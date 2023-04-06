長沙灣越菜全新串燒放題！任食三色串燒/香烤味醂魚翅/啤酒$168起

長沙灣一間新開越南菜餐廳，主打多款越式料理，最近更推出「貓頭鷹時段」串燒放題，供應沙嗲醬三色串燒，一次過歎到雞肉、豬肉、牛肉串燒，還有香茅雞翼、蒜蓉法包，以及不定時供應的香烤味醂魚翅等小食，更可以暢飲啤酒，人均最平$168起！

長沙灣越菜全新串燒放題！任食三色串燒/香烤味淋魚翅/啤酒$168起

位於長沙灣的越式餐廳「越湯」，主打親民價越南料理，當中包括多款越式粉麵，其中招牌必食火車頭日本A5和牛湯粉（$68），用上日本A5和牛製作濃郁湯底，材料則有日本A5生和牛肉片、手打牛丸等，用料十足！

另有火炙香草蒜蓉龍蝦湯粉（$98）、香茅豬頸肉撈檬（$58）及招牌無骨海南雞（$58）、自家製和牛米紙卷（$58）及越式小食拼盤（$138）等，選擇非常豐富！

餐廳更推出貓頭鷹時段串燒放題，每日晚上9時半至深夜12點提供串燒小食放題（$168）及宵夜串燒小食及啤酒放題（$238），歎到三色沙嗲醬串燒，有齊雞肉、豬肉及牛肉串燒，各位食肉獸千萬不要錯過！

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除此之外，放題更會供應越南人氣小食香茅雞翼、蒜蓉法包及不定時推出的香烤味醂魚翅等，不論是與朋友吃晚飯，或相聚飲酒歎小食都非常適合！

越湯

地址：深水埗營盤街128號地舖

開放時間：星期一至日上午11時半至深夜12時

電話：5663 1786

