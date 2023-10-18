海洋公園哈囉喂2023｜門票半價起+記者實玩6鬼屋附評分

海洋公園哈囉喂2023！Ocean Park Halloween 2023！6大鬼屋：怨靈鬼校、怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室、妖怪の森、咒偶II 搶先睇！今年秋季，海洋公園再被妖魔鬼怪佔據，鬼聲鬼氣恭候大家！想玩得盡興兼值回票價，要留意「門票攻略」，今年哈囉喂門票捆綁了指定鬼屋，當中最刺激的怨靈鬼校雖必去，但到訪前記得要分清次序！即睇活動日期、時間、票價、記者為各大鬼屋的評分！



海洋公園哈囉喂2023率先睇

在園內東搖西擺、造型驚人的萬聖節嘩鬼（何以諾攝）

萬聖節期間，園內設有6大鬼屋，以學校、森林、片場等設施為背景，挑戰大家的膽量。除了鬼屋，大家可以在園內通道、表演場地等多處看到嘩鬼張牙舞爪。跟往年一樣，鬼屋另作收費，除入場費外需額外購票方能到訪鬼屋。

海洋公園今年萬聖節設有6所鬼屋，比往年為多（何以諾攝）

海洋公園哈囉喂6大鬼屋

今年海洋公園哈囉喂以「鬼校輪迴」為主題，勢要讓大家在充滿兒時回憶的校園裡擔驚受怕及挑戰膽量。大家登上「亡命校巴」後，將會被帶到恐怖教室、鬼怪異世界、荒廢實驗室、鬧鬼禮堂與陰深花園等凶鬼徘徊之地。

《HK01》「好食玩飛」記者實測評分：★★★☆☆☆

得分原因：「亡命校巴」以真校巴改裝而成，相當逼真。校巴旁更會噴煙，讓車子猶如衝進異界般，亦有冥界的「小巴司機」指引大家登車。不過，校巴並不會動，上、落校巴時，不妨多運用想像力，讓自己投入異域中。

位置：海濱樂園（山下）夢幻水都怡慶坊

開放時間：10:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂鬼屋【1】怨靈鬼校

大家下校巴後，可以探索滿佈鬼怪的「怨靈鬼校」。該荒廢了的校舍不時傳出的怪叫聲，使人膽戰心驚。據說，只要幻想與昔日同窗重返校園，鼓起勇氣踏進未知的國度，再跟隨神秘的腳步聲，便能一步一步重回過去，揭發到該校變得血腥的驚慄真相。

97折購票連結低至半價換票連結

《HK01》「好食玩飛」記者實測評分：★★★★★★

得分原因：「怨靈鬼校」的佈置相當像真，課室、音樂室、實驗室、視藝室等地點的多種道具包括書桌、壁報板、鋼琴、畫板皆讓人仿如真的投身於校園中。此外，鬼屋具故事背景，吸引人一直留意每個細節，發掘故事情節，引人入勝。

+ 8

位置：海濱樂園（山下）夢幻水都怡慶坊

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【2】怨靈異域

逃離鬼校後，若想得悉更多關於該校的恐怖故事，不妨走進「怨靈異域」繼續探索。由於「怨靈異域」是「怨靈鬼校」的延續，記者建議大家即使看到「怨靈異域」的等候時間較短，也先到訪「怨靈鬼校」以得到更佳的體驗。

+ 3

+ 4

《HK01》「好食玩飛」記者實測評分：★★★★★★

得分原因：作為「怨靈鬼校」的下半場，鬼屋的設計同樣用心。「怨靈異域」更模擬出日常生活不會遇上的中式地獄場景，予人超現實的感覺。嘩鬼更會在鬼屋裡多個讓人意想不到的位置出沒，刺激度高！

+ 2

位置：海濱樂園（山下）夢幻水都怡慶坊

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【3】異度空間

一道奇幻的大門在園裡一隅出現，引領大家跌入怪奇的異空間。在「異度空間」裡，有看不到盡頭的無限迴廊、迷幻鏡像空間和令人眩暈的恐怖巨型旋轉木馬，讓大家於未知之處心慌慌。

