海洋公園哈囉喂2023｜門票半價起+鬼校輪迴怨靈地獄9大必玩驚嚇

海洋公園哈囉喂又返嚟啦！「哈囉喂全園祭2023」以「鬼校輪迴」為主題，將大家多年來聽過的校園怪談及傳說從虛無變成真實。從9月15日開始到10月31日，一眾惡靈猛鬼等你返學！無論夠大膽還是唔夠膽，每年都一定要與朋友們去海洋公園過萬聖節，被嘩鬼們嚇破膽才有氣氛！記者整合了海洋公園「哈囉喂全園祭2023」 9大必玩推介，可以約埋朋友齊齊嚇到失聲！



鬼校輪迴9大必玩推介 登上亡命校巴進入猛鬼學校！

平時熱鬧的海洋公園，將在哈囉喂期間化身成為猛鬼學校的靈異領域，猛鬼校舍、恐怖課室、荒廢實驗室、鬧鬼禮堂和陰深花園，全部等著你體驗！「怨靈校巴站」的專線校巴將接載你直達鬼校正門，由你登上「亡命校巴」的一刻，你已經掉入無限輪迴的深淵中！01空間半價購票

主題鬼屋【1】怨靈鬼校

提到荒廢校舍，不時都會想到鬧鬼傳聞，廢校近年更成為靈探勝地，而「怨靈鬼校」便是其中一間荒廢多年的猛鬼學校！相傳校舍經常陰風陣陣，更不時傳出令人心寒的怪叫聲···

作為「怨靈鬼校」的舊生，你將受邀與其他校友重返這個猛鬼校園，揭開當年血腥的驚悚真相！穿過陰暗的走廊、聽到梯間神秘的腳步聲、恐怖凶靈現身追魂索命，向前走的每一步都讓人膽戰心驚！

驚嚇指數：⭐⭐⭐⭐⭐

主題鬼屋【2】怨靈異域

以為揭開了當年的真相就結束了嗎？校園恐怖事件還沒完！囚禁於課室內的恐怖邪靈其實就在你背後，將你推入「怨靈異域」，勢必要你們血債血償，一命換一命！

走入「怨靈異域」，就等於踏進地獄之門，一不小心被招惹怨氣極重的凶靈，隨時被拉入地獄接受殘酷審判，永遠無法走出地府！不想成為下一個受害者，就要時刻保持警惕，千萬不要向後望！

驚嚇指數：⭐⭐⭐⭐⭐

主題鬼屋【3】異度空間

以為逃出生天，其實已經掉入圈套！這所陰森鬼校其實隱藏了一道通往多重宇宙的大門，帶領大家來到詭異陰森的地帶、奇怪無比的「異度空間」···

要走出這個「異度空間」，你必須在謎之迴廊裡面不斷徘徊、走入看不到盡頭的鏡像空間，令人暈眩的恐怖巨型旋轉木馬和詭異的紅色氣球都讓人毛骨悚然。你的一舉一動，都有無數隻毛骨悚然的眼球在監視你，稍有不慎，恐被惡靈吞噬！

驚嚇指數：⭐⭐⭐⭐

主題鬼屋【4】壹捌靈實驗室

回到現實世界亦不代表安全，因為一場關乎人類存亡之戰即將展開！研究所正在「壹捌靈實驗室」秘密進行一項恐怖實驗，研究將人類變成生化武器！

「壹捌靈實驗室」的其中一位研究員卻意外被咬傷，不明感染迅速散播至整個實驗室！要拯救所有無辜的人類，你必須深入研究所剿滅的危機源頭，不過要萬事小心，因為一不留神就會被捉去做生化研究，變成下一個駭人的生化武器！

驚嚇指數：⭐⭐⭐⭐

主題鬼屋【5】妖怪の森

好不容易逃離實驗室，外面卻是一片陰森僻靜的「妖怪の森」，無路可退之下只能繼續前進···傳說一班探險玩家最近在這裡進行靈探卻離奇失蹤，而你必須拯救大家！

走入「妖怪の森」，你會發現一條與世隔絕的日式村莊，但嗜血的百鬼妖物已在四處潛伏，等待時機突襲四處遊蕩的活人，走近的人類隨時會被吞噬！要拯救靈探生還者，必須全力躲避百鬼妖物，若你不幸被發現，你的靈魂將永世被困於妖怪森林！

驚嚇指數：⭐⭐⭐⭐

主題鬼屋【6】咒偶II

穿過妖怪森林，兜兜轉轉又回到了猛鬼學校！暗黑的禮堂突然響起詭異音樂，原來是「咒偶II」正取景拍電影？但女主角明明已經因在拍攝途中遇詭異事情而離世，那麼到底是誰在演戲？

原來是女主角直至死前都未能完夢，成名的執念令她在片場陰魂不散！當你在片場走過華麗的衣帽間、放滿詭異道具的倉庫，記得眼看手勿動，否則恐怕會與惡靈接通，被抓著留下來做她的靈魂拍檔！

驚嚇指數：⭐⭐⭐⭐⭐

狂歡活動【7】搗蛋糖果派對

萬聖節最重要當然是Trick or Treat！海洋公園今年大搞Trick or Treat開心派對，設計了多個好玩的遊戲，只要成功闖關便可以贏走美味的糖果！派對場地內更有不少萬聖節裝飾及搞怪的哈囉喂打卡位，最適合一班「舊生」好朋友邊玩邊打卡！

狂歡活動【8】暗黑嘉年華

萬聖節嘉年華愈夜愈驚喜、愈驚嚇！被遺忘已久的「暗黑嘉年華」將會再度奏起派對樂章，在殘破的帳篷下，有被塵封的魔術攤位、詭譎的空中鞦韆、生鏽的鐵籠等讓你窺探鬼魅雲集的派對盛況，同時打卡留念！不過要小心到處遊走的嘩鬼們，一不注意隨時被嚇餐死！

狂歡活動【9】哈囉喂大匯演

趁著哈囉喂，一眾嘩鬼都盡顯好「嚇」之道，為各位「舊生」帶來不同精彩表演，當然少不得每年都失驚無神嚇你一驚的「擦地鬼」，施展火花四濺的滑步秘技！此外更有齊集各路大「屍」級跳舞高手的「屍舞間」，演繹鬼界至Hit街舞，勁舞狂歡！還有奪命選美騷、魔間女王祭典、威威圍威喂等互動表演，讓你驚嚇又驚喜！

【香港海洋公園全日暢玩門票＋哈囉喂鬼怪三重奏門票】

入場日期：10月逢星期五六日及10月31日

日夜場門票再包3個哈囉喂鬼屋景點各一次 - 兩項套票 2選1

1. ｢怨靈鬼校」、「妖怪の森」、「咒偶2」

2. ｢怨靈異域」、「壹捌靈研究所」、「異度空間」

成人票優惠：$660／張；小童票優惠：$505／張

額外購買「哈囉喂鬼怪三重奏門票」 - 大小同價: $272/張

開賣日期：即日至10月28日



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注意事項：

．5歲以下小童不可進入「哈囉喂」遊樂設施

．哈囉喂項目開放時間為：17:00-23:00

．成人票適用於12 - 64 歲