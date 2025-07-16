新蒲崗美食推介！新蒲崗美食餐廳不少都隱藏在林立的工廠大廈之間，近年更有不少咖啡店和麵包烘焙店進駐，可說是臥虎藏龍之地。《香港01》「好食玩飛」記者整理新蒲崗美食16大推介，除了有老字號港式傳統麵店，必食手打牛丸、雲吞撈麵；還有米芝蓮推介上海粢飯、平價串燒店等。當然不少得近年流行的文青咖啡店，抵食鐵板牛扒以及人氣麵包烘焙店，即睇各特色食肆的地址、營業時間！



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新蒲崗美食【1】Bari Bari Steak—— $128起！鐵板紐西蘭西冷＋日本A4和牛

鑽石山荷里活廣場6月26日新開的「Bari Bari Steak」，主打親民價日式鐵板牛扒，如日本A4和牛、美國及紐西蘭牛扒等，另外也有招牌日式蛋包飯及意粉，價錢$128起。厚切牛扒以鐵板輕炙至外焦內嫩，搭配進口炙燒鐵石保持溫度，讓客人自行調節熟度，並可蘸點獨家醬汁如燒肉柚子汁、日本洋蔥汁等。惠顧主食可免費享用沙律吧放題，包括當季蔬菜、甜品、白飯及湯品。

Bari Bari Steak

地址：鑽石山荷里活廣場2樓282號舖

營業時間：星期一至日 11:30-22:00



新蒲崗美食【2】Coti the Bistro —— 隱世韓式Cafe

Coti the Bistro位於永顯工廠大廈地下，位置較隱蔽。餐廳裝修偏向韓式，天花有乾花點綴，適合與三五知己聚會。熱門菜式包括烤美國豬鞍配芥末汁、鰻魚蛋包飯、腐乳蒙古羊鞍配薯條等等，蒙古羊鞍配搭腐乳，夾帶鹹香味，味道意外地夾！

Coti the Bistro

地址：新蒲崗五芳街31-33號永顯工廠大廈地下C號舖

營業時間：星期一至五 08:00 - 20:30／星期六至日 11:30 - 20:30



新蒲崗美食【3】Wanna Eat —— 中西合壁咖啡店、拉絲咕嚕肉

Wanna Eat 雖然是西式咖啡店，裝修走小清新路線，但菜式選擇卻是中西並存，由麻婆豆腐、拉絲咕嚕肉，再到海鮮蕃茄意大利飯等菜式都有，非常有驚喜！此外，食物賣相亦絕不馬虎，樣樣擺盤精緻，連咕嚕肉都能拉出晶瑩剔透的糖絲，啱晒喜歡打卡的朋友。

Wanna Eat

地址：新蒲崗彩虹道16號地舖

營業時間：星期一至五 07:30 - 22:00／星期六 08:00 - 22:00



新蒲崗美食【4】陳儀興玫瑰餐廳 —— 必試花雕藥膳乳鴿鍋

主打粵式火鍋的陳儀興玫瑰餐廳，湯底選擇眾多，而且常常層出不同。例如最近便推出了「花雕藥膳乳鴿鍋」，湯汁散發陣陣花雕香味，乳鴿大大件，不但肉質細嫩，而且吸盡湯底精華。另外手切肥牛也是到店必點的食物，牛味濃郁而且份量十足。

陳儀興玫瑰餐廳

地址：新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈地舖

營業時間：星期一至六 07:00 - 22:30／星期日 17:00 - 23:00



新蒲崗美食【5】海膽仔 —— 海膽愛好者必去！

日本菜館海膽仔主打海膽，供應海膽壽司、海膽蟹肉炒飯、海膽凍豆腐、熔岩海膽魚餅等包含海膽的美食，大家亦可以在雜錦丼找到海膽的蹤影。冬天的時候不太想吃生冷食物的朋友，則可點選鮮茄芝士豚肉鍋，暖一暖身。

