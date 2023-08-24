銅鑼灣開倉｜馬拉松運動名牌開倉2折起　波鞋$100對附開倉日地址

銅鑼灣開倉優惠低至2折！由即日起8月28日，19個時尚品牌，如Adidas、NIKE、Converse、newbalance、VANS…等進行清倉優惠，時尚服飾和鞋款低至2折發售，除了波鞋，還有T恤、運動套裝和外套等衣服可供選擇，選擇多多，最低價格$100起！即睇銅鑼灣開倉，開倉日期及地址。



（圖片來源：時代廣場展銷集）

Adidas/NIKE/newbalance/VANS等19品牌 波鞋低至$100對

銅鑼灣時代廣場的展銷集Times Square Bazaar經常舉辦開倉優惠活動，今次正舉行「馬拉松便服及運動名牌開倉」活動，從現在到8月28日，包括adidas、Nike、Reebok、New Balance、Vans、Champion、Columbia等19大品牌都參與其中，提供開倉優惠價格。此外，購買CROCS、Havaianas、Teva、ROCKPORT鞋履買滿$500即減$80！同場亦有一系列激筍兒童波鞋，有LEGO，Pokemon，Hello Kitty，Toy Story，Frozen 等卡通鞋款，仲有日常返學必備白波鞋、閃燈鞋同足球鞋等，開倉價低至$100！

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銅鑼灣開倉 Catalog卡通T恤$200起 游泳用品5件$500

想入運動服飾，會場還備有大量Catalog 聯乘款式卡通T恤，如有大麻成、 Toy Story、Chip & Dale、鬼滅之刃、蠟筆小新、 Bobby Hill等，一律$200起，作為Fans一定要來尋寶呀！如果對卡通Tee無興趣也不要緊，場內都有海量既Dickies、Champion、CHUMS、Nike及Adidas等的衣物！至於泳衣都有特價，Speedo及 Arena 游泳用品$150/件，$350/3件，$500/5件，數量有限，有買趁手！另外，會場還設有馬拉松精選貨品折上折優惠，買2件85折，買3件再75折，含蓋T恤、衛衣及外套等一系列產品。

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（圖片來源：時代廣場展銷集）

尖沙咀Bazaar同期亦有開倉優惠，即睇 👇 👇 👇

馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：2023年8月23日至8月28日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

