酒店自助餐｜快閃買3送1優惠低至62折　12間酒店自助餐附網址詳情

暑假又到了，加上第二輪消費券派發，有酒店趁機推出快閃限時買三送一優惠，自助晚餐成人價低至62折。另外，亦有多間酒店推出暑假自助餐優惠，詳情即看下文。



【買三送一酒店優惠1】六國酒店

位於灣仔的六國酒店推出品味「饕宴‧自助晚餐」，主打波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭藍青口、加拿大翡翠螺、仲有美國麵包蟹。另外，廚師亦會即席即煎鐵板原件鴨肝、虎蝦、多春魚及雞軟骨串等，而不少人都會關心的甜品方面，就會提供焙茶拿破崙、開心果杏仁蛋糕、焦糖蘋果芝士蛋糕等。現凡4個成人入座，即享買三送一優惠，人均低至62折，只需$435。

六國酒店品味饕宴．自助晚餐

地址：香港灣仔告士打道七十二號一樓

快閃優惠時段：即日起至8月31日

供應時間：下午5:45至10:15

價錢：成人$580起（原價$701.8起，8折）；買４送１優惠$1740起（4人2小時自助晚餐，原價$2807.2，62折）；$2064起（4人4.5小時自助晚餐，原價$3247.2，64折）

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【買三送一酒店優惠2】城景國際

城景國際亦推出蟹饌‧海鮮盛薈自助晚餐限時買三送一優惠，主打多款靚蟹及海鮮食材，包括任食法國膏蟹/雪花蟹腳冷盤、梳乎厘焗釀蟹蓋、雞油花雕蛋白蒸荷蘭布朗蟹、橋底炒金蒜辣蟹等，而每位入座的客人亦可獲贈「沖繩岩鹽照燒雪花蟹腳伴日式柚子醋汁」。除了各地靚蟹，當然亦不少得空運生蠔、凍蝦、藍青口及日式刺身等不停為食客送上。

城景國際蟹饌．海鮮盛薈自助晚餐

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓

快閃優惠時段：即日起至8月31日

供應時間：下午6:30至9:30

價錢：$1584起（原價：$2112，75折）

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各區酒店自助餐優惠情報

除了自助餐買三送一優惠之外，港島及九龍多間酒店亦推出自助餐優惠，各具特色和主題。

【港島區酒店自助店1】諾富特世紀酒店

灣仔諾富特世紀酒店推出以「法國五月」為主題的自助餐，主打法國經典佳餚及多款海鮮包括即開生蠔、蟹腳、青口及凍蝦等。大廚還精心炮製龍蝦酥、法式海龍皇湯、白酒煮藍青口、慢煮油封鴨髀、焗原條三文魚、歌劇院蛋糕及法式焦糖燉蛋等傳統法國美食！

灣仔諾富特世紀酒店自助午餐．美食再「法」現自助晚餐

地址：香港灣仔謝斐道238號諾富特世紀酒店一樓L

優惠時段：即日起至7月31日

供應時間：中午12:00至下午9:30

價錢：自助午餐成人$269起（原價$358起，75折）小童$194起（原價$258起，75折）；自助晚餐成人$389起（原價$598起，65折）小童$253起（原價$388起，65折）

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【港島區酒店自助店2】北角海逸君綽酒店

北角海逸君綽酒店的Harbour Grand Café咖啡廳推出環球美食自助午餐，多款美食源源不絕送上，包括了新鮮即開生蠔、蟹腳、凍蝦、青口、多款刺身及壽司拼盤，另外亦有超過15款的甜品以及12款口味的Mövenpick雪糕，絕對令人驚喜。餐廳推出以日韓海鮮為主題自助晚餐亦不容錯過！食物包括即開生蠔、黃鰭吞拿魚刺身、帶子刺身、7吋長阿根廷蝦、波士頓龍蝦、蟹腳等，另外亦怎少得日式鐵板燒肉、韓式芝士炸雞膇、日式天婦羅、韓式人參燉雞湯等充滿日韓風味的食物，甜品方面，亦有綠茶紅豆卷、日本水信玄餅、柚子士多啤梨杏仁撻等，保證令你食指大動！

港島海逸君綽酒店環球美食自助午餐｜自助晚餐

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓

優惠時段：即日起至7月31日

供應時間：自助午餐中午12:00至下午2:30；自助晚餐下午6:30至10:00

價錢：自助午餐成人 $343起（原價$471起，73折）小童$239起（原價$328起，73折）｜自助晚餐成人$591起（原價$812起，73折）小童$415起（原價$570起，73折）

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【港島區酒店自助店3】北角歷山酒店

同樣位於北角的歷山酒店亦推出平日半自助餐優惠，低至7折任食即開新鮮生蠔、冰鎮海鮮、精選刺身等。顧客可從7個主菜中任擇其一，包括西冷牛扒、香煎海鱸魚、墨西哥大蝦烤餡餅等，款款都做得十分出色。此外，酒店亦提供假日自助晚餐，除了冰鎮海鮮之外，亦提供中式、西式及亞洲等。

歷山酒店 Café A 歷山餐廳/宴會廳半自助餐

地址：香港北角城市花園道32號

優惠時段：即日起至9月30日

供應時間：下午6:30至10:00

價錢：平日半自助晚餐成人$375（原價$482，78折）小童$295（原價$416，71折）｜假日自助晚餐成人$585（原價$735，8折）小童$398（原價$548，73折）