97折購票連結低至半價換票連結

+ 2

《HK01》「好食玩飛」記者實測評分：★★★★☆☆

得分原因：雖然鬼屋的故事性未及「怨靈鬼校」與「怨靈異域」，但鬼屋裡的嘩鬼造型比「鬼校」故事裡的更為嚇人。屋內亦有哈哈鏡、螢光走廊等有趣配置，讓人在驚慄的空間裡發掘樂趣。

位置：海濱樂園（山下）夢幻水都海濱樂園廣場

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【4】壹捌靈實驗室

除了校舍，園內被架設了一所正秘密進行恐怖實驗的「壹捌靈實驗室」。室主試圖將活人變成生化武器，而致命病毒更迅速擴散播至整個實驗室，考驗大家能否逃出恐怖角度。

+ 4

《HK01》「好食玩飛」記者實測評分：★★★★★★

得分原因：鬼屋的互動性與挑戰性非常高，除了可以感受驚嚇，還可以大展身手。大家進屋後可以提取能量槍，協助救援部隊消滅病毒。每擊中一個目標，也可以得到分數，極度刺激。離開時，更可以一睹自己與朋友的成績。

+ 2

位置：高峰樂園（山上）海洋天地極速之旅舊址

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【5】妖怪の森

園內的一片森林突現出現百鬼妖物，據悉還有探險家在林間失蹤。大家若有勇氣，可以在森林中與世隔絕的日式村莊尋找他們的下落，協助搜索一眾生還者，不然他們或許會變成一堆冰冷的骸骨。

+ 5

《HK01》「好食玩飛」記者實測評分：★★★★☆☆

得分原因：鬼屋雖然面積較其他的小，但設計饒具日式風情，賦有和風特色。在屋裡，可以遇到河童、轆轤首、藍鬼等日本妖怪之餘，更可以欣賞到具5米高的巨型骷髏像。小小的庭園，也帶來大大的恐懼。

97折購票連結低至半價換票連結

+ 1

位置：高峰樂園（山上）海洋天地怡庭

開放時間：17:00 - 23:00



海洋公園哈囉喂【6】咒偶II

「咒偶II」延續往年鬼屋「咒偶」的故事。大家在片場裡，可以體會到一名寂寂無名的女演員的故事。女演員終日夢想成為女主角，可惜直至死前都未能完夢，她的執念在片場內陰魂不散。大家在探索她的故事期間，一不留神或許就會掉進模糊界限，與惡靈接通。

+ 2

《HK01》「好食玩飛」記者實測評分：★★★★☆☆

得分原因：鬼屋裝修細緻，賦有西洋色彩，帶人投入到數十年前的歐洲。鬼屋雖有故事性，不過記者未曾到訪「咒偶」，鬼屋外亦沒有工作人員或展板述說「咒偶」的故事大綱，令記者不太知道主角的過去。

位置：高峰樂園（山上）動感天地帳篷

開放時間：17:00 - 23:00



嘩鬼震撼舞台 表演展「鬼才」

必到打卡位：

+ 12

除了多所鬼屋，園內亦有多個由哇鬼主演的演出。當中包括能讓大家一睹魔界女王風姿的「魔間女王祭典」，大家亦能夠於首屆地獄選美大賽，見證「奪命選美騷」，看看一眾「凶」靈女神、鬼界KOL如何大展「非人」魅力。另有更多妖魔會在「嘩鬼大匯演」上，大展鬼才。

嘩鬼精彩演出：

+ 6

萬聖節美食：

+ 6

哈囉喂指定日子舉辦 入鬼屋要額外購票

跟往年一樣，鬼屋另作收費，除入場費外需額外購票方能到訪。大家可以根據喜好，購買「鬼怪三重奏門票」或「「恐怖三重奏門票」進入擬到訪的鬼屋。若想探索所有鬼屋、了解「鬼校」的完整故事，便需要購買所有「三重奏門票」。各門票所包含的鬼屋、價格如下：

（圖片來源：香港海洋公園）

而園內的所有鬼屋，將於2023年10月13至15日、20至23日、27至29日 及31日期間開放。鬼屋只接待年滿5歲或以上的人士，而3至11歲的小童必須由年滿15歲或以上的人士陪同入園。

97折購票連結低至半價換票連結

海洋公園哈囉喂 2023 啟動禮：