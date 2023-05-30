父親節餐廳推介｜50款點心海膽火鍋自助餐　餐廳酒店8精選43折起

母親節剛過，下個月又到父親節。雖然很多父親都不重視儀式感，但若然子女也為父親慶祝，與他到酒店或餐廳吃頓豐富大餐，必定令他甜在心頭。今次精選了8間酒店及餐廳的中菜及自助餐，相信總有一間適合嘴饞的爸爸。



【自助餐篇】

美麗華酒店和牛自助餐 嘆足14款和牛菜式

位於尖沙咀的美麗華酒店推出和牛盛饌自助晚宴，多達14款以日本和牛創作的菜式源源不絕送上，包括火焰和牛壽司、芝麻醬油和牛蓋飯、天多利和牛串、慢烤香料和牛等。除此之外，當然亦有龍蝦及松葉蟹腳等多款回本美食和冰鎮海鮮，是慶祝父親節的抵食之選。按此了解及訂座

美麗華酒店和牛盛饌自助晚宴

價錢：成人$628起（原價$790）｜小童$328起（原價$438起）

供應日期：即日起至6月30日

供應時間：晚上6:00至10:00

地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place Yamm

電話：2315 5120

尖沙咀凱悅海膽主題盛宴 任食龍蝦回本海鮮

除了和牛之外，海膽和其他海鮮一樣深受不少香港人的歡迎。位於尖沙咀凱悅酒店的凱悅咖啡廳推出以海膽作為主題的海鮮自助午餐和晚餐優惠。廚師團隊以新鮮的海膽，製作成多款美食，包括海膽軍艦、海膽豆腐鰹魚湯、海膽飛魚籽黑松露炒飯，以中西日式的方法，帶出海膽的鮮味。說到海鮮自助餐，當然少不了波士頓龍蝦、翡翠螺、青口、沙白蜆、凍蝦、小龍蝦及蟹腳等冰鎮海鮮，每款均源源不絕新鮮送上，絕對是父親節的最佳禮物！按此了解及訂座

凱悅咖啡廳海膽主題海鮮自助晚餐、自助午餐優惠

價錢：自助午餐成人$410起｜小童$205起

自助晚餐$733起（原價$798起）｜小童$367起（$399起）

供應日期：即日起至6月30日

地址：九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂層咖啡廳

電話：3721 7700

灣仔六國酒店 自助餐優惠低至66折

位於灣仔的六國酒店為各位爸爸推出了品味饕宴自助晚餐，低至66折，食物款式包括原件鴨肝多士、和牛壽喜燒、鐵板燒、片皮鵝、雜錦刺身等。此外，餐廳更加提供了波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭藍青口、加拿大翡翠螺，還有美國麵包蟹和多款肉食包括美國特級有骨肉眼、鮑汁燴花膠及蠔皇扣鮑魚等。甜品也是自助餐必食項目，絕不能錯過焙茶拿破崙、開心果杏仁蛋糕、焦糖蘋果芝士蛋糕，還有其他蛋撻、鮮果撻及雪糕等供選擇，必可俘虜一眾嘴饞爸爸的胃！按此了解及訂座

六國酒店 Le Menu品味饕宴‧自助晚餐

價錢：成人$580起（原價$ 701.8起，81折）｜小童$383起（原價558.8起，66折）

供應日期：6月1日至8月31日

供應時間：晚上5:45至10:15

地址：香港灣仔告士打道七十二號一樓

電話：2866 3808

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銅柏寧酒店自助餐 龍蝦生蠔和牛任食

除了灣仔之外，銅鑼灣一樣有抵食自助餐之選。銅鑼灣柏寧酒店推出自助午餐和晚餐，美食款式包羅萬有，包括生蠔、龍蝦、和牛，亦有中式點心、冷熱盤、壽司刺身及時令菜式，餐廳亦提供了自家製的意式雪糕，適合一家大小一同慶祝父親節。按此了解及訂座

