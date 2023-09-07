內地女食譚仔三哥叫菜底　控訴無米線疑被耍　網民︰是你玩三哥啊

內地女生買譚仔三哥過橋米線叫生菜底，收到食物後驚現一條米線都沒有，在小紅書分享及查詢網友，懷疑自己被耍。網民細心解釋甚麼是「菜底」，點明事主不太懂廣東話所致。



一名內地女生透過foodpanda買譚仔三哥過橋米線，並額外支付了3元選擇了生菜底。當她拿到食物打開後，驚訝發現這碗米線似乎只有菜！她用筷子攪拌了很多次都沒有撈到米線，一條米線都沒有。

（圖片來源︰小紅書）

事主原文：「在香港用foodpanda 點了一個譚仔三哥的過橋米線，因為想多吃點蔬菜，就多加了三塊錢選了生菜底這個選項。等到拿到實物，筷子攪了很多遍都沒撈到米線。聯繫平台，過了一會兒平台說商家回復是因為生菜底就是這樣的。所以生菜底的過橋米線就是應該沒有米線的？ ？雖然中文理解也能講得通，但是我總有那麼一絲絲被忽悠的感覺。香港的朋友們，你們也碰到過同樣情況麼？番茄底的過橋米線就只有番茄沒有米線麼？」

事主懷疑自己對「菜底」的理解，擔心是不是因為自己的中文水平有限而被「忽悠」（捉弄）了，她在小紅書上分享自己的經歷。

這帖子引起了大家的關注，一些耐心的網民向她解釋說：「生菜底意思是以生菜為主食。很多健身人士都選擇這樣吃。生菜底就是不要米線，改成生菜為主食，這是為減肥人士而設的，走就是不要的意思。」

網民留言︰

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有人指事主不太懂廣東話，「你是粵語不好啊，生菜底的意思是底下是生菜，不是米線，主食是生菜。香港人告訴你生菜底的意思就是米線轉成生菜。要生菜底就是米線換成生菜啊。底=主食，加底就是主食加量，生菜底是用生菜代替主食 。安慰一下你，生菜底的意思，確實就是沒有米，在廣東話來說就是這樣。你選的確實是沒米線的。是你自己的問題。不要動不動就上鋼上線說人家忽悠，是你忽悠三哥好不好，阿姐見到呢張單都會發小紅書。」

事主聽到這些解釋後，感謝大家耐心地向她解釋：「哈哈哈，謝謝大家科普！原來走xx還是去掉xx的意思。聽大家解釋完就覺得make sense了。這波是我自我騷操作了。」