初哥，都可以輕鬆跟教練學習。於荔枝角、銅鑼灣和金鐘都設有室內高爾夫球場的GolfZon GreenLive Hong Kong或者最適合高球愛好者和初學者參加，3個室內高球場都位於市中心，鄰近港鐵站，最遠也步行15分鐘即達。參加GolfZon室內高球場課程的學員以小班教學進行，每節課程不多於6人。

專業教練指導 完成課程獲頒證書

GolfZon室內高球場設有高球教練，即使是高球新手，或完全對高球不認識也不用擔心，專業教練可作指導，讓初哥慢慢熟習技巧之餘，亦可減低受傷機會。GolfZon室內高球場現正與01空間合作，只需輸入推廣碼「CASH50」，即可減$50，以初階試堂為例，學員只需要$450就可參加包括1小時的學習課程，更包一杯指定飲品。有興趣的市民亦可以透過01空間參加初階、中階及高階課程，共4小時的課程有專業教練全程指導，費用包球道及飲品，完成課程後更可獲得證書。

按圖看GolfZon室內高球場：

GolfZon室內高爾夫球場



地址：九龍荔枝角長義街9號, D2 Place一期114-127號舖

電話：2593 6888

地址：銅鑼灣加路連山道88號南華體育會體育中心2樓

電話：2593 6988

地址：金鐘夏愨道18號海富中心2樓70-79 & 91-97號舖

電話：3751 7088

優惠期：由即日起至3月31日

價錢：初階班 $450起（原價$500起）｜中階班 $470起（原價$520起）｜高階班$500起（原價$550起）訂購網址