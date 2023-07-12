點心放題｜銅鑼灣名館逾30款美食點心$138　無限追加私房靚湯特飲

銅鑼灣希慎「名館 Ming Bistro」，大家只需$138可歎30多款精緻點心，可無限追加私房靚湯及招牌特飲。



名館即日起有午市點心放題，午市點心放題供應逾30款美食，由資深廚師每日新鮮製作，即叫即蒸，包括賣相精緻的銀湖天鵝酥、皮薄餡靚的筍香蝦餃皇、一咬爆汁的黑金流沙包、香脆可口的脆奶一口酥等。

銀湖天鵝酥，包裹微甜的紫薯蓉。（名館提供）

另有十多款精選美食如鎮江水晶餚肉、桂花鐵棍淮山、雲南涼拌貓耳朵等同樣任叫任食。此外，午市可任飲私房靚湯，包括四季椰子雞湯及霸王花豬展湯，也有十多款招牌特飲，當中椰汁紅豆冰為必飲之選。

現有限時網上預訂優惠，用超值價$138品嚐90分鐘午市點心放題。優惠期由即日至2023年9月10日止。大家必須於最少1天前透過指定網站預訂。而午市點心放題分為4個時段，分別11:30、12:00、13:00、14:00入座，逢星期一至五每位$138；周末及公眾假期每位$158。網上預訂﹕bit.ly/3O4TZBA

名館 Ming Bistro（名館提供）

名館 Ming Bistro

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1201號舖

供應時段：星期一至日11:30- 15:30



*此優惠價適用於成人、小童（1米以上）及長者 （大小同價）。

入座起計限時90分鐘 (每枱以第一位入座計算)。

只限堂食不設外賣或攜走。

此優惠券只可使用一次，逾期作廢，不設找贖、不得兌換現金，不設退款及延期。不可與其他優惠及折扣同時使用。