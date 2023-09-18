點心放題｜龍門客棧上海菜放題！魚羹/賽螃蟹/烤麩$238任食2小時

點心放題、沙田美食推薦！位於沙田圓洲角的麗豪酒店，即日起推出午市放題每位$238，讓大家在酒店中菜館——龍門客棧一次過品嚐約40款上海美點，任食烤麩、魚羹、賽螃蟹、煨麵、上海年糕等菜式，餐廳更會贈送鮑魚以及不收加一服務費。即睇放題詳情！



（圖片來源：麗豪酒店）

龍門客棧推出上海菜放題！$238任食2個鐘

位於麗豪酒店的中菜館——龍門客棧即日起至10月31日推出「滬江任點、任食佳餚放題」午市上海菜放題，讓大家一口氣品嚐淮揚點心、涼伴小食、風味湯羹、精選小炒、滬江主食以及精選甜品6大種類的佳餚。

酒店會向客人送出冰鎮鮮鮑魚1隻（圖片來源：麗豪酒店）

「滬江任點、任食佳餚放題」的享用時間為2小時，期間大家會獲贈冰鎮鮮鮑魚1份，並可以任點上海美點。當中包括南翔小籠包、香煎窩貼、宋嫂魚羹、三寶烤麩、嫩雞煨麵、黑豚肉炒年糕、等香蔥手抓餅、滬式賽膀蟹、 桂花凍糕等，大家能夠大飽口福。

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免收加一服務費

放題會於午市期間供應，餐廳並不收取加一服務費，但大家要繳付茶芥。另外，放題不適用於任何扣折優惠。

龍門客棧「滬江任點、任食佳餚放題」

地址：新界沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店1樓

電話：2132 1153

供應時間：12:00 - 15:00（週一至五）；11:00 - 15:00（週六、日）

