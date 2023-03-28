復活節自助餐｜生蠔龍蝦任食7酒店自助餐推介　玩轉復活節$80起

復活節長假期間，各間酒店都推出自助餐優惠，低至半價。除了有以往必食回本海鮮之外，部分酒店更有特色主題美饌，立即看看心水酒店自助午餐及晚餐推介。



新界區酒店自助餐優惠

復活節主題自助餐 找復活蛋贏神秘大獎

想一家大小去吃自助餐，可考慮有得玩有得食的荃灣西如心酒店，酒店以復活節為主題，推出下午茶自助餐、自助午餐和晚餐。一系列精心設計的食物一定可以吸引小朋友，包括彩虹林明頓及復活節甘筍蛋糕。小朋友還可參加遊戲邊吃邊玩，只需要在酒店內透過小白兔的足印，尋找復活蛋的蹤影，就有機會贏取神秘禮品一份！

荃灣西如心酒店的自助餐以復活節為主題，推出多特式美食及甜品。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

荃灣西如心酒店復活節自助午餐、晚餐、下午茶自助餐

下午茶自助餐

供應日期：4月7-9日

供應時間：下午3:15至5:15

自助午餐及晚餐

供應日期：4月7至10日

供應時間：下午12:00至2:30、下午6:30至9:30

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

價錢：成人$269起（原價$328起）｜小童$215起（原價$262起）訂座網址

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青馬景伴自助餐 推介慢煮西班牙杜洛克豬柳

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店亦推出以復活節為主題的自助餐，多款環球美食包括露絲瑪利香烤羊架、燒美國有骨肉眼、慢煮西班牙杜洛克豬柳、冰鎮海鮮及刺身壽司等源源不絕送上。還有特色甜品無限量供應，推介香片茶栗子餅、檸檬茶瑪德琳、伯爵茶焦糖布甸、烏龍茶啫喱炭燒及咖啡杏仁長條蛋糕，甜品控不可錯過！

挪亞方舟度假酒店復活節海鮮自助午餐/自助晚餐

供應日期：4月7日至10日

供應時間：下午6:00至9:00

地址：新界馬灣珀欣路33號

價錢：自助午餐成人$388（原價$438）｜小童$268（原價$295）｜自助晚餐成人$518（原價$647）｜小童$268（原價$328）訂座網址

九龍區酒店自助餐優惠

太子酒店自助餐 同行1小童免費

九龍區亦有多間酒店推出自助餐優惠，有4間位於尖沙咀，例如太子酒店全新餐廳SAVVY推出全新吃喝盡饗宴，客人可以任食無限量供應的時令海鮮及頭盤。最驚喜是同行1位11歲小童可以免費享用自助餐及任點各國美饌。

SAVVY「全新吃喝無盡饗宴」

供應時間：星期一至日晚上6時半至10時

地址：尖沙咀海港城太子酒店3樓/港威商場3樓GW 3209A

價錢：$690（原價$735）（同行1位11歲或以下小童免費）訂座網址

燒烤主題 任食西冷封門牛柳煙燻豬肋骨

尖沙咀凱悅酒店的自助餐以燒烤為主題，除了藍青口、沙白蛤、蟹腳、翡翠螺、小龍蝦及凍蝦等多款冷盤外，推介烤肉區即切煙燻西冷牛排、燒美國封門牛柳及香草焗羊架。此外更有龍蝦迷至愛的蒜蓉辣椒牛油燒龍蝦、日式火焰龍蝦等自助餐。酒店亦有日式、西式、中式、印度美饌提供，喜歡吃甜品的客人，亦不容錯過酒店自家製精選甜品，如招牌蛋糕卷及千層酥。

香港尖沙咀凱悅酒店的自助餐推出以燒烤為主題，每款食物香氣十足！（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

尖沙咀凱悅酒店燒烤美饌主題自助晚餐

供應時間：星期一至星期日晚上6時至10時

地址：尖沙咀凱悅酒店大堂層咖啡廳

價錢：成人$722起（原價$801起）｜小童$361起（原價$401起）（同行一位0至5歲小童免費）訂座網址

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龍蝦龍躉自助晚宴 即蒸波士頓龍蝦鑊炒帝皇蟹腳

美麗華酒店推出龍蝦．龍躉海鮮自助晚宴，多款冰鎮海鮮源源不絕般送上，包括龍蝦、鮮鮑魚、鮮蟹、松葉蟹腳、老虎蟹。當中推介最矜貴的，有即蒸鮮波士頓龍蝦、欖菜爆炒龍躉球、古法蒸沙巴龍躉、鑊炒川味帝皇蟹腳等14款冷熱盤，而且所有名菜都無限任食，想一次過食勻「海鮮之王」的波士頓龍蝦和龍躉不同食法，就不可以錯過了！如果4人同行連任飲紅酒的話，更可以$2,678訂座。

美麗華酒店龍蝦．龍躉海鮮自助晚宴

供應時間：星期一至日晚上6時半至10時

地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號美麗華酒店

價錢：成人$570起（原價$768起）｜小童$328起（原價$438起）｜$2,678（4人同行連紅酒任飲）訂座網址

金域假日7折海鮮自助餐 嘗盡生蠔龍蝦砵酒牛尾

金域假日酒店推出海鮮自助晚餐7折優惠，多款回本美食推介，包括冰鎮海鮮、翡翠螺、麵包蟹、生蠔、凍龍蝦、鴨肝凍批、紅燒牛尾配砵酒汁、佛羅倫斯焗生蠔、避風塘炒蟹。另有多款日式、西式、中式及印度美食可供選擇。

金域假日酒店海鮮自助晚餐

供應日期：即日起至4月30日

供應時間：星期一至日晚上6時至9時15分

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

價錢：成人$536起（原價$768起）｜小童$375起（原價$537起）訂座網址

8度海逸半自助午餐+自助午餐 吃足2.5小時

喜歡享受自助午餐的人，可選擇位於土瓜灣8度海逸酒店推出的半自助午餐、假日自助午餐優惠。自助餐提供冷熱葷，包括蒜泥白肉、青檸青酒浸大蜆、意式香草烤春雞伴黑松露汁、脆香白鰆魚或椒鹽荷蘭比目魚等。喜歡吃甜品的客人更不可錯過酒店提供多達16款甜品，包括芒果拿破崙、紐約芝士蛋糕、迷你蛋白士多啤梨卷等。半自助餐方面，2.5小時的午餐，客人可以無限量添食沙律及特式甜品，再配搭自選主菜一款及是日餐湯，首選紅酒燴牛尾伴意大利寬麵條、意式香草烤春雞等。

8度海逸酒店的半自助午餐由$160起，再配合01空間優惠更可低至$80。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

8度海逸酒店半自助午餐、假日自助午餐

半自助餐供應時間：星期一至五中午12時至下午2時半

自助餐供應時間：星期六及日下午12時至下午2時半

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號

價錢：成人$160起（2個成人可帶一位嬰兒免費同行）訂座網址