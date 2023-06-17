新蒲崗美食12大推介！老字號手打牛丸/巷仔雲吞麵/純白精品咖啡店

新蒲崗美食12大推介！新蒲崗美食餐廳其實有不少都隱藏在林立的工廠大廈之間，近年更有不少咖啡店和麵包烘焙店進駐，可說是臥虎藏龍之地。今次記者整理新蒲崗美食12大推介，除了有老字號港式傳統麵店，必食手打牛丸、雲吞撈麵；還有米芝蓮推介上海粢飯、雲南酸辣米線等。當然不少得近年流行的文青咖啡店，以及人氣麵包烘焙店，即睇介紹。



新蒲崗美食12大推介

【1】金寶冰廳：必試招牌香滑奶茶

這間茶餐廳最出名的就是熱奶茶，有食客讚堪稱是全港奶茶Top 10之一。以傳統陶瓷杯盛載的奶茶，據說以4種茶葉拼配而成，不只質地濃厚夠熱能掛杯，而且入口滑喉，茶香味足。配懷舊菠蘿油、奶油豬仔包或大大份奄列，是地道的早餐推介。

+ 1

金寶冰廳

地址：新蒲崗康強街53號地下

營業時間：7:00am – 10:00pm



【2】雲南人家風味餐廳：酸辣米線原鍋上桌

雲南人家風味餐廳在新蒲崗區經營多年，是專營米線的老店，其特色在於以小鍋上桌，令米線熱度夠，又可以打卡；酸辣湯底口味偏淡，米線溜滑又有米香，多款配料之中以炸蝦卷最受歡迎，以香脆外皮包裹著彈牙蝦膠，非常惹味。

+ 2

雲南人家風味餐廳

地址：新蒲崗康強街32-34地下8號

營業時間：11:00am – 9:00pm



【3】英記巷仔雲吞麵：港式傳統麵店

英記巷仔雲吞麵店面不大，傳統雲吞麵店格局沒有花巧的門面，簡單卻受不少街坊歡迎。小店主打「六十年代撈麵」及「巷仔雲吞麵」，雲吞撈麵大大碟，麵質爽口彈牙，雲吞餡料加入大地魚粉，鮮味濃郁。平日營業時間至凌晨，深夜想來食個宵夜亦得。

英記巷仔雲吞麵

地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓10號地舖

營業時間：11:00am – 1:00am（星期日11:00am – 7:00pm）



【4】豆漿大王：米芝蓮推介上海粢飯、鹹豆漿

豆漿大王位於新蒲崗工廈地舖，位置並不算顯眼，餐廳主打即叫即包的粢飯，香港已經買少見少，而且餡料份量十足，香軟糯米加上自家製炸菜、肉鬆和油條，相當抵食；傳統少見的鹹豆漿，加入大量蝦米及油炸鬼，有興趣來試一試當下午茶也不錯。

除了粢飯和鹹豆漿，推介必試小店的肉鬆奶脆多，以炸饅頭為底，配上香甜煉奶及咸香肉鬆，口感豐富，非常滋味！此外還有煎釀豆腐麵、酸辣湯、酥炸排骨、小籠包等。

豆漿大王

地址：新蒲崗大有街34號新科技廣場地下9號舖

營業時間：8:00am – 9:00pm（星期日及公眾假期 09:30am – 09:00pm）



【5】成記牛什粉麵：招牌手打牛丸、牛雜米

說到牛雜、牛筋，一定要提到新蒲崗老字號成記牛什粉麵！成記牛雜河、手打牛丸都是愛牛人士必食推介，其手打牛筋丸並非常見的彈牙爽口，質地偏向軟綿，味道香濃；牛雜米相當足料，而且醃得入味，湯底濃郁，喜愛重口味的朋友必試。

成記牛什粉麵

地址：新蒲崗錦榮街4A號地下

電話：2322 4947

營業時間：10:00am – 10:00pm



【6】合利潮洲粉麵：40年歷史老字號粉麵店

同樣是區內老店、有40年歷史的合利潮洲粉麵，招牌必食四寶丸，可以一次過試勻墨魚丸、魚蛋、貢丸和魚皮，不少食客大讚貢丸彈牙入味，墨丸更可以食到墨魚粒。

另外，筋腩墨魚鬚銀針粉同樣是招牌菜，湯底濃郁，牛筋煮至入口即溶，加上彈牙墨魚鬚，超足料，記得要加入自家推出的辣椒醬，香辣惹味非常過癮；還有香脆炸魚皮，堂食或者買回家打邊爐都適合。

