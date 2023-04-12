銅鑼灣新商場開幕！銅鑼灣全新一站式商廈Sugar+已於3月底正式開幕，樓高27層，座地大玻璃設計可以飽覽維港廣闊海景，集齊零售、餐廳、健康美容等一站式食玩買體驗，當中包括米芝蓮級知名食府、新派創意料理、水療按摩專門店等，即睇地址及詳情！

銅鑼灣Sugar+正式開幕！27層全新地標 設空中花園/餐廳/水療中心

銅鑼灣全新一站式商廈Sugar+已於3月底正式開幕，位於銅鑼灣黃金地段，擁有27層高，建築設計為座地大玻璃，5樓設有空中花園，可以飽覽維多利亞公園景色及維港開揚海景；頂層有大型LED戶外顯示屏幕，面向維多利亞公園及銅鑼灣東區。

（圖片來源：Sugar+）

銅鑼灣Sugar+集零售、美食、健康及悠閒體驗於一身，現時已有多間人氣餐廳進駐，當中包括新派日法創意料理「Blendin Restaurant & Lounge」、曾獲米芝蓮推介的上海素菜專門店「功德林」、日本和牛燒肉「宮崎肉本舖」、日本料理餐廳「味蔵」、意大利餐廳「Vivere」、順德菜館「圍爐順德菜」、主打Grab & Go輕食「Quik D by Pacific Coffee」等。

（圖片來源：Sugar+）

銅鑼灣Sugar除了有多元化餐飲體驗，同時設有水療按摩專門店「Hyence Spa」，與本地香薰治療師合作調配天然植物精華提煉的香薰油，再配合星級按摩手法，同時提供全方位美體美肌保養，為客人帶來悠閒療癒的時間。

（圖片來源：Sugar+）

銅鑼灣Sugar+位於銅鑼灣核心地區，交通非常方便，由銅鑼灣港鐵站E出口步行3分鐘即可到達。

Sugar+

地址：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+

交通：銅鑼灣港鐵站E出口步行3分鐘

