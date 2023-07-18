麥當勞優惠｜McCafé新套餐系列　熱香餅/意式飽/鬆餅連咖啡$26起

麥當勞優惠又來了！McCafé由即日（7月18日）起，將有多款McCafé套餐全新登場，包括全新的熱香餅系列、意式飽系列，還有鬆餅系列強勢回歸，連咖啡最平低至$26起！



McCafé新套餐系列 熱香餅/意式飽/鬆餅連咖啡 $26起

由即日起，多款 McCafé套餐全新登場，無論用麥當勞App或直接到餐廳點餐均可享受此優惠。以上多款美食均可搭配大杯裝熱美式咖啡或意式鮮奶咖啡組成全新美食組合：

（圖片來源：麥當勞官方）

上午11時後：

$33起全新McCafé熱香餅系列Combo



全日供應：

$26起McCafé 奶醬意式飽Combo

$29起McCafé鬆餅系列Combo

$39起McCafé意式飽系列Combo

$39起McCafé蛋糕系列Combo



全新McCafé熱香餅系列

熱香餅向來是不少人最愛的麥當勞早餐，為了讓大家全天候滿足，熱香餅由即日（7月18日）起將於早上11時後登陸McCafé！不同熱香餅，McCafé的全新熱香餅系列， 口味包括為您帶來甜蜜脆脆口感的阿華田脆脆熱香餅及OREO脆脆熱香餅；還有清新之選士多啤梨醬熱香餅，酸酸甜甜的味道讓您精神為之一振！

McCafé意式飽系列

此外，McCafé的意式飽系列亦會迎來新成員，三款全新McCafé意式飽，包括奶醬意式飽、菠蘿雞肉意式飽及火腿蛋沙律意式飽亦會於同日登場。奶醬意式飽將經典港式多士風味帶入McCafé，在意式飽塗上甜奶及Skippy花生醬，一口咬下便是滿滿甜蜜滋味！ 至於菠蘿雞肉意式飽則以酸甜菠蘿配上雞肉，獨特風味令人胃口大開！火腿蛋沙律意式飽配搭經典，絕對是輕盈之選。而小龍蝦蛋沙律意式飽及新吞拿蛋沙律意式飽亦會繼續供應，讓大家有不同選擇搭配香濃咖啡！

人氣鬆餅回歸

至於兩款人氣鬆餅「朱古力鬆餅」及「藍莓鬆餅」亦會同步回歸McCafé，鬆軟鬆餅配上朱古力粒或藍莓乾，兩款不同的香甜口味均是咖啡的最佳拍檔！