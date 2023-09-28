胡志明市新酒店10間推介人均$56！5星級第1郡酒店／1分鐘到酒吧街

撰文：何以諾
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胡志明市酒店推介2023！胡志明市是越南最大城市，景點比首都河內還要多，是不少香港人喜愛到訪的越南城市。胡志明市不少酒店價格低、鄰近獨立宮、裴援步行街、濱城市場等人氣景點以及機場，部份更有天際泳池、空中酒吧，賦具特色。有興趣可以順道留意胡志明市餐廳推介行程建議到越南旅遊的注意事項以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

五光十色的胡志明市（何以諾攝）

胡志明市酒店【1】西貢拉希斯塔尊貴酒店（La Siesta Premium Sai Gon）

La Siesta Premium Sai Gon是胡志明市最新開業的酒店，於今年春季投入服務，非常新淨。2023年4月，《香港01》「好食玩飛」記者曾到酒店實測並欣賞酒店特色設施甚多。大家不但可以在天際泳池一邊暢泳，一邊欣賞胡志明市的天際線，還可以在池旁享用豐富早餐。酒店天台更設有酒吧，讓人完成一整天的行程後看著夜景，輕鬆地與三五知己暢飲。

+1

西貢拉希斯塔尊貴酒店（La Siesta Premium Sai Gon）
房價：人均$420起
地址：180 -188 Ly Tu Trong Str, District 1 , Ho Chi Minh City, 第1郡, 胡志明市, 越南
超值預訂！La Siesta Premium Sai Gon：AgodaTrip.comBooking.com
胡志明市酒店【2】西貢艾美酒店 （Le Méridien Saigon）

希望能夠在酒店好好欣賞景色的朋友，可以選擇位於西貢河畔的西貢艾美酒店。酒店內的不少房間、泳池、天台上的露天用餐處都能夠飽覽河景，入夜後更能欣賞到西貢河兩岸的大樓與跨河大橋上之燈飾熠熠生光，非常浪漫。

西貢艾美酒店 （Le Méridien Saigon）
房價：人均$793起
地址：3C Ton Duc Thang Street, 第1郡, 胡志明市, 越南
超值預訂！Le Méridien Saigon：AgodaTrip.comBooking.com
胡志明市酒店【3】西貢融合套房酒店 （Fusion Suites Saigon）

西貢融合套房酒店由北歐式全實木作主結構，不論在房間、大堂、餐廳、水療中心、健身室，大家都會被予人溫暖感覺的木材包圍。此外，酒店許多房間裝有落地玻璃，視野開揚，讓客人無拘無束地飽覽風光。

西貢融合套房酒店 （Fusion Suites Saigon）
房價：人均$300起
地址：3 - 5 Suong Nguyet Anh Street, District 1, Ho Chi Minh, 第1郡, 胡志明市, 越南
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胡志明市酒店【4】同起神秘島酒店 （The Myst Dong Khoi）

同起神秘島酒店的房間採用了東南亞居家風格，裝有具中性色調、予人柔和感覺的傢俬。大家在房內，能夠體會到東南亞人日常起居時的感受。酒店同時設有具熱帶風情的天台泳池，泳池裡裝有水床，即使不會游泳，也可以好好在水上享受陽光帶來的溫暖。

同起神秘島酒店 （The Myst Dong Khoi）
房價：人均$452起
地址：6-8 Ho Huan Nghiep Street, Ben Nghe Ward, 第1郡, 胡志明市, 越南
超值預訂！同起神秘島酒店：AgodaTrip.comBooking.com

胡志明市酒店【5】西貢歐式酒店（Hotel Continental Saigon）

越南是前法國殖民地，到現在仍擁有不少歐洲式建築。想來一趟偽歐遊的朋友，不妨入住參照歐洲建築興建的西貢歐式酒店，感受歐洲風情。在酒店對出，正是同樣具歐洲色彩的胡志明市大劇院，到訪該處路程不用1分鐘，特別適合已購票、待欣賞節目的朋友入住。

西貢歐式酒店（Hotel Continental Saigon）
房價：人均$285起
地址：132-134 Dong Khoi Street, District 1, 第1郡, 胡志明市, 越南
超值預訂！西貢歐式酒店 ：AgodaTrip.comBooking.com

胡志明市酒店【6】銀城延酒店（Silverland Yen Hotel）

銀城延酒店位於胡志明市市中心多個景點的中心點，從酒店前往能購買當地土產的濱城市場、前南越總統府邸——獨立宮、雲集環球潮流品牌的百貨公司——高島屋、胡志明市博物館、聖母像等也只是5至10分鐘路程，具有地利優勢。

銀城延酒店（Silverland Yen Hotel）
房價：人均$222起
地址：
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胡志明市酒店【7】梅拉奇精品酒店（Meraki Boutique Hotel）

裴援步行街是胡志明市知名的酒吧街，每晚吸引不同國籍的人一同聚首一堂，欣賞歌舞表演、舉杯暢飲。而梅拉奇精品酒店則正正位於裴援步行街，大家若希望酒後能盡快休息、不想再車舟勞頓，不妨選擇入住該酒店。不過，正因為該酒店附近設有多間酒吧，噪音會較市中心其他地方為多。

梅拉奇精品酒店（Meraki Boutique Hotel）
房價：人均$56起
地址：178 Bui Vien Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, 第1郡, 胡志明市, 越南
超值預訂！梅拉奇精品酒店：AgodaTrip.com

胡志明市酒店【8】風景谷套房酒店（Scenic Valley Suite）

風景谷套房酒店處於新月購物中心與西貢會展中心附近，距離只相約5分鐘路程，適合喜歡在大型商場購物以及將於會展參展、觀展的朋友入住。酒店地面還設有大型兒童遊樂場與泳池，適合小朋友盡情「放電」。

風景谷套房酒店（Scenic Valley Suite）
房價：人均$146起
地址：Scenic Valley 1, Block F, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 第7郡, 胡志明市, 越南
超值預訂！風景谷套房酒店：AgodaTrip.comBooking.com

胡志明市酒店【9】宜必思西貢機場酒店 （ibis Saigon Airport）

需趕搭早機又不想太早起床的朋友，可以選擇直接於機場附近的酒店過夜。宜必思西貢機場酒店距離機場的路程約10分鐘，不用乘搭任何交通工具到機場，交通非常方面。此外，酒店的房間設有飛機的壁畫，亦設能夠直接觀賞停機坪、飛機升降的泳池、天台自助餐廳，特別適合即將到訪胡志明市的航空迷。

宜必思西貢機場酒店 （ibis Saigon Airport）
房價：人均$220起
地址：2 Hong Ha Street, Ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh city, 新平郡, 胡志明市, 越南
超值預訂！風景谷套房酒店：AgodaTrip.comBooking.com

胡志明市酒店【10】西貢機場藍天服務公寓（Saigon Airport Bluesky Serviced Apartment）

西貢機場藍天服務公寓是距離機場最接近的酒店，同樣只需要步行10分鐘便能抵達機場。不過，受其他附近大樓的屏蔽，大家未必能在酒店房裡欣賞到飛機升降。酒店部份房間為4人家庭大房，適合家庭旅客。此外，房內設有廚房，適合喜歡烹飪的朋友大展身手。

西貢機場藍天服務公寓（Saigon Airport Bluesky Serviced Apartment）
房價：人均$143起
地址：01 Bach Dang street, ward 02, Tan Binh Dist,, 新平郡, 胡志明市, 越南
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