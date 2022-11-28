深水埗串串火鍋放題人均$178起！2小時任飲任食數十款火鍋串串

天氣轉涼，最適合去打邊爐歎美食！這間主打串串火鍋的專門店推出放題優惠，人均$178起，即可任飲任食多款串串，有齊鴨血、牛黃喉、牛肩胛、白椒鹿肉丸、薯粉等，配上每日自家炒製的湯底，香辣又過癮，學生更有湯底免費優惠！

深水埗串串貢火鍋放題人均$178起！任飲任食鴨血/牛黃喉/牛肩2小時

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（圖片來源：串串貢）

位於深水埗的「串串貢」主打川式串串火鍋，人均只需$178起，即可以歎到2小時任飲任食串串火鍋放題，一次過食盡數十款特色串串，以及自家製湯底！放題套餐還更會送1份海鮮拼盤，可以歎到鮮蝦、蜆、蠔仔、青口等選擇，輕鬆回本。

2小時任飲任食串串火鍋放題，可以自選餐廳每日自家製的湯底，款式包括麻辣湯、酸菜湯、蕃茄蘋果湯、芫荽皮蛋湯等，可選單鍋、雙鍋或三鍋，不論是嗜辣的朋友抑或是口味較清淡都有選擇，價錢為$58起， 學生出示學生證更可享湯底免費優惠，相當抵食。

串串放題採用自助方式，大家可以自行於串串櫃中選擇心水火鍋串串，款式多達數十款。當中牛肉款式已有十多款，包括芫菨牛肉、牛黃喉、牛肩胛、泡椒牛肉等；亦有鴨血、白椒鹿肉丸、各式蔬菜及粉麵類，選擇豐富。

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串串貢

地址：深水埗元州街18G號富匯居1樓

電話：2342 8688

營業時間：12:00-23:00

