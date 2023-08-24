麥當勞｜網民自創六神合體漢堡包笑爆網　被誤當真產品可客製化？

大家去麥當勞吃漢堡包吃得多，有沒有吃過「六神合體」的漢堡包？網民自製創意老麥漢堡包，熱烈地引起網民爆笑及讚好。



網民自創六神合體漢堡包（圖片來源：Facebook香港茶餐廳及美食關注組）

豬柳芝士漢堡早餐，豬留芝士漢堡包夾兩塊豬柳、加兩塊薯餅、加兩件麥樂雞，被創意網民稱為「老麥 六神合體」！每每看到圖片，不禁令人發笑或會心微笑。搞笑之作被這位擁有有趣靈魂的網民上載到Facebook香港茶餐廳及美食關注組，短短兩小時，貼文已引起大量網民關注，吸納700幾個讚好或表達心情。同時也釣出不少網民的創意及有趣對答：

「有冇出？有冇得賣呀？這款產品是認真的嗎？麥噹噹可以如此客製化嗎？

「你買多幾個咪客制囉！叫幾隻早餐自製啦！」

「賣相唔錯喎！」

「細路唔好浪費食物呀！食得晒先好砌！」

「食到你六神無主，六神合體，吃撐的節奏🤣」

「食果時咪又係分開咬……加多舊魚喇不如。」

「整埋個熱香餅丫嘛。」

網民也貼出一張巨型外國芝士牛肉漢堡，當中有6塊牛肉來挑戰「老麥 六神合體」。

按圖有網民回應👇🏻👇🏻

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翻查一下資料，麥當勞最有份量的漢堡包出品，暫時是麥當勞英國曾經推出過Grand Big Mac慶祝巨無霸面世50周年（2018年），當時買3.99英鎊，熱量一份大概有741千卡。

(圖片來源：The Sun)

麥當勞經典產品一覽

🍔1968年-巨無霸漢堡於1968年2月由美國賓夕法尼亞州的美國麥當勞特許經營商Jim Delligatti首次製作。 Delligatti最初想稱漢堡為「貴族」（The Aristocrat）經過考慮後，麥當勞選擇了現在具標誌性的名稱「巨無霸」（Big Mac)。

🍔1972年-Egg McMuggin：推出了Egg McMuffin煙肉蛋漢堡並開創了早餐快餐。 五年後，麥當勞在選單上增加了早晨全餐。

🍔1979年-開心樂園餐：以童年時玩具為靈感的著名套餐被新增到選單中。

🍔1983年-麥樂雞：推出小雞塊，配上燒烤醬、糖醋、蜂蜜和熱芥末醬。 自推出以來，有4盒、6盒、9盒或10盒裝。

🍔1998年-麥旋風McFlurry：由加拿大特許經營商於1997年開發的甜點在1998年夏天在美國推出時已很受歡迎。

🍔2001 - 至尊漢堡Big N' Tasty：漢堡的設計類似於burger King的Whopper三文治。 它包括113克的牛肉漢堡扒，配茄醬、芝士、烤蛋黃醬、洋蔥碎、酸，青瓜、生菜葉和番茄。

資料來源：The Sun