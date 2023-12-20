隱世咖啡店全港17間推介！韓系／湖畔／日台風　打卡歎精品啡輕食

隱世咖啡店！放假在咖啡店裏打發時間，也是給自己在繁忙生活中一點喘息空間。今次《香港01》「好食玩飛」記者推介17大隱世咖啡店，帶你逃離城市生活的繁囂，體驗不同風格的咖啡店。



位於馬灣的米九十台日咖啡店。（圖片授權自IG@daydaycheckin）

隱世咖啡店全港17間推介 啱打卡歎精品咖啡輕食

隱世咖啡店【1】Jen Cafe——人氣網店Jenjen roll cake實體店

愛吃日式卷蛋的朋友，即便無食過都耳聞過人氣網店Jenjen roll cake大名！Jenjen的日式卷蛋出名用料靚、即日新鮮製作，基乎上每次開預訂連結也火速搶購一空。近日，Jenjen在深水埗設立首間實體店「Jen Cafe」，大家可即場吃勻多款招牌卷蛋，如開心果蝶豆花草莓卷蛋、大甲芋泥卷蛋（星期六日限定）、京都焙茶芝士奶蓋卷蛋、香印提子冧酒卷蛋等，不必再辛苦於網店撲蛋糕了！此外，店家還有一系列熱食，如酸種麵包、Bagel、沙律及意粉等，不愛甜食的朋友也有選擇！

Jen Cafe

地址：深水埗基隆街102號地舖

營業時間：10:00-18:00



隱世咖啡店【2】Classy——堅尼地城法式浪漫咖啡店

西環新店「Classy le Carré」鄰近堅尼地城海傍，以法國裝潢為主軸，遠遠望著都自帶濃濃的浪漫氛圍 ！店主Hymas崇尚美劇《Emily in Paris》中的法式生活，希望將劇中的法國情調帶來香港。在餐點方面，Classy le Carré不論日或夜都供應一系列法式Fusion菜，較傳統咖啡店更多美食選擇，又沒有食法國大餐般拘謹侷促。當中必食特色的法式全日早餐（$158）、牛油果明太子蝦肉（$128）及秘製慢煮手撕豬（$128），如喜歡甜食，還不可錯過傳統法式可麗餅（$88），每一口都蛋香十足，還配了鮮雜莓，帶來了酸甜的滋味！

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▼ ▼ ▼更多Classy le Carré介紹：

Classy le Carré

地址：西環堅尼地城新海旁1B-1C號同發大樓地下A-E號舖

營業時間：12:00-22:00

電話：60458229



隱世咖啡店【3】Tamora——大美督三層高濟洲風咖啡店 出色手工Croffle

位於大埔大美督的三層高獨棟咖啡店「Cafe Tamora（타모라）」，由一對好喜歡濟洲的韓籍情侶主理，店名Tamora以當地方言解作「小島相聚」，這兒風格主打水泥X紅磚工業風，配搭超大落地玻璃窗同鏡面裝飾，整個空間非常寬敞。店家必食一系列手工Croffle，當中以濟洲抹茶味最獲網民推薦，至於飲品，必飲濟洲柚子梳打咖啡，入口清新，伴有陣陣咖啡香，好獨特！

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Cafe Tamora（타모라）

地址：大埔大美督村46B號地舖至2樓

營業時間：12:00-19:00



隱世咖啡店【4】The Hideout——梅窩韓系貨櫃屋 湖泊咖啡店

梅窩不止是郊遊好去處，在銀鑛灣路還有一間好隱世的韓系貨櫃屋Cafe「The Hideout」，咖啡店坐擁一個私家湖泊，加上米黃色的韓系貨櫃屋布置及熱帶植披，光是坐在湖邊歎啡已非常寫意！至於食物，主打輕食及糕點，價錢略貴，但質素不錯。​

The Hideout

地址：大嶼山梅窩銀礦灣路

營業時間：9:00-18:00；星期二 全日休息



隱世咖啡店【5】米九十——馬灣日台風小店 歎家庭式料理

馬灣有著不少隱世咖啡店，「米九十」便是其中一間！店家主打日台風，供應著一系列無添加的家庭式料理，還有為素食者而設的定食套餐！定食上有各式不同小菜，不論營養或視覺享受都得到雙重滿足！

米九十

地址：馬灣馬灣大街村中243號地舖

營業時間：星期四至一 10:00 - 17:00；星期二至三 全日休息

查詢：6111 4799



隱世咖啡店【6】Happy Corner——葵興超抵咖啡店 主打手工烘焙麵包

Cafe開到成行成市，不過好多的定價都偏貴，有時簡單一個雞胸沙律都60元起跳，未食都荷包先受重創！​葵興有間CP值爆標的高質咖啡店「Happy Corner」！店子位於工廈Canteen地庫，僅有4個座位，地方不大，主打外賣生意為主。一份早餐沙律、熱狗僅$38，手工烘焙麵包也只是十多元起，每款食物都係現今Cafe的半價左右，完全不用看價錢都可放心order！此外，雖然地方不大，店子布置卻非常清新——藤織梳化、玻璃木枱、蘑菇裝飾、紅酒箱、綠色植物，加上極高樓底，洋溢濃濃的文青氣息！

