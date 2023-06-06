虎豹別墅｜電影毒舌大狀曾取景 6月重開導賞團免費遊 附預約方式

虎豹別墅導賞團重新開放預約參觀！發展局古物古蹟辦事處宣布，虎豹別墅將於6月9日以導賞團形式重新開放市民參觀，今日開始可以在古蹟辦官方網站網上預約登記，即睇預約方法及詳情！



虎豹別墅6月重新開放 附預約免費導賞團預約方式

虎豹樂圃（虎豹別墅）於去年年底正式停運，作為其運作基地的虎豹別墅，亦於同日交還予政府。不過最近傳來好消息，發展局古物古蹟辦事處宣布虎豹別墅將於6月9日以導賞團形式重新開放市民參觀，有興趣參觀的市民可於6月6日上午10時起，於古蹟辦事處官方網站預約登記。

虎豹別墅導賞團將會於逢星期五、六、日及公眾假期，每日分為4節、以粵語進行，每節名額為24人，將由導賞員帶領市民參觀別墅的私人花園及大部分室內空間，別墅內的遊戲室亦會首度公開。

6月份導賞團的截止申請日期為6月20日（星期二）下午5時，而古蹟辦會於星期一或在每星期第一個工作天，更新未來四個星期開放參觀的時段。記者見到6月份導賞團暫時預約滿額。

虎豹別墅是昔日華僑商人胡文虎的大宅，1936年落成，由樓高四層的主樓、私人花園及工人宿舍組成。虎豹別墅於2009年獲評為一級歷史建築。

虎豹樂圃（虎豹別墅） 詳情

地址：香港大坑大坑道15號A

開放日期：逢星期五、六、日及公眾假期（農曆年初一至三除外）

預約網站：https://www.amo.gov.hk/tc/visitor-centre/docent-services/public/haw-par-mansion/index.html

費用：全免

查詢：2208 4406 / 2208 4407

交通方式：可乘搭專線小巴21M路線，或11、41A、63路線巴士，於上林巴士站落車