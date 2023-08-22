聖安娜｜懷舊西餅$4件復古售價　網民最愛香橙三角蛋糕／咖啡蛋糕

聖安娜又有優惠！今次主打港式復古西餅$24/6件大特價！可以激筍價錢歎勻朱古力三角蛋糕、咖啡蛋糕、香橙三角蛋糕、菠蘿占蛋糕及黃梅花籃等5款經典西餅！此外，連糯米糍（各款口味）、全蛋瑞士卷、菠蘿包或雞尾包都有平$6起！即睇優惠詳情！



不少愛懷舊西餅的網民已經入手購買了。（圖片來源︰香港茶餐廳及美食關注組）

聖安娜復古西餅特價 單件平均$4

傳統港式西餅由細食到大，相信是不少70後、80後及90後的童年回憶！由於製作工序繁瑣，港式西餅買少見少，現聖安娜復刻五款港式懷舊西餅，包括朱古力三角蛋糕、咖啡蛋糕、香橙三角蛋糕、菠蘿占蛋糕及黃梅花籃，更以$24/6件至筍價發售，是時候去「掃餅」了，重拾那些年的回憶。

（圖片來源：聖安娜餅屋官方網站）

聖安娜復古西餅限時優惠 $24/6件

日期：即日起至8月30日（全線聖安娜分店適用）



$6菠蘿包雞尾包 糯米糍$24.5/2件

（截圖自聖安娜餅屋官網）

除了復古西餅，聖安娜餅屋還推出三重驚喜優惠迎盛夏️！由即日至9月13日，可以$24.5購買2件超軟糯糯米糍，$16.5購買虎紋瑞士卷，以及$12/2件經典菠蘿包或雞尾包！ 愛吃西餅的人不要錯過。

夏日至激賞優惠

第一賞：超軟糯糯米糍（各款口味）$24.5/2件 （原價$15/件）

第二賞：香滑全蛋瑞士卷$16.5（原價$20）

第三賞：菠蘿包/雞尾包$12/2件（原價$7起/件）

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日期：即日起至9月13日

（全線聖安娜分店適用）

