室內好去處｜荃灣4千呎室內射箭場　射箭班每堂$175起附地址收費

炎炎夏日又怕落雨，室內好去處有不少選擇！最近荃灣有全新室內射箭場開幕，佔地4,000呎，設有6個箭靶及12條長達18米的標準靶道，同時提供5個不同程度的射箭課程，最平每堂$175起，不論是經驗老到的玩家抑或射箭新手都可以體驗射箭的樂趣。

荃灣全新4,000呎室內射箭場！最平$175/堂

荃灣全新室內射箭場「領先射箭」由幾位本地年輕射箭愛好者創立，佔地4,000呎，設有6個箭靶及12條符合標準距離的18米靶道，亦可以購買各種射箭用品，設備及場地配套均非常完善。

射箭場提供5個不同程度課程，分別設有成人及兒童班，亦有親子同樂體驗班，歡迎不同年齡層及程度的人士參加，大人小朋友都可以盡情玩。

其中，反曲弓基礎班最平$175/堂就可以玩到，專業教練會從旁指導揀選裝備、講解及運用基礎器材、以及親身示範基礎射箭方式及技巧，適合新手初次學習射箭。

另外，射箭場內不時會舉辦內部比賽，學員除了可以互相切磋，提高技能水平，同時能夠訓練射箭時的心態，更以藉機會認識到志同道合的朋友，擴闊社交圈子。

射箭場內特別設有休息區，擺放了大量桌上遊戲，在緊張刺激的射箭過程中，透過輕鬆的桌上遊戲活動放鬆身心，同時幫助射手提高反應能力、思考能力和策略性思考能力，有助應付比賽。

收費方面，一次性體驗課程每位收費$200/2小時；純兒童班或親子班每位收費$200/1小時，8至11歲可以報名，大小同價；另設有團體班及私人班等，詳情可向職員查詢。

領先射箭

地址：荃灣馬角街2號華興工業大廈4樓A室

營業時間︰星期一、二、五 14:00-23:00；星期三、四 19:00-23:00；星期六至日、公眾 假期 10:00-23:00（19:00後不開放練習）

查詢：9848 3360（可致電或WhatsApp）