海膽仔

地址：新蒲崗衍慶街2-32號新蒲崗大廈地下Q號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00



新蒲崗美食【6】爸B燒 —— 款式爆多的串燒店

爸B燒提供逾百款串燒，海鮮、肉類、蔬菜、水果應有盡有。當中，海鮮款式亦十分多，黃鱲䱽、鰂魚、泥鯭、翡翠螺、蟶子、生蠔等應有盡有，滿足不同客人的口味。餐廳亦另外供應咖哩炒飯、炒金邊粉、燒飯糰等美點，滿足食量較大的朋友。

爸B燒

地址：新蒲崗富源街19號地舖

營業時間：星期一至日 17:00 - 03:00



新蒲崗美食【7】肥仔銘茶餐廳 —— 特大熱香餅

肥仔銘茶餐廳是學生的放飯天堂，性價比高。招牌是想弄惹味的粒粒炒通粉，有鑊氣之餘，通粉粒粒分明又彈牙，配料亦十分豐富，包括紅腸、火腿、青椒、芽菜、韭黃及洋葱等，份量十足。熱香餅是店內另一招牌， 新鮮製作散發出陣陣蛋香味，配上半溶牛油和糖漿，令人滿足。

肥仔銘茶餐廳

地址：新蒲崗錦榮街9號地舖

營業時間：星期一至六 07:00 - 15:30



新蒲崗美食【8】英記巷仔雲吞麵 —— 港式傳統麵店

曾連續兩屆獲得米芝蓮街頭小食的英記巷仔雲吞麵店面不大，傳統雲吞麵店格局沒有花巧的門面，簡單卻受不少街坊歡迎，更曾獲多個名人支持，當中包括蔡瀾、滔滔、葛民輝、梁釗峰等人。小店主打「六十年代撈麵」及「巷仔雲吞麵」，雲吞撈麵大大碟，麵質爽口彈牙，雲吞餡料加入大地魚粉，鮮味濃郁。平日營業時間至凌晨，深夜想來食個宵夜亦得。

英記巷仔雲吞麵

地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓10號地舖

營業時間：星期一至六 08:00 - 21:00／星期日 09:30 - 21:00



新蒲崗美食【9】豆漿大王 —— 米芝蓮推介上海粢飯、鹹豆漿

豆漿大王位於新蒲崗工廈地舖，位置並不算顯眼，餐廳主打即叫即包的粢飯，香港已經買少見少，而且餡料份量十足，香軟糯米加上自家製炸菜、肉鬆和油條，相當抵食；傳統少見的鹹豆漿，加入大量蝦米及油炸鬼，有興趣來試一試當下午茶也不錯。

除了粢飯和鹹豆漿，推介必試小店的肉鬆奶脆多，以炸饅頭為底，配上香甜煉奶及咸香肉鬆，口感豐富，非常滋味！此外還有煎釀豆腐麵、酸辣湯、酥炸排骨、小籠包等。

豆漿大王

地址：新蒲崗大有街34號新科技廣場地下9號舖

營業時間：8:00am – 9:00pm（星期日及公眾假期 09:30am – 09:00pm）



新蒲崗美食【10】成記牛什粉麵 —— 招牌手打牛丸、牛雜米

說到牛雜、牛筋，一定要提到新蒲崗老字號成記牛什粉麵！成記牛雜河、手打牛丸都是愛牛人士必食推介，其手打牛筋丸並非常見的彈牙爽口，質地偏向軟綿，味道香濃；牛雜米相當足料，而且醃得入味，湯底濃郁，喜愛重口味的朋友必試。

成記牛什粉麵

地址：新蒲崗錦榮街4A號地下

營業時間：星期一至六 10:00 – 23:30／星期日 10:00 - 22:00



新蒲崗美食【11】合利潮洲粉麵 —— 40年歷史老字號粉麵店

同樣是區內老店、有40年歷史的合利潮洲粉麵，招牌必食四寶丸，可以一次過試勻墨魚丸、魚蛋、貢丸和魚皮，不少食客大讚貢丸彈牙入味，墨丸更可以食到墨魚粒。

另外，筋腩墨魚鬚銀針粉同樣是招牌菜，湯底濃郁，牛筋煮至入口即溶，加上彈牙墨魚鬚，超足料，記得要加入自家推出的辣椒醬，香辣惹味非常過癮；還有香脆炸魚皮，堂食或者買回家打邊爐都適合。