Happy Corner

地址：葵涌和宜合道151-157號勝利工業大廈地下勝利美食廣場B號舖

營業時間：07:30 - 18:00；星期日 全日休息



隱世咖啡店【7】Latter Café——灣仔法式咖啡店 手工貝果、手沖咖啡

Latter Café以法式奶油色為設計主調，室內不時會有花藝佈置，隨時可以拍出文青風打卡靚相！餐廳主打多款特色咖啡，甜品有鬆餅、卷蛋及貝果，鹹點則有All Day Breakfast全日早餐及意粉等。適合與三五知己聚會閒聊，Chill住歎享受午後時光。

Latter Café

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

營業時間：08:00-18:00



隱世咖啡店【8】SO.HIGH Coffee Bar——復古老香港

位於西環的 SO.HIGH Coffee Bar 選址在手扶梯旁邊的轉角位，粗獷的石屎牆加上鐵閘帶出樸實的懷舊風。而且這裏的咖啡是以中式瓷杯盛載，配合店內以鮮花作擺設和木椅木槕，有回到復古老香港茶鋪的感覺。

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網友推薦的甜品有Cappuccino Cake（$52）、Cream Cheese Cake（$52）。每款咖啡都口感順滑、濃醇，配上咖啡杯上獨特的古董花紋，打卡一流！

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SO.HIGH Coffee Bar

地址：西營盤高街49號

營業時間：星期一至四 08:30 - 18:00；星期五至日 08:30 - 19:30

查詢：2612 1711



隱世咖啡店【9】Good Day Coffee Co.——好日子咖啡

好日子咖啡隱藏於一個小小的空間，只有四個座位。雖然面積不大，但卻有溫馨小店的感覺。這裏只售幾款輕食和咖啡，三文治卻是即叫即做，豐富足料，十分有誠意。

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招牌菜式有蛋沙律三文治（$48）、好日子咖啡（$40）、青瓜梳打咖啡（$39）、燒牛肉三文治（$54）。顧客也可以在點餐時與店主交流，讓店主親自推介食品。

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Good Day Coffee Co.

地址：佐敦文英街25號文景樓地下B號舖

營業時間：星期二至日 11:00 - 18:00

查詢：2330 0111



隱世咖啡店【10】Coffee Analog 安樂珈琲——珈琲店和酒吧結合

安樂珈琲把珈琲店和酒吧結合，顧客可以對住一面Whisky酒牆飲著咖啡。早上是珈琲店，踏入6點之後，安樂珈琲就會孌做酒吧。珈琲店裝修以木和水泥作主調，燈光偏暗，比較有酒吧、威士忌酒窖的格調。

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店內的 Mystery Cake （$48）每日限量供應不同款式，當中焙茶戚風蛋糕內層夾住煙韌麻薯，蛋糕鬆軟、濃濃的茶味，相當有口感。Dirty（$40），咖啡賣相吸引，有完美分層，慢慢看著咖啡與牛奶融合，口感由濃到淡，香濃而酸味不重。

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Coffee Analog

地址：太子西洋菜北街169號地舖

營業時間：星期一至五 11:00 - 18:00；星期六 09:00 - 18:00；星期日 12:00 - 21:30



隱世咖啡店【11】ohm... Cafe and Bar——霓虹水泥牆 日啡夜酒

OHM同樣以「日啡夜酒」模式經營，入黑後店內氣氛一轉 ，立即轉為雞尾酒酒吧。OHM主調為灰和黑，加上水泥牆、霓虹燈等設計，型造年輕時尚感。每逢星期日晚，店內更設有現場音樂表演，不同的音樂單位會到現場駐唱。

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招牌菜式有黑芝麻芝士蛋糕（$58）、Ocho Chocolate Old Fashioned（$128）、秘製微辣焗雞翼（$58-$42）及意大利黑醋醬煎卡津牛脷（$88）。

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ohm... Cafe and Bar

地址：深水埗汝州街152號地舖

營業時間：星期一 15:00 - 00:00；星期三至五 15:00 - 00:00；星期六至日 12:00 - 00:00

查詢：6146 7930



隱世咖啡店【12】Sonne CAD——手沖咖啡愛好者必去

外觀優雅復古的小洋樓改建成了現在的咖啡店。翻新之後，依然保留了古樸的外觀。舊式傳統木門、每一件傢俬、擺設、裝飾等，都是店主於不同地方搜羅回來，新舊交融。風格舊而精緻，空間開闊卻不冷漠，微微泛黃的燈光透出溫馨。一入小店就已經瀰漫着陣陣香濃的咖啡味。

