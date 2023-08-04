惠康x太興｜奶茶/咖啡/鴛鴦雪糕試食價$16杯　神還原港式茶記飲品

惠康有全新太興「港式茶餐廳飲品雪糕系列」，還原經典港式茶餐廳風味，當中必試「太興奶茶雪糕」 HK$48/盒，1盒有3杯！



太興茶餐廳招牌飲品「冰鎮奶茶」用斯里蘭卡茶葉，斯里蘭卡茶葉味香馥郁，配荷蘭全脂淡奶調製，奶茶味道絲滑香濃，該是不少港人至愛飲品之一。惠康與太興合作，推出三款經典港式飲品味雪糕，其中必試大熱「奶茶雪糕」，還有「鴛鴦雪糕」及「咖啡雪糕」，神還原經典香港茶餐廳風味！雪糕由香港製造。

由8月4日至8月17日，「港式茶餐廳飲品雪糕系列」每盒HK$48（原價HK$69），1盒3杯同款口味，平均HK$16/杯，每杯100ml 。港式茶餐廳飲品忠粉會想試嗎？全新太興「港式茶餐廳飲品雪糕系列」已於全線惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen獨家發售。

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另外，惠康優惠，由8月4日至8月10日，買2支多芬沐浴露（750克）及2支多芬洗護髮乳（660-700毫升單支裝），送1條Meadows Home 3層衛生紙10卷裝（HK$33）、1袋白蘭香氛洗衣球23粒裝（HK$45）及1排維他檸檬茶6包裝6 x 250毫升（HK$15），贈品總值HK$93。而8月7日至8月10日，買任何產品滿HK$100，可以HK$50換購3包時興隆金龜嘜萬里脆花生320克；或以HK$34換購各款可口可樂、玉泉、芬達及雪碧迷你罐裝汽水200毫升6罐裝兩排。