深圳美食︳手掌咁大巨人鰻魚壽司¥29起　和牛海膽牛角包打卡必食

深圳美食！不止香港，深圳人也愈來愈人愛食日本嘢，在深圳各大商圈都有日式料理店。近來最具人氣的莫過於是巨人級壽司，每一件如手掌般大，整個壽司都塞滿刺身，最平¥28起食到，真心吃一件都飽！你會想試嗎？



深圳美食｜巨人級壽司¥28件超抵食 手掌咁大！網民：食1件都飽

深圳卓悅中心近來開了一間人氣日式居酒屋，就是主打巨人級壽司的「一樂の食堂」。這兒裝潢帶點江戶風，日文布簾、書法吊掛menu、深木色家具、油紙燈籠、和風酒架…看上去古色古香，和風感十足，不說破還真誤以為自己置身日本。

一樂の食堂主打巨人級壽司，每份都如手掌般大，非常誇張！（圖片來源：小紅書@史迪酱）

5大必食推介 巨人燒鰻魚壽司！

【1】3款招牌巨人級壽司最平¥29

食物方面，必試3款招牌巨人級壽司！在香脆的紫菜Taco上，放滿米飯及各式刺身，每一件如手掌般大，非常足料！當中必食照燒鰻魚Taco（¥39）、三文魚Taco（¥29）及金槍魚甜蝦Taco（¥39）。

（圖片來源：小紅書＠史迪酱）

鰻魚Taco上放有原條鰻魚，外層燒得酥脆，再配上香甜的鰻魚汁，吃來肥美甘甜！

（圖片來源：小紅書＠橘子爱吃肉）

至於三文魚Taco及金槍魚甜蝦Taco，魚料非常新鮮，刺身肉是碎上的，鋪滿了整個飯面，而金槍魚Taco上更添有甜蝦刺身，看上去似一個變奏版的刺身丼，對於飯量少的人，一件都夠飽。

（圖片來源：小紅書＠出来踢桃呀）

【2】奶香咖啡烏冬

一樂の食堂另一必食就是奶香咖啡烏冬（¥49），看上去有點怪，但吃上去甜甜辣辣，一點也不膩，非常特別！香甜的奶油可突出咖喱的惹味，加上烏冬的Q彈嚼勁，好味！

【3】海膽和牛可頌

海膽和牛可頌（¥58/件）是店內至邪惡之選！在酥脆的可頌包中，夾有厚厚的半熟和牛及海膽，上面還有三文魚籽及魚子醬，足料且口感豐富，卡路里爆標都值得。

（圖片來源：小紅書＠橘子爱吃肉）

【4】鰻魚茶泡飯

如想揀清新一點的菜餚，可揀鰻魚茶泡飯（¥58）。吃之前可按個人喜好，隨意加入梅子茶來泡飯，跟日劇裡的一樣。梅子果香茶香融合的剛剛好！不論深圳或香港都少見會用上梅子茶，別樹一格，值得一試！

（圖片來源：小紅書＠出来踢桃呀）

【5】招牌箱壓金槍魚

嫌巨人級壽司太大件，吃來不方便，何不選擇店家的箱壓金槍魚（¥38），一份有4件，上面有滿滿的金槍魚肉及魚子醬，加上米飯帶有獨特的酸醋香，吃完也覺得很開胃！