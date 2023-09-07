KFC薯格暫別　Fing Fing粗薯條接棒升級　網民不捨︰薯格係我動力

KFC除了出名炸雞之外，薯格也非常受歡迎，不少網民去KFC為了薯格、葡撻，可能還有鬆餅。不過網上論壇有消息，KFC已經沒有薯格？！記者在KFC官網看菜單，薯格也沒有包括在內，只有粗薯條（普通/大）選擇。記者查證下獲悉，原來有新產品「Fing Fing薯條」接棒！即日至9月13日$5包！



（網上圖片）

網民議論紛紛：「Cut燒雞翼cut薯格，夠薑cut埋葡撻。冇咗『曹格』咁點搞呀？呢2日生效？早幾日星期二去買餐都有薯格。食kfc有一半都係為左食薯格。冇啦冇啦，世界末日啦。強制升級？薯格係我食KFC最大動力！」

網民留言︰

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翻查KFC官網看菜單，薯格已經不包括在內，只有粗薯條普通/大選擇。

（圖片來源︰KFC官網）

記者就薯格一事向KFC查詢，官方回應指KFC會定期檢視餐牌內容，為顧客提供不同產品。由今日開始KFC推出了「Fing Fing 薯條」，加上惹味「卡真Fing Fing粉」（辣粉），卡真粉是一種天然香辛料，聞起來香，有種燒烤味的感覺。顧客可以按自己口味調教辣度。由9月7日至9月13日，有Fing Fing薯條試食優惠，$5就吃到1份Fing Fing薯條（普通裝）。買薯條時，店方會供應「卡真Fing辣粉」，在APP或網站下單，普通/大薯條都可以選擇配卡真辣粉，隨喜好享用。至於薯格何時回歸？暫未有詳情。

（圖片柩源︰Facebook@KFC）