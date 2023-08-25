片皮鴨｜皮肉兩分全鴨起皮新食法？網民愕然求教內行人3點說明！

近日有人在社交媒體上分享了一個驚人的片皮鴨用餐體驗，讓人對這道美食有了全新的認識。網友表示他在一家餐廳點了片皮鴨，但當上菜時卻發現皮和肉竟然完全分開，這讓他感到相當驚訝。他甚至開玩笑地稱這道菜是「片了皮的鴨」，但同時也對餐廳的做法感到可惜，覺得這樣就「嘥咗隻鴨」。



（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

這位網友在Facebook群組專頁「香港茶餐廳及美食關注組」發帖文，分享了這次食片皮鴨的超驚奇經歷，同時分享了一張片皮鴨的照片。從照片中可見，片皮鴨的外皮和鴨肉完全分開，鴨肉依然完整地呈現，並分別盛裝在兩個碟子中，旁邊還有一盤片皮鴨餅皮和一小碟配菜。樓主直言這是他第一次遇到這樣的片皮鴨用餐方式。

按圖看網民留言：

網民紛紛留言：「隻隻鴨死得好慘！反正都中伏，不如玩一下，看看將D皮可不可以砌返上隻鴨到？砌唔返就xx佢！唔識整咪x賣啦，嘥咗隻鴨！名符其實冇偷鴨冇呃你，逐片逐片起俾你。呢個堅好笑。乾，瘦，鞋，唔使睇！咁樣食法點解要分開，正正經經叫隻燒鴨唔係仲好咩？」

有內行人跳出來道：「此片皮鴨真的不知所謂。【1】非片皮：皮肉分開上，鴨肉過熟柴皮乾。【2】選料差：燒制連街頭最差的還不如。【3】連并皮：都不會做還是返蒸的，無一處是合格的。」