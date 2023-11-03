雙11優惠2023｜馬拉松／Catalog／UGG 8大品牌激減 運動家品2折起

雙11優惠又開始了！商戶都各出奇招，紛紛推出不同雙11優惠，包括運動品牌、潮流服飾、生活潮物家品等，部分產品包括ADIDAS、NEW-BALANCE等折扣更低至2折！想知道今個「雙十一購物節」可以入手甚麼心水產品，就要繼續看下去！



雙11優惠【1】馬拉松 逾1300件貨品低至2折

馬拉松齊集各大品牌運動產品，網店現推出雙11購物節優惠，由11月1日至13日，超過1300件人氣運動產品低至2折起發售，品牌包括Adidas、New Balance、SKECHERS、UNDER ARMOUR、COLUMBIA都有得減！而11月10日至13日，網店更一連4天推出限時必搶優惠，加推接近30款精選產品以低至23折發售，包括The North Face、2XU、Polo Ralph Lauren等國際品牌。在網店全單買滿$1200，即送手挽斜揹兩用帆布袋一個，成為新會員全單滿$1000即減$100，買滿$800更可升級成為Diamond VIP會員，可享雙倍積分優惠，而且最少可以兌換$30現金券！

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雙11優惠【1】馬拉松雙11優惠網站

推廣日期：11月1日至13日

網站：馬拉松網店

推廣優惠：

【1】精選貨品2折起發售

【2】全單買滿$1200即送手挽斜揹兩用帆布袋一個，送完即止。

【3】買滿$800可成為Diamond VIP，享雙倍積分優惠，最少可兌換$30現金券

【4】輸入優惠碼「MSL1111」可獲01獨家優惠，正價產品買滿$1500即減$100

【5】買滿$500享免費送貨或到Circle K/順豐自取服務

雙11優惠【2】Catalog 波鞋服飾2折起 必搶New Balance 327

Catalog由11月1日至13日，網店亦舉行雙11購買 節，精選超過400件人氣潮流波鞋及服飾以全年最低2折起發售，其中必搶New Balance 327, Adidas Stan Smith波鞋及Converse Chuck 70帆布鞋等熱賣潮款優惠低至3折。潮人穿搭必備的The North Face波鞋及帽款更首次罕有激減4折起，另外Vans、Crocs、UGG、Birkenstock亦同步推出優惠！於網店全單買滿$1200即送你手挽斜揹兩用帆布袋一個，會員 購物滿$800亦可成為Diamond VIP ，享雙倍積分之外亦可最少兌換$30現金券， 買滿$500還可免費送貨上門或到Circle K/順豐自取服務！

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雙11優惠【2】Catalog雙11優惠網站

推廣日期：11月1日至13日

網站：Catalog網店

推廣優惠：

【1】精選貨品2折起發售

【2】New Balance 327, Adidas Stan Smith及Converse Chuck 70等熱賣款3折起

【3】全單買滿$1200即送手挽斜揹兩用帆布袋一個

【4】買滿$800可成為Diamond VIP ，享雙倍積分優惠，最少可兌換$30現金券

【5】輸入優惠碼「CAT1111」正價產品買滿$1500即減$100

雙11優惠【3】UGG正價新品一樣減 輸入優惠碼折上折再減$211

秋冬大熱毛靴品牌UGG於11月3日至12日舉行雙11購物祭，正價新品鞋款任選2件8折！另外品牌更精選超過200件產品以低至半價發售，限量搶購。今次有不少重點熱賣款式包括Funkette、Classic Ultra Mini Platform、Classic Chillapeak等，絕對是潮人必買之選。全單折後滿$2,000，輸入優惠碼 「UGGHK01」，即享折上9折優惠。由11月起多款潮流穿搭必備毛拖及靴款熱賣中，想趁秋冬入手最新款鞋款就不可錯過！

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雙11優惠【3】UGG雙11優惠網站

推廣日期：11月1日至12日

網站：UGG網店

推廣優惠：

【1】全場指定正價新品鞋款任選2件8折

【2】精選超過200件產品以低至半價發售

【3】01獨家滿$2,000，輸入優惠碼 「UGGHK01」，即享折上9折優惠

*公價貨品不適用於任何優惠

雙11優惠【4】CROCS全場鞋款低至半價 滿$800再減$100

美國潮流洞洞鞋CROCS亦推出雙11購物優惠節，有不少經典熱賣款式都加入今次激減行列，包括Unisex Echo Clog、Unisex Siren Clog、Unisex Crush Clog等可配搭不同服飾。由11月1日至12日全場鞋款將低至半價發售，全單買滿$800更額外再減$50。

而HK01獨家優惠，由即日起到11月12日只要買滿$800輸入優惠碼 「01CROCS11」亦可獲9折優惠！

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雙11優惠【4】CROCS雙11優惠

推廣日期：11月1日至12日

網站：CROCS網店

推廣優惠：

【1】全場鞋款以半價發售

【2】全單買滿$800額外再減$50

【3】HK01獨家優惠，由即日起到11月12日只要買滿$800輸入優惠碼 「01CROCS11」亦可獲9折優惠!