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Sonne CAD是一間集咖啡零售、咖啡體驗及推廣可持續發展的店鋪。店裡只有咖啡，選用來自多個產地的優質咖啡豆，主打手沖、滴濾、虹吸咖啡。店員可以咖啡導賞專員，和客人介紹每一種咖啡豆，如產地，氣候，種植過程，味道等等。客人可以根據自己的喜好選擇咖啡。

Sonne CAD

地址：大坑新村街16號地舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 18:00

查詢：6922 5398



隱世咖啡店【13】Hjem——挪威風木屋小店 北歐風料理

Hjem 在挪威語裡是「家」的意思，店鋪也有民區小店的感覺。Hjem 位於大館附近，是以紅白色為主的北歐風咖啡店，與中環出名的緬甸菜 Club Rangoon 是姐妹餐廳。一進去就會看到綠植和雜誌的佈置、各種畫作、藤椅和北歐風格海報牆。

招牌飲品為 Honey Golden Milk Latte。Hjem 更提供北歐風的菜式，如smørrebrød，上面放有北極蝦、蘆筍和波羅的海鯡魚。另外，還有肉丸配薯蓉、維也納香腸配炸薯條、沙拉和北歐芝士拼盤等經典北歐菜餚。

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Hjem

地址：中環荷李活道159-163號金荷大廈地下2號舖

營業時間：星期二至五 08:00 - 18:00

查詢：2362 9193



隱世咖啡店【14】The Lob——中環純白生酮輕食

The Lob 主打生酮飲食，是一間位於中環的純白風生酮咖啡店。店面裝修以黑白色為主，可以堂食之外，也可以在店外的小櫈上享受食物。除了 The Lob 的咖啡外，他們的蛋糕可說是一大亮點。

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網友推薦，可以嚐嚐他們的黑芝麻latte、Pecan Chocolate Muffin、Hazelnut Chocolate Cake、Tiramisu 和 Smoked Salmon Sandwich。Smoked Salmon Sandwich裏面夾的是煙熏三文魚、碎雞蛋、番茄和生菜，生酮麵包沒有普通麵包的韌勁，卻很有咬口，愈吃愈有甜味。

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The Lob

地址：中環鴨巴甸街14號地舖

營業時間：星期一至日 09:00 - 18:00

查詢︰5138 7607



隱世咖啡店【15】Kactus Koffee——韓籍咖啡師駐場 創意咖啡

韓國人開設的咖啡小店Kactus Koffee，是極簡水泥工業風搭配居家休閒風。水泥外牆配襯落地玻璃透明度極高，一眼就可以看穿整間店舖。門外擺設了仙人掌和長椅，粉紅色的鐵櫈和排櫈可以給顧客在外面打卡。

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店內有韓籍咖啡師駐場，主打創作咖啡，如 Yuzu Tonic Espresso（$40），Espresso 配上柚子蜜梳打、Vienna Koffee（$40）， Americano 上加上芝士奶蓋。甜品方面選擇亦十分豐富，比較受歡迎的有 Blueberry Cream Cheese Croffle（$60）和 Traditional Tiramisu ($60)。

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Kactus Koffee

地址：佐敦文英街47號地舖

營業時間：星期一至日 08:00 - 20:00

查詢：6796 1507



隱世咖啡店【16】Soul fresh——得意藝術牆畫 露營休閒風

Soul fresh是露營風的咖啡店，店舖位於太平山街的小角落，充滿文藝氣息且安靜。店愛擺放多張露營燈給大家打卡，牆上還有大型頭像畫作，十分有標誌性。Soul fresh還是一間可以帶同寵物一起光顧的咖啡店喔！

+ 5

店裡的法包及斑蘭戚風蛋糕全是每天新鮮手工製，戚風蛋糕尤其受歡迎。Soul fresh主打越南法包，麵包外脆內軟，可選扎肉或雞肉，配上自家製肉肝醬及醃漬蔬菜，口感豐富。

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Soul fresh

地址：上環太平山街14B號地舖

營業時間：星期二至日 11:00 - 18:00

查詢：9846 9883



隱世咖啡店【17】Halfway Coffee 半路咖啡——懷舊香港情懷

很少咖啡店會被他們所用的咖啡杯子，但是Halfway Coffee所以用來盛載咖啡的杯子是具有中國特色的彩色杯子。特別是萬壽無疆的杯子，就像涼茶舖裏所用的一樣。Halfway Coffee 左邊是小形博物館，展示出中式杯子和古老物件等，右邊則是咖啡廳。搭配香港經典老歌，彌漫著懷舊香港情懷。

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網友特別推介 Longan Honey Latte（$68），喝下去是有龍眼的甜味和桂花的香氣。味道和嗅覺同時享受多層次的味道。Scrambled Egg Bacon On Sourdough （$98）所用的酸種麵包厚身，外脆內紮實，炒蛋嫩滑，煙肉煎到脆。

+ 4

Halfway Coffee 半路咖啡

地址：上環摩羅上街26號華冠大廈地舖

營業時間：星期一至日 08:00 - 18:00

查詢：2606 1160

