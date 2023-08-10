壽司郎｜禁提前入座焫㷫內地女　荔枝角壽司郎遭鬧爆︰咁寸好討厭

內地一名女網民到荔枝角壽司郎，投訴壽司郎前台員工態度非常差，又反問壽司郎店員，「如果手機預約時間未到，係咪唔可以提前簽到入座？」「壽司郎葵芳店准許，但荔枝角店不准，究竟為何？」又說︰「壽司郎禾輋店最好服務態度，唔會畀面色顧客睇。」內地女連番派嬲，網民卻覺得她無理取鬧。



日前一名內地女網民到Facebook群組圖文並茂發文，指在荔枝角壽司郎遭不禮貌待遇，深深表達個人感受︰「前台員工態度非常差，不想做服務員可以辭職的，或者自己做老細，唔好比曬面色顧客睇，作為前台叫號咁重要噶崗位，就你咁樣噶工作態度，已經好令人討厭，你有情緒，就唔好返工，顧客無欠你噶！真係吃咗咁多年壽司郎，第一次遇到咁寸噶服務員。」

（圖片來源︰香港壽司郎關注組Facebook）

女事主沒有詳述被苛待的原因，更多是表達自己的不滿。再仔細看看，女事主疑不滿意荔枝角店的前台店員不准她在手機預約時間未到，故此不讓她提前簽到入座。女事主憤慨，指葵芳店可以，為何荔枝角店不可？禾輋店員工朝氣勃勃，以禮相待，那位荔枝角前台員工，不想做服務員可以辭職，態度不用那麼差。

壽司郎吞拿魚壽司（黃舒慧攝）

可是，女事主的觀點不獲網民支持。網民留言反指︰「請返廣州大陸壽司郎、不要幫襯日本壽司，要吃就吃廣式壽司、如果個個好似你咁，未夠鐘就要嘈入座，咁咪好唔得閒。」云云。

按圖睇網民留言▼▼

壽司郎排隊人潮時常爆滿，店方曾提示客人在早上10:30-11:30光顧會比較有位。晚市營業時間，則因應分店的位置不同，收舖的時間亦有所不同，最早為21:15，最晏為22:30。