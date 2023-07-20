Nike優惠突發｜波鞋跑鞋$239起　男女裝上衣背心長/短褲低至$199

Nike今周末有快閃突發優惠，今星期7月21日至23日有特價！波鞋$239起、女裝上衣$199起 …快睇以下詳情。



雖然是優轗，但款式都多，有男女裝波鞋、球鞋、平底鞋、運動衣（長/短袖）、長/短褲等等。介紹幾款抵買心水給大家︰

【1】Air Jordan Legacy 312

（圖片來源︰Nike官網）

Air Jordan Legacy 312 男裝運動鞋混了 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的經典元素，穿上腳盡顯運動鞋中的時尚風範。 物料採用中足固定帶和爆裂紋細節等元素，是向 MJ 的籃球生涯致敬；皮革優質、Air 有緩震效果。選擇尺碼 (US)7-10.5。顏色︰帆白/沙漠迷彩/紅外線紅23、款式: AV3922-126。

AIR JORDAN LEGACY 312

原價HK$1,099 5折優惠至HK$549！



【2】NIKE ZOOM SUPERREP 4 NN女子訓練鞋

粉紅色絕對俘虜一眾少女心！粉紅色運動鞋市場上不多，此對可列入心水清單，如果妳也愛粉紅色的話。 Nike Zoom SuperRep 4 NN 女子訓練鞋專為疾速爆發力、心跳加速的變速訓練及快節奏運動設計，助妳突破 HIIT的新境界。各項訓練做得淋漓盡致！選擇尺碼 (US)5-9。顏色︰珊瑚粉紅/黑/帆白/氧氣紫/暈染藍、款式: DO9837-602。

（圖片來源︰Nike官網）

NIKE ZOOM SUPERREP 4 NN女子訓練鞋

原價HK$999 8折優惠優惠至 HK$79



【3】NIKE SPORTSWEAR ESSENTIALS

大熱天時做運動，穿背心好過穿有袖衣，不知妳同意如否？找件合身的背心不走位、防走光更緊要！這款女子羅紋背心涼爽舒適，最可以消暑！。彈性羅紋針織物料柔軟，可帶來上佳穿著體驗，而且可配搭成其他時尚造型。一衣多穿！選擇尺碼︰XS-2XL。顏色: 白/黑、款式: DV7961-100。

（圖片來源︰Nike官網）

NIKE SPORTSWEAR ESSENTIALS 女子羅紋背心

原價HK$299 8折優惠優惠至 HK$239



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7月21日10:00至23日23:59

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