合利潮洲粉麵

地址：新蒲崗衍慶街19號A舖地下

營業時間：10:00 – 00:00



新蒲崗美食【12】窩子 —— 港式懷舊風文青咖啡店

新蒲崗仁愛街的窩子可以說是最早進駐新蒲崗的西式咖啡廳，以綠色牆身配復古風地板階磚，充滿六、七十年代懷舊冰室風味，吸引不少文青到訪。

餐廳主打西式Fusion菜，必食推介有慢煮牛面頰配意粉，紅酒汁味道偏甜，牛面頰肉軟稔入味；還有慢煮萬字醬油豬軟骨飯及手撕豬腩窩夫三文治等。

窩子的麻糬窩夫同樣深受食客歡迎，有焦糖香蕉配雲呢拿雪糕、紫薯蓉配雲呢拿雪糕等外脆內軟；不少得還有即叫即製的梳乎里鬆餅，蛋香味濃，質感軟綿，喜歡吃甜品的朋友不要錯過。

窩子

地址：新蒲崗仁愛街36號地下

營業時間：星期一至日 12:00 - 21:30



新蒲崗美食【13】Until Coffee —— 工廈轉角純白咖啡店

新蒲崗工廈林立，近年亦有不少咖啡店進駐。這間位於六合街工廈地下轉角的咖啡店，以純白色裝潢為主調，在一片車水馬龍之中特別顯眼，非常易找。

咖啡店主打精品咖啡及日本抹茶，選料相當講究，如伊藤久右衛門、中村藤吉及福壽園等，又會不定時推出隱藏菜單，亦有售咖啡豆及咖啡用具等。如遇上天氣好的日子，更可以坐在面向街道的落地透明大玻璃前，對著日光歎咖啡，好寫意！

Until Coffee

地址：新蒲崗雙喜街1號安田中心地舖

營業時間：星期一至五 09:00 - 18:00／星期六至日 10:00 - 18:00



新蒲崗美食【14】Roommate —— 必食巴斯克芝士蛋糕

另一間推介的新蒲崗咖啡店位於彩虹道，室內空間相當闊絡，採用柔和的大地暖色系，風格簡潔明亮，還有面向街道的大片落地玻璃，視野開揚，感覺舒適悠閒。

咖啡店供應菜式包括傳統卡邦尼意粉、全日早餐、羅勒番茄醬手工馬鈴薯丸等，其中傳統卡邦尼意粉用上日本雞蛋調製的濃郁蛋汁，以及兩款煙熏肉，口感順滑。甜品方面，必食巴斯克芝士蛋糕，中間部分呈軟心狀態，芝士味香濃且不膩，獲不少食客推薦。

Roommate

地址：新蒲崗彩虹道84-114號新蒲崗大廈地下1號舖

營業時間：星期二至日 08:00 - 18:00



新蒲崗美食【15】常溫 —— 手工製古法9層拿破崙

常溫是一間位於新蒲崗的傳統手工蛋糕店，主打招牌古法拿破崙，用料十足，足足有成9層，有網民大讚無論是即時食，抑或是放幾日都可以保持鬆脆，一出爐就會被搶購一空！店內另有多款傳統手製糕點，如戚風蛋糕、蝴蝶酥、荷蘭撻等，喜歡甜食的朋友可以一試。

常溫

地址：新蒲崗大有街33號佳力工業大廈地下A號舖

營業時間：星期一至日 10:30 - 19:00



地址及詳細介紹：

新蒲崗美食【16】理想餅店 —— 人氣爆餡冬甩餅店

理想餅店在新蒲崗極具人氣，推出的即炸爆餡冬甩以及麻糬卷蛋，全部都是自家生產，每日一新鮮出爐就吸引長長人龍排隊，原來由多位酒店星級造餅師傅主理，連演員河國榮也曾來捧場！餅店近期翻新重開，推出多款新品，包括4種口味的酸種蛋撻和焦糖燉蛋酥盒，當中還有近期大熱開心果口味，各位開心果控快點一嘗吧！

理想餅店

地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座地下7號舖

營業時間：星期一至日 09:00 - 20:00



詳細介紹：

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