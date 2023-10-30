AIA嘉年華2023｜門票獨家優惠+馬戲雜技/機動遊戲過百萬公仔獎品

AIA友邦嘉年華強勢回歸中環海濱！闊別4年的中環AIA友邦嘉年華將於2023年12月21日正式回歸陪大家過聖誕！除了機動遊戲和攤位遊戲外，亦有馬戲團雜技表演及街頭和舞台表演活動，更有過百萬隻公仔等你帶返屋企！即睇內文了解入場套票優惠，約定親朋好友於嘉年華歡度佳節！



《01空間》獨家即搶👉🏻中環AIA嘉年華獨家優惠

AIA友邦嘉年華強勢回歸中環 過百萬獎品等緊你！

AIA友邦嘉年華2023重臨中環海濱，其攤位遊戲及機動遊戲人氣一直居高不下，是次回歸將繼續提供飛天鞦韆、碰碰車、空中360、洗衣機等25個刺激人體感官的機動遊戲及40個互動裝置，更有Lobster Pot、罐頭神射手、奶桶挑戰、汽水圈等超過30個合家歡的攤位遊戲，過百萬隻公仔獎品等你贏返屋企！

AIA嘉年華必看世界級馬戲團雜技 華納現場音樂表演

除了一系列刺激好玩的遊戲外，娛樂性十足的街頭和舞台表演亦不能錯過！表演人員將會在嘉年華內遊走，讓你沈浸式感受嘉年華的娛樂氣氛，世界知名馬戲團Gandeys Circus亦會帶來令人目不暇給的國際巡迴馬戲雜技表演。嘉年華內更設有中央舞台，藝術表演、互動運動表演、現場音樂和本地社區表演將會在舞台上大放異彩！明年一月更會與華納唱片合作舉辦現場音樂會，大家一定能度過愉快的時光！

入場套票優惠低至9折 3種門票最平$95起附送代幣

為慶祝AIA友邦嘉年華再次回歸，大會推出多種早鳥優惠，門票低至9折！《01空間》更提供獨家二人套票優惠！門票分為高峰、非高峰及普通時段，入場門票將附送代幣，代幣適用於機動遊戲、攤位遊戲及餐飲，門票最平只需HKD$95，更附送7個代幣！

AIA友邦嘉年華2023

活動日期：2023年12月21日至2024年2月25日

地址：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

開放時間：10:00 – 23:00（特別日子將延長服務）



入場套票優惠（非高峰時段）

適用日期：12月21, 22日｜1月2-5, 8-10, 11, 15-17, 19, 22-26, 29-31日｜2月1, 2, 5-9, 19-23日

《01空間》獨家二人套票（2張入場劵+50個代幣）：HKD$522（原價：HKD$580）

成人套票（1張入場券+10個代幣）：HKD$140（原價：HKD$160）

特惠套票（1張入場劵+7個代幣）：HKD$95（原價：HKD$100）

*特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

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入場套票優惠（普通時段）

適用日期：12月23, 27-30日｜1月6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28日｜2月3, 4, 15, 16, 17, 18, 24, 25日

《01空間》獨家二人套票（2張入場劵+50個代幣）：HKD$540（原價：HKD$600）

成人套票（1張入場券+10個代幣）：HKD$150（原價：HKD$170）

特惠套票（1張入場劵+7個代幣）：HKD$100（原價：HKD$110）

*特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

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入場套票優惠（高峰時段）

適用日期：12月24-26, 31日｜1月1日｜2月10-14日

《01空間》獨家二人套票（2張入場劵+50個代幣）：HKD$558（原價：HKD$620）

成人套票（1張入場券+10個代幣）：HKD$160（原價：HKD$180）

特惠套票（1張入場劵+7個代幣）：HKD$105（原價：HKD$120）

*特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

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