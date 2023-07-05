香港好去處｜暑假必去6大展覽　書展動漫展電腦節門票低至半價

香港好去處，香港7-8月展覽推介！暑假將至，學生哥應該最開心，完成暑期作業外，可趁這個機會參觀不同展覽，擴闊眼界之餘，亦可好好放鬆一下！除了每年暑假都會舉行的香港書展和動漫電玩展之外，會展亦會舉行香港電腦通訊節、「美食博覽」和BB春季購物節。即看6大展覽有什麼好玩和優惠！



第二期消費券將於今個月派發，市民想用消費券買票入場，可選擇經「01空間」購買網上門票，並支援多種支付方式，包括VISA、MASTER、AE、Apple Pay、八達通、AlipayHK等。另外，「01空間」會員更可以低至半價購票入場，註冊成新會員可獲贈800分。由即日起至7月31日每日簽到，更可日賺100「01積分」，不容錯過！

香港7月展覽推介

1. 香港書展2023 7天無限次入場

第33屆香港書展將於今個月19日，一連7日於灣仔會展舉行，今年書展的主題為「兒童及青少年文學」，值得家長帶小朋友一同入場。與此同時，今年參展商的數量超過500間，相信不同年齡層的讀者入場都可以找到合適的書籍。除了可以選擇到場排隊購買即日門票之外，亦可以選擇網上購票入門，毋須再花時間排隊，亦可以一票走勻香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界展。而超級書迷亦可以$88購買電子超級書迷證，7天展期內無限次以特快VIP通道入場，享受VIP的優待。

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香港書展2023

日期：7月19日至25日

地址：香港會議展覽中心

(1)按此購買 電子入場門票：

成人票$30、小童票$10（適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童）

(2) 按此購買 電子超級書迷證：港幣$88*（每人限買1張）

*持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，使用特別通道進入會場，節省輪侯時間。

2. 第24屆香港動漫電玩節 + 潮巨匠藝術玩具展

香港動漫電玩展將會緊接香港書展，於7月28日至8月1日於香港會展舉行。動漫展是一眾動漫迷最受矚目的盛事之一，除了可以買到港日最新動漫作品及遊戲產品之外，每年的cosplay比賽都是展覽的焦點之一，今年大會更邀得大量知名cosplayer來港參與演出，包括日本的伊織萌，另外亦有hakken 八犬（馬來西亞）、AOKIJI（法國）、Machi Kaneko（法國）、MOMO（台灣）、HIKO（台灣）、阿兆（台灣）、EJ & Raven（菲律賓），以及香港代表BaLance、合名Coser團隊 V-Project、 iMOTiON（香港）等。另外同場亦有潮巨匠藝術玩具展，展出部分難得一見的玩具，玩具迷就不能錯過。經網上購買入場門票，可節省排隊的時間，而家長亦可憑門票帶最多2名12歲以下兒童經1B通道免費進場。

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香港動漫電玩節 + 潮巨匠藝術玩具展

日期：7月28日至8月1日

地址：香港會議展覽中心

門票售賣詳情︰

電子普通門票 - $42＜按此購票＞

潮巨匠「玩具回來！」Postcard 收藏門票 $150、3回特快入場券 - ACGHK app獨家發售

實體普通門票 - 指定7-11便利店及OK便利店預售

現場售票處：會展博覽道大堂 (請由港灣道龍尾排隊)

香港7月展覽 - 免費入場推介 -

「第 29 屆香港國際教育及職業展」將於 7月 8 日至 9 日於香港會展舉行， 免費開放公眾人士參與； 一連兩天為入場人士提供多元化的升學選擇、就業機會和職涯建議，協助他們規劃前路。今屆展會雲集來自香港、內地以至世界各地共 24個國家及地區的院校、教育機構和升學顧問；同時設有「職業廣場」， 超過 40 家優質企業和機構將提供逾 2,000 個職位空缺，部份更有即時面試機會。 想了解更多本地及海外升學攻略、選科策略以至就業前景等資訊， 可預先報名參加超過 40 場升學及就業專題講座。

第 29 屆香港國際教育及職業展

日期：7月8日至９日

地址：香港會議展覽中心3G 展覽廳

價錢：免費入場 (按此預先登記有禮送｜專題講座預先留位)

香港8月展覽推介

1.第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽門票

每年的BB展都是各大新手爸爸媽媽期待的盛事之一，除了包羅萬有的BB產品之外，參展商亦推出大量優惠產品，每年都吸引不少父母入場支持。今年BB展將於8月3至6日在灣仔會展新翼Hall 1舉行，而今年展位更超過400個，集合學前興趣班、多元化益智玩具、嬰幼兒日常用品、產前產後護理、嬰兒護理、學習教材及書籍等，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。於網上購買門票更可以獲得博覽優惠券1本，即買即場享受購物優惠。

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「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」2023

日期：8月3日至6日

地址：灣仔會展新翼Hall 1

＜按此購買＞

入場券：成人 $30、小童 $20 (1米以下小童免費)

博覽優惠券：$20 (每張成人入場券只限購買1本)

- 逾400頁場內各攤位優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

- 博覽購物優惠券於入場時憑券換領。

2. 第3屆工展會購物節2023

工展會可算是香港其中一個最悠久展覽之一，而主辦機構香港中華廠商聯合會近年更舉辦工展會購物節，今年更已經踏入第3屆。今年大會設約300個攤位，集「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」及「潮生活主題館」5大主題區，匯聚不同本地品牌之外，不同參展商亦推出不同優惠產品，吸引市民入場掃平貨。

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第3屆工展會購物節 2023

日期：8月4日至7日

地址：亞洲國際博覽館

門券：港幣$10*＜按此購票＞

（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）



3.美食博覽2023

緊貼BB展是不少市民熱切期待的美食博覽2023（美食展），於8月17日至19日一連3日，在灣仔會展舉行。現場過百個攤位為入場人士提供大量優惠，同場亦舉行香港國際茶展、家電．家品．博覽及美與健生活博覽，市民可以入場參觀及掃平貨。

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美食博覽及同期展覽2023

日期：8月17至21日

地址：灣仔會展

票價：待公布＜網上門票購買連結＞

4.香港電腦通訊節2023 送300萬元幸運卡

8月最後一個大型展覽是香港電腦通訊節2023（電腦節2023），大會表示今屆展覽將吸引300多間參展商參展，並且推出不同優惠。而今年電腦節亦推出現金消費券計劃，總值達300萬元，每位入場人士均可獲贈一張幸運卡，面值從10元、20元、50元、100元至500元不等，使用數目不限，更同時可與政府消費券合併使用。入場人士除可現場購票之外，經網上購票可以$30，換領原價$35入場門票。

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香港電腦通訊節2023

日期：8月25至28日

地址：灣仔會展

入場券：成人$35（經「01空間」購買 特別優惠: HK$30）