雙11優惠【5】Cath Kidston雙重大激賞 買3件再75折

主打潮流生活家品的英國Cath Kidston亦會於11月3日至12日，舉行雙11購買節，並推出三重大激賞！第一賞是全店產品任選1件額外85折，買3件再75折，多買多慳！當中不少減價產品都富歐洲貴族風，今季秋冬新款亦以溫馨和諧粉色調作為主，值得入手！第二賞， 01會員只要輸入優惠碼「CATHHK01」即可獲獨家優惠，全單滿$1,000即可額外獲89折！

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雙11優惠【5】Cath Kidston雙11優惠

推廣日期：11月1日至12日

網站：Cath Kidston網店

【1】全店產品任選1件85折，3件再額外75折

【2】01獨家優惠，全單滿$1,000輸入「CATHHK01」即可額外獲89折！

【3】全新秋冬家品將會在11月1日上架

雙11優惠【6】Teva 精選鞋款買1送1 滿$1,000再額外9折

戶外遠足及露營品牌Teva的雙11購物節亦會由11月1日至16日舉行，全場精選鞋款買一送一，購買正價貨品1件可享85折，2件75折！另外Teva亦精選出超過200件產品以半價發售，數量有限，售完即止！必搶產品包括Geotrecca RP、Hurricane XLT2、ReEmber 2等系列，遠足休閒款式齊備。01會員亦有獨家優惠，只要輸入優惠碼「TEVAHK01」，全單買滿$1,000即獲額外9折！

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雙11優惠【6】Teva雙11優惠

推廣日期：11月1日至16日

網站：Teva網店

推廣優惠：

【1】精選鞋款買1送1

【2】正價貨品1件85折、2件75折

【3】01獨家優惠碼「TEVAHK01」，全單買滿$1,000即獲額外9折！

雙11優惠【7】Arena買1送1 必搶何詩蓓系列泳衣

水上運動品牌Arena於11月1日至12日都會舉行雙11購物節，大量商品推出激抵優惠，指定商品買1送1！另外全場商品亦有買2件8折，買4件7折！所有優惠產品數量有限，售完即止！當中以何詩蓓系列 FEARLESS X背幼帶連身泳衣、女士DIAGONAL 4.0 加厚長袖半拉鏈連身泳衣、arena x SPORT b. 男士訓練及膝泳褲等為最熱賣款式，還有小朋友泳裝系列。01會員還有獨家優惠，只需要輸入優惠碼「11OFF11」，買滿$1000再額外全單89折！

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雙11優惠【7】Arena雙11優惠

推廣日期：11月1日至12日

網站：Arena網店

推廣優惠：

【1】季末超值組合優惠2件8折，4件7折

【2】110件精選人氣游泳單品買1送1

【3】01獨家優惠碼「11OFF11」，滿$1,000再額外全單89折

【4】購物淨值滿$1,200即送PASTEL POP 印花沙灘墊

*公價貨品不適用於任何優惠

雙11優惠【8】Speedo指定產品買1送1 全場買4件7折

泳裝品牌Speedo今年都會進行年度震撼雙11購物節，全場指定商品買1送1。今次激減有不少人氣產品，如男士簡約拼色及膝泳褲、ECO ENDURANCE+ 女士 HYPER BOOM 連身泳衣、幼童短袖保暖連身膠衣等。全場商品買2件8折，買4件7折！貨品數量有限，售完即止！而01會員亦有獨家優惠，只需要輸入「11OFF11」，買滿$1,000再享89折！

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雙11優惠【8】Speedo雙11優惠

推廣日期：11月1日至12日

網站：Speedo網店

推廣優惠：

【2】季末超值組合優惠2件8折，4件7折

【3】140件精選人氣游泳單品買1送1

【4】01獨家優惠碼「11OFF11」，滿$1,000再額外全單89折

【5】購物淨值滿$1,200即送Speedo手機防潑袋

*公價貨品不適用於任何優惠