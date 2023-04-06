尖沙咀波鞋開倉優惠低至2折！尖沙咀又有開倉優惠，全場逾20大波鞋及運動服飾品牌限時開倉優惠，除了有近來人氣極高的HOKA跑鞋及行山鞋，還有Nike、Adidas、New Balance、Converse等優惠商品，以2折起發售，最平$50就可以入手！即看尖沙咀開倉優惠時間及地點詳情。

尖沙咀開倉優惠波鞋低至2折！HOKA行山跑步鞋/Adidas/Nike最平$50

尖沙咀開倉優惠有逾20大波鞋及運動服飾品牌，包括HOKA One One、Nike、Adidas、New Balance、Converse、CHUMS、Columbia等低至2折發售，當中更包括多款運動服飾及配件，最平$50就可以買到。

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尖沙咀開倉優惠涵蓋多個人氣品牌的熱賣波鞋款式，有近年深受跑步用家、行山人士歡迎的HOKA波鞋，款式包括Bondi X、Arahi 6、MAFATE SPEED 3 - CSRY等，部分$1,000以下有交易，買滿3件更有額外7折！此外，百搭易襯的全日Adidas Stan Smith折後$400、Converse波鞋低至$150起、Adidas足球鞋最平$50入手！

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尖沙咀開倉優惠同樣涵蓋多款男女服飾，有齊運動外套、衛衣、T恤、配件，包括Nike風褸、CHUMS上衣等；Arena及Speedo男女裝泳衣折後低至$250！

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此外，今次開倉優惠更有童裝波鞋及服飾減價，包括New Balance、NIKE、Puma等，大人小朋友都有收穫！

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尖沙咀開倉優惠由即日起至4月10日舉行，時間為上午11時至下午9時，於尖沙咀九倉電訊中心舉行，有興趣記得不要錯過！

尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉 詳情

日期：2023年4月5日至4月10日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

優惠詳情：精選貨品3件額外7折、2件額外8折

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