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【港島區酒店自助店4】香港柏寧酒店

位於港島銅鑼灣鬧市的香港柏寧酒店推出自助午餐和晚餐，價錢低至74折，大廚準備多款精心的菜式，包括生蠔龍蝦等海鮮、日式和牛、泰國及印度籍主師製作傳統菜式如天多尼等，當然亦有日式炸物、壽司刺身及時令菜式等。自助晚餐的菜式就更豐富，包括了和牛、生蠔、龍蝦、雪蟹腳、青口、蝦等回本美食。

PLAYT 柏寧酒店自助午餐/晚餐

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

優惠時段：即日起至7月31日

供應時間：中午12:00至下午9:30

價錢：自助午餐成人$368起（原價$460起，8折）小童$262（原價$328，8折）|自助晚餐成人$667起（原價$834，8折）小童$429起（原價$537起，8折）

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【九龍區酒店自助店1】九龍酒店

九龍酒店倚窗閣推出的國際海鮮自助午餐，主打生蠔、加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、紐西蘭青口等不同冰鎮海鮮，另外餐廳亦提供多款熱葷及其他菜式，包括即切烤肉、刺身、燒紐西蘭西冷、香草烤羊脾等，甜品專區亦有芒果拿破崙及Häagen-Dazs雪糕等。

九龍酒店倚窗閣The Window Cafe海鮮自助餐

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

優惠時段：即日起至7月31日

供應時間：中午12:00至下午2:30

價錢：成人$372起（原價$427起，87折）小童$344起（原價$394起，87折）

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【九龍區酒店自助店2】美麗華酒店

尖沙咀美麗華酒店今個暑假推出4人同行自助午餐｜仲夏海貝．海鮮自助晚宴，超過10款上乘海鮮源源不絕送上，包括時令貝類海產、熟鮮鮑魚、波士頓龍蝦、鮮蟹及瀨尿蝦等頂級冰鎮海鮮，另外亦有川味醃鮮蟹、香葱蒜茸燒生蠔、XO醬蒸鮮象拔蚌仔熱葷。餐廳由即日起至7月29日，推出不同主題的自助午餐，每個主題均圍繞不同亞洲國家的主題菜式，保證食物令人驚喜。

美麗華酒店自助餐Yamm 4人同行自助午餐｜仲夏海貝．海鮮自助晚宴

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place Yamm

優惠時段：即日起至7月31日

供應時間：自助午餐12:00至2:30｜自助晚餐下午6:30至10:00

價錢：自助午餐人均$347起（原價$448.75起，77折）｜自助晚餐成人$628起（原價$790起，79折）小童$328起（原價$438起，75折）

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【九龍區酒店自助店3】

位於尖東的九龍香格里拉Café Kool推出自助午餐/晚餐，12個開放式廚房為食客帶來精選海鮮、各式各樣的亞洲、西式和印度美食，食客不容錯過。

九龍香格里拉Café Kool

地址：九龍香格里拉閣樓Café Kool

優惠時段：即日起至7月31日

供應時間：自助午餐中午12:00至下午2:30｜自助晚餐下午6:00至9:30

價錢：自助午餐每位$372起（原價$482起，77折）｜自助晚餐$627起（原價$812，77折）

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【九龍區酒店自助店4】

同樣位於尖沙咀的凱悅酒店咖啡廳推出海膽主題海鮮自助晚餐及自助午餐優惠，其中自助晚餐主打廚師推薦加拿大肥美鮮甜的海膽，多款以新鮮海膽炮製的美食，包括了海膽軍艦、地中海胡椒海膽吞拿魚牛油果田園沙律、海膽豆腐鰹魚湯，西式造法亦有巴馬臣芝士輪海膽闊條麵等，味道令人回味無窮。另外，其他回本海鮮亦有翡翠螺、青口、沙白蜆、凍蝦、小龍蝦及蟹腳等，亦有新鮮刺身及壽司，相信可以滿足眾多嘴饞的食客。

尖沙咀凱悅酒店海膽主題海鮮自助晚餐、自助午餐優惠

地址：九龍尖沙咀河內道18號

優惠時段：即日起至7月31日

供應時間：中午12:00至下午10:00

價錢：自助午餐成人$410起；小童$205起｜自助晚餐成人$733 起（原價$798起，92折）；小童$367起（原價$399，92折）

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【九龍區酒店自助店5】

尖沙咀港威酒店推出的自助午餐和晚餐，由Three on Canton大廚為食客炮製多款亞洲、西式及歐陸風味之海鮮佳餚，包括了牛柳粒、冷盤海鮮等。

港威酒店Three On Canton 自助午餐/晚餐

地址：尖沙咀廣東道13號

優惠時段：即日起至11月30日

供應時間：自助午餐中午12:00至下午2:30｜自助晚餐下午6:30至10:00

價錢：自助午餐成人$353起（原價$448起，79折）小童$260起（原價$295起，88折）｜自助晚餐$653（原價$768，85折）小童$466（原價$548，85折）

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【九龍區酒店自助店6】

尖沙咀金域假日酒店推出以海鮮為主打的自助晚餐，多款最時令的海鮮食材，經過大廚的巧手製作成一道道結合亞洲和西方的料理元素的美食，包括凍海鮮、翡翠螺、麵包蟹、生蠔、紅燒牛尾配砵酒汁、佛羅倫斯焗生蠔、避風塘炒蟹等，味道令人驚喜！

金域假日酒店海鮮自助晚餐

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

優惠時段：即日起至7月31日

供應時間：下午6:00至9:15

價錢：成人$550起（原價$768起，71折）小童$429起（原價：$537起，8折）

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