合利潮洲粉麵

地址：新蒲崗衍慶街19號A舖地下

電話：2321 9179



【7】窩子：港式懷舊風文青咖啡店

新蒲崗仁愛街的窩子可以說是最早進駐新蒲崗的西式咖啡廳，以綠色牆身配復古風地板階磚，充滿六、七十年代懷舊冰室風味，吸引不少文青到訪。

餐廳主打西式Fusion菜，必食推介有慢煮牛面頰配意粉，紅酒汁味道偏甜，牛面頰肉軟稔入味；還有慢煮萬字醬油豬軟骨飯及手撕豬腩窩夫三文治等。

窩子的麻糬窩夫同樣深受食客歡迎，有焦糖香蕉配雲呢拿雪糕、紫薯蓉配雲呢拿雪糕等外脆內軟；不少得還有即叫即製的梳乎里鬆餅，蛋香味濃，質感軟綿，喜歡吃甜品的朋友不要錯過。

窩子

地址：新蒲崗仁愛街36號地下

電話：2796 0001

營業時間：12noon-10pm（星期二休息）



【8】Until Coffee：工廈轉角純白咖啡店

新蒲崗工廈林立，近年亦有不少咖啡店進駐。這間位於六合街工廈地下轉角的咖啡店，以純白色裝潢為主調，在一片車水馬龍之中特別顯眼，非常易找。

咖啡店主打精品咖啡及日本抹茶，選料相當講究，如伊藤久右衛門、中村藤吉及福壽園等，又會不定時推出隱藏菜單，亦有售咖啡豆及咖啡用具等。如遇上天氣好的日子，更可以坐在面向街道的落地透明大玻璃前，對著日光歎咖啡，好寫意！

Until Coffee

地址：新蒲崗雙喜街1號安田中心地舖

電話：6015 5409

營業時間：星期一至五9am-6pm；星期六及日10am-6pm



【9】Roommate：必食巴斯克芝士蛋糕

另一間推介的新蒲崗咖啡店位於彩虹道，室內空間相當闊絡，採用柔和的大地暖色系，風格簡潔明亮，還有面向街道的大片落地玻璃，視野開揚，感覺舒適悠閒。

咖啡店供應菜式包括傳統卡邦尼意粉、全日早餐、羅勒番茄醬手工馬鈴薯丸等，其中傳統卡邦尼意粉用上日本雞蛋調製的濃郁蛋汁，以及兩款煙熏肉，口感順滑。甜品方面，必食巴斯克芝士蛋糕，中間部分呈軟心狀態，芝士味香濃且不膩，獲不少食客推薦。

Roommate

地址：新蒲崗彩虹道84-114號新蒲崗大廈地下1號舖

電話：9757 7747

營業時間：星期二至日8am-6pm（星期一休息）



【10】手工製古法9層拿破崙

新蒲崗一間傳統手工蛋糕店，主打招牌古法拿破崙，用料十足，足足有成9層，有網民大讚無論是即時食，抑或是放幾日都可以保持鬆脆，一出爐就會被搶購一空！店內另有多款傳統手製糕點，如戚風蛋糕、蝴蝶酥、荷蘭撻等，喜歡甜食的朋友可以一試。

地址及詳細介紹：

（圖片授權：IG@_bigfoodbaby）

【11】人氣餅店爆餡流心冬甩

新蒲崗一間餅店人氣極高，推出的即炸爆餡冬甩以及麻糬卷蛋，全部都是自家生產，每日一新鮮出爐就吸引長長人龍排隊。店面雖然看似街坊餅店，但原來由多位酒店星級造餅師傅主理，更有「街坊格局，名店水準」名堂，連演員河國榮也曾來捧場！

地址及詳細介紹：

（IG @ msfoodloverr 授權）

【12】新蒲崗人氣麵包烘焙店

新蒲崗又有新麵包烘焙店進駐，超人氣網店「玖拾烘焙」最近殺入新蒲崗實體店，不但在Bagel自助區供應摩卡咖啡麻糬、洋蔥酥培根起司、焙茶花生乳酪夾心等多款招牌手工Bagel，更帶來曲奇、軟包、鬆餅等烘焙包點，喜愛麵包及Bagel的朋友不容錯過！

地址及詳細介紹：