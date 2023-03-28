台灣愛文芒｜太陽の惠 淡淡奶香甜度極高！附直送香港預購連結

如果要挑選一款最鮮甜多汁的水果，不論大人小朋友都上榜的絕對有芒果，但在秋日又未到芒果盛產的季節，一眾「愛芒之人」又可以點止渴呢？唔使再等啦～台灣太陽の惠愛文芒果就是必入首選！嫩紅果皮、包覆著香甜淡黃的果肉，粒粒飽滿，依家係01網購就可以將人氣盧家出品的芒果直送家中，一盒就可以滿足哂你嘅慾「芒」啊！



盧家太陽の惠愛文芒果獨特之處！

市面上有不同產地及品種的芒果，而台灣產的愛文芒最為聞名，當中要說到最好吃的就是「太陽の惠」！ 由盧家監督出品的芒果，出產於屏東枋山的山谷盆地，那處種有逾2,000棵芒果樹，「落山風」乾燥高溫的氣候，讓芒果提早收成，同時也令每顆芒果都有獨有果香及甜味。

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首創種植法每顆厚實爆汁 盛夏清爽食法

使用牛奶有機肥料的首創農業種植法，每顆樹上的芒果果實都吸引到充足營養，更帶帶淡淡的奶香味，而且不需要額外其他催熟化學藥劑，都可以自然收成。而且為了維持芒果的質素，每枝花柄只會留一顆芒果，就可以保證出產的每顆芒果都是最厚實大顆，也是最多汁鮮甜！

不止即開即食，同時這款「太陽の惠」的口感同甜度更可以用來製作甜點、沙律或小菜拌炒，搭配不同食材也更可突顯清爽柔甜口感！一芒多種食法，春未至盛夏都能盡情享用！

顆顆多汁滿足口感：【盧家監製】太陽の惠-愛文芒果中顆

草生栽培，每顆多汁營養滿分！當日早上現摘，即日下午由產地直接配送，確保為你送上最新鮮的芒果！中顆分別有2.5KG及5KG兩款，2.5KG重的芒果，每盒大概有7-8顆，而5kg重的，每盒則會有約13-16顆。

【盧家監製】太陽の惠-愛文芒果中顆2.5KG（原價：$628）

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大顆食得更滋味：【盧家監製】太陽の惠-愛文芒果大顆

同樣都產地直送，大顆分別有2.5KG，每盒5-6顆；5KG則每盒則大概有8-12顆。大顆2.5KG的價錢只比中顆多$30，就可以升級享受更大啖芒肉的口感！

【盧家監製】太陽の惠-愛文芒果大顆2.5KG（原價：$648）

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