絲襪奶茶見真章　香滑炒蛋用油講究　灣仔「我杯茶」堅持最佳品質

香港茶記文化博大精深，概括而言，由濃濃人情味、香滑奶茶、師傅的非凡手藝，三方面組合而成，要在眾多茶記中突圍面出，就要靠「美味在細節」。位處灣仔的「我杯茶」，下午三、四點，客人駱驛不絕，開放式水吧擺滿人氣樽仔奶茶，琳瑯滿目的餐牌貼滿牆身，與他人錯身穿過狹窄走道，找一個位置坐下，隨心情胃口點一杯熱奶茶，一份蛋治，是一頓日常美食，一點港式回憶。



濃香甜滑絲襪奶茶 獨有手藝無法複製

招牌絲襪奶茶，每枱都有一杯。「我杯茶」主理人鄭嘉傑表示︰「絲襪奶茶屬香港非物質文化遺產，每間茶記都有它的獨特配方。『我杯茶』故名思義，就是出自我手，濃、香、甜、滑的港式奶茶。」「我杯茶」的奶茶茶膽以三種茶葉調配而成，只見鄭師傅以熟練的手法，從泡茶葉、煲茶，以至沖茶前一個用滾水暖杯的動作，三兩下功夫已盡顯功架，為客人端上一杯充滿光澤的奶茶。入口滑而順喉，不留苦澀只帶茶香、香甜而不膩不俗，就算大熱天時，一杯熱奶茶也能讓人心平氣靜。

茶記必點濃香甜滑的熱奶茶。

蔥花滑蛋治簡單滿足 粟米油炒蛋更香更滑

炒蛋又是一款易學難精的日常美食，要炒出香滑有彈性的炒蛋，火喉要掌握得恰度好處。鄭師傅先下油再落蔥花，待蔥花開始炒香，將預先調味的蛋漿落鑊炒，另一邊廂，利用多士爐將多士烘脆，不消兩分鐘，蔥花滑蛋治精緻上碟。鄭師傅分享，愈簡單的食物，食材挑選就愈講究，選用湖北雞蛋貪其蛋味濃，原來食油的選擇亦大有學問：「我一直用獅球嘜粟米油炒蛋，因為粟米油帶有微甜的味道，又不似花生油搶去食材原味，可以令炒蛋更香更滑。」

蔥花滑蛋治，厚厚的滑蛋蛋味香濃又嫩滑，蔥花有畫龍點睛之妙，配以香脆多士，雙重口感，令人食指大動。

絲襪奶茶、茶記文化是香港獨有的特色，當然要好好保育，獅球嘜作為家傳戶曉、香港製造的品牌亦為「我杯茶」帶來信心保證。鄭師傅選擇獅球嘜食油，全因合興是香港老字號食油公司，佢地有自己煉油廠提供不同種類的食用油選擇，如粟米油、花生油、芥花籽油、豆油、米糠油、葵花籽油等等。最緊要佢地有自家化驗室，每款產品都有品質認證，符合「我杯茶」對品質的要求，用得安心食得放心。

獅球嘜粟米油 (左︰餐飲包裝、右︰零售包裝 – 零反式脂肪粟米油)，氣味清淡，帶輕微甜，最適合用作炒蛋。

鄭師傅期望將茶記文化發揚光大，「我杯茶」亦看準大灣區的商機，希望進駐大灣區推廣港式美食。

我杯茶 （永興樓）

地址：灣仔春園街6號永興樓地下

電話：2386 0007

網址：https://s.openrice.com/QrbS0Ldu800~uQjwDAA

(資料及相片由客戶提供)