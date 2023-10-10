元朗新記雞粥老字號牛頭角開新店　10月皮蛋瘦肉粥+炒麵逆市價$15

觀塘美食推薦！從元朗起家的連鎖雞粥店——「新記雞粥」近期進駐觀塘區的牛頭角！新張期間，大家去新記雞粥的觀塘分店更可用4大優惠。當中包括$15優惠價可品嚐「皮蛋瘦肉粥配炒麵」，$15實在是「逆市價」難覓！另外有壽星半價、積分換取現金券等優惠等。即睇餐廳地址、優惠詳情。



新記雞粥以雞粥為招牌菜（圖片來源：新記雞粥）

新記雞粥進駐觀塘4大優惠

新記雞粥在觀塘區牛頭角開新分店，現在有以下4大優惠：

新記雞粥觀塘分店優惠【1】「絕抵新張限定」優惠

新記雞粥的炒麵（圖片來源：FB@新記雞粥）

即日起至10月31日期間，大家在非公眾假期的日子光顧，能以低至$15價錢享用「皮蛋瘦肉粥配炒麵」。

新記雞粥觀塘分店優惠【2】生日優惠

鐵板豬扒拼香腸（圖片授權：新記雞粥）

大家只要下載新記雞粥官方應用程式並註冊成為會員，可以於生日當月享有一次半價優惠。

新記雞粥觀塘分店優惠【3】迎新賞優惠

好油多（圖片授權：新記雞粥）

大家註冊成為新記雞粥的會員後，可以免費獲得凍檸茶1杯（屬迎新禮遇）。

新記雞粥觀塘分店優惠【4】「積分換取現金券」優惠

鐵板豬扒拼香腸（圖片授權：新記雞粥）

大家成為新記雞粥的會員後，在每次消費都可以取得積分。大家儲滿200分，可得到$10現金券並在下次到訪時使用 ；而儲滿450分，則可得到$25現金券並在下次到訪時使用。

新記雞粥的多款美食（圖片來源：FB@新記雞粥）

新記雞粥（觀塘分店）

地址：九龍牛頭角牛頭角道347-349號地舖

營業時間：07:00 - 23:59

電話：2368 2806