柏寧酒店PLAYT

價錢：自助午餐成人$368起（原價$460起，8折）｜小童$262起（原價$328起，8折）

供應日期：即日起至6月30日

供應時間：中午12:00至晚上9:30

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311

8度海逸酒店$160起 主菜加任食精緻甜品沙律

位於土瓜灣的8度海逸酒店亦推出半自助午餐、假日自助午餐，只需要$160就可以享用美食，除了配搭一款主菜之外，多款精選沙律及特色甜品可無限添食，包括芒果拿破崙、紐約芝士蛋糕、朱古力忌廉蛋糕等。餐廳亦提供假日自助午餐，除了提供一般回本冰鎮海鮮之外，餐廳更設置了冷盤及熱葷區，提供燒肉、咖喱食品、烤肉及其他美食，價錢只需$306起。按此了解及訂座

8度海逸酒店半自助午餐、假日自助午餐

價錢：假日自助午餐成人$306起｜小童$ $253

半自助午餐成人$160起

供應日期：即日起至12月31日

供應時間：中午12:00至下午2:30

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

電話：2126 1960

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法國餐廳半自助餐43折起 嚐招牌⿓蝦湯流⼼⽜⾓包

法式自助餐有什麼特別？或可與父親到享慢煮意品嚐半自助餐，及其招牌⿓蝦湯流⼼⽜⾓包 ，餐廳分別於中環、元朗及西環設有分店，除了可無限量添加頭盤及甜品之外，食客亦可從五款主菜之中任擇其一，包括香煎美國封門柳、西班牙黑毛豬腩、香煎挪威三文魚南瓜蓉、北海道珍寶帶子龍蝦汁意大利飯或黑松露流心蛋扁意粉，款款都是大廚的誠意之作！法國菜又怎可以少得甜品，餐廳提供了多款地道的法國甜品，包括焦糖燉蛋、真空慢煮芝士蛋糕、爆炸糖海鹽焦糖咖啡流心牛角包、肉桂蘋果流心牛角包和鮮製雪糕，味道一定令人驚喜。按此了解及訂座

享慢煮意 Fast Gourmet半放題

價錢：$338（原價$788 ，43折）

供應日期：即日起至12月31日

地址：中環善慶街9號地舖（中環分店）｜元朗元龍街9號形點1期1樓1023號舖（元朗分店）｜西環堅尼地城卑路乍街150號加多近山地下A號舖（西環分店）

電話：34807848（中環分店）｜68878147（元朗分店）｜68878147（西環分店）

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【中菜篇】

九龍酒店50款點心放題 原隻鮑魚燉菜膽湯

很多香港人都喜歡與一家人享受一盅兩件，如果你的爸爸也是其中之一，就不可錯過九龍酒店龍逸軒的任點任食點心。為了讓一眾爸爸可以吃得開心，由4月起龍逸軒已把特色點心的數量加碼至50款，首選新推菜式原隻鮑魚燉菜膽湯、香煎京蔥爆和牛包、沖繩黑糖豆蓉流沙煎堆等，另外亦有XO醬蘿蔔糕、晶瑩鮮蝦餃、沙律醬蝦多士等大受歡迎的菜式。除了中式點心之外，亦有西式甜品如芒果拿破崙、意大利芝士餅等，讓爸爸一次過嚐盡多款美食。按此了解及訂座

九龍酒店龍逸軒任點任食點心

價錢：成人$305起｜小童$255起

供應日期：即日起至6月30日

供應時間：早上10:45至下午3:15

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

電話：2734 3722

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與爸爸齊齊打邊爐 招牌龍鳳雞煲翅湯底

若然爸爸喜歡打邊爐，不如帶他們到城寨煲皇，餐廳近日推出了「肉罷不能」2人套餐，多款新鮮肉食包括封門柳、美國穀飼肥牛、日本黑豚肉，供客人慢慢享用。另外當然亦不可錯過餐廳的招牌海鮮套餐，多款新鮮海鮮包括蝦、花甲、海斑片輪流送上。除了食材之外，餐廳的招牌龍鳳雞煲翅湯底亦值得一讚，以濃郁金黃的雞湯，而嫩滑雞肉、滋補花膠及足料排翅另上，嘆完湯底再享受美食，一舉兩得。按此了解及訂座

城寨煲皇火鍋套餐

價錢：二人同行$748起（原價$1,242起）

供應日期：即日起至6月30日

供應時間：晚上6:00至11:45

地址：尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈地庫A號舖

電話：28992236