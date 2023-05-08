母親節禮物｜珍珠首飾皮玫瑰親子樂8大工作坊優惠　DIY驚喜小禮物

母親節快到，無論是雙職媽媽或是一家之煮，媽媽的工作總是年終無休，無私奉獻，做子女或者作為丈夫好應該藉着這節日孝敬母親，表達一番心意，例如親手為她製作一份禮物，以下介紹8個不同特色的工作坊，適合不同喜好的媽媽。



親自開蚌取珠 製作獨一無二珍珠首飾

女人愛美，媽媽也不例外，但日忙夜忙，甚少時間為自己打份一番，不妨趁這個機會，與媽媽一起造珍珠首飾。參加者可登上位於西貢的珍珠養殖場，由專家指導下開蚌取珠，再用提供的配件，親自製作一條獨一無二的珍珠首飾。

參加活動的小朋友可以學習珍珠的知識，亦可以近距離觀察珍珠蚌周邊海洋的生物。（圖片由香港珍珠養殖協會提供）

珍珠首飾工作坊

優惠期：由即日起至5月31日

價錢：單人套票$780起｜二人同行$1540（原價$1640）（於01空間輸入推廣碼「DIY100」再減$100）

地址：西貢麻南笏的珍珠養殖場

報名網址：https://bit.ly/3LRKl2X

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母親節送花 永不凋謝的玫瑰

女生都喜歡花，媽媽都一樣。不過嫌送花太普通，又易枯萎？不如與媽媽製作一朵永不凋謝的玫瑰花！工作坊位於銅鑼灣鄰近港鐵站，交通方便。工作坊會為參加者準備好所有材料，只需要按導師的教學，就可以親自製作獨一無二又有心思的母親節貴氣皮玫瑰！

小朋友可以親手製作皮玫瑰，送結媽媽。（圖片由手作班房提供）

皮革玫瑰花工作坊

優惠期：由即日起至5月31日

價錢：單人$520起｜二人同行$936（原價$1,040起）（於01空間輸入推廣碼「DIY100」再減$100）

地址：銅鑼灣富明街2-6號寶明大廈4J室

報名網址：https://bit.ly/3oYy7xq

打造金戒指 表達對母親的愛

戒指是對彼此愛的承諾，但不單止情侶，對媽媽同樣可以透過戒指表達一份愛。在DIY金屬工藝體驗班之中，參加者可以利用傳統金工技法，在導師的指導下製作一隻金屬戒指，句括999純銀手鐲戒指、天然晶石/鋯石。參加者可以體驗退火、彎折成形、銼修塑形、打磨研修等多個工序。覺得有趣的參加者不妨帶媽媽一起參加。

利用傳統金工技法，打造一隻獨一無二的戒指。（圖片由Mush LTD提供）

DIY金屬工藝體驗班

優惠期：由即日起至5月31日

價錢：單人$919（原價$1050）｜二人同行$1799（原價$2100）（於01空間輸入推廣碼「DIY100」再減$100）

地址：觀塘偉業街93號16樓

報名網址：https://bit.ly/3LutIdj

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意大利傳統玻璃彩繪 為母親送上驚喜

意大利玻璃彩繪是一門藝術，值得帶喜歡藝術的媽媽一同參加。在威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊中，參加者會利用獨有的配方混合顏料，設計好合適的圖案之後都未足夠，因為玻璃品需再經過約攝氏600度的高溫，令色彩可以更持久。想向母親送上驚喜，就要立即報名，課程完結後燒製完成品需時7至10個工作天，並會以順豐快遞。另外，01空間會員更可以優惠價$250升級至3小時初階體驗班，讓參加者可以挑戰比較複雜的圖案字句，創作清酒杯、食碟、首飾盒、或大碟等。

威尼斯傳統玻璃彩繪的歷史悠久，而且顏色可以保持鮮艷亮麗。（圖片由Cinesina提供）

威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊

優惠期：由即日起至5月31日

價錢：單人$389（原價$450）｜二人同行$738（原價$900）（於01空間輸入推廣碼「DIY100」再減$100）

地址：九龍青山道489-491號香港工業中心C座1樓C14B室

報名網址：https://bit.ly/44u2Vq1

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拉坯製陶清酒套裝 自選顏色圖案

很多香港人都喜歡日本文化，就算將富有日本特色的物品放在家作擺設亦十分合適。如果母親喜歡日本文化，或者閒時會喝一兩杯日本酒，就特別適合帶母親參加清酒套裝工作坊（包括清酒樽1件及小杯2件）。位於太子的工作坊鄰近港鐵站，出口直上旁邊的長榮大廈即可到達。工作坊運用全港獨有的迷你拉坯方式去製作精巧的清酒杯，初學者都可以輕鬆地接觸拉坯製陶。參加者之後可以創作獨一無二的母親節圖案及填上顏色。最後製成品會經過攝氏1200度高溫燒製，過程有趣，不妨帶身邊的母親一同體驗吓。

自製清酒套裝外型獨一無二，而且富有日本特色，作為擺設亦十分合適。（圖片由CC Art Studio 思陶藝術工作室提供）

清酒套裝工作坊

優惠期：由即日起至5月31日

價錢：二人同行$1180（原價$1200）（於01空間輸入推廣碼「DIY100」再減$100）

地址：九龍太子太子道西141號長榮大廈6樓E室

報名網址：https://bit.ly/44v1U1a

親子陶瓷工作坊 發揮創意締造美好回憶

有年幼小朋友的媽媽，也可參加親子工作坊，親子陶瓷體驗班就適合3至12歲的小朋友和媽媽一起，過程中除了可以展現小朋友藝術的一面之外，更可以訓練他們的小手肌和觸感。小朋友更可以發揮創意，和爸爸媽媽即席為製成品上色，最後經過1200度高溫燒製即可。

課程專為初學者而設，適合3至12歲小朋友與家長一同參與。（圖片由CC Art Studio 思陶藝術工作室提供）

親子陶瓷工作坊

優惠期：由即日起至5月31日

價錢：1大1小$ 620起（原價$640起）（於01空間輸入推廣碼「DIY100」再減$100）

地址：九龍太子太子道西141號長榮大廈6樓E室

報名網址：https://bit.ly/3p8NHGY

迷你拉坯工作坊 與孩子同創可愛製品

喜歡和小朋友一同創作的家長，亦可以參加迷你拉坯工作坊，過程簡單，只需要按導師的指示逐步完成，小朋友一樣可以完成製品。無論是清酒杯、豉油碟或其他發揮小宇宙的容器都可以，而且創作主題不限，塑形及上色均可自由發揮。最後經過攝氏1200度高溫燒製即可完成。

迷你拉坯的造型可愛，學員亦可以運用自己的創意，為製成品增添更多有趣的元素。（圖片由CC Art Studio 思陶藝術工作室提供）

迷你拉坯工作坊

優惠期：由即日起至5月31日

價錢：$570（原價$580起）（於01空間輸入推廣碼「DIY100」再減$100）

地址：九龍太子太子道西141號長榮大廈6樓E室

報名網址：https://bit.ly/3LvXWfR

拉坯體驗工作坊

優惠期：由即日起至5月31日

價錢：$670（原價$680起）（於01空間輸入推廣碼「DIY100」再減$100）

地址：九龍太子太子道西141號長榮大廈6樓E室

報名網址：https://bit.ly/4278F7Q