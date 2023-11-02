韓牛其實好有深度！即去K-Beef（HANWOO）Day邊食邊玩邊了解！

「韓牛」大家食就食得多，但你又知否韓牛的歷史呢？甚至這種曾被《2021 USA TODAY》譽為「世界上最好食的肉」原來亦是充滿營養價值！為了加深港人對韓牛的認識，全國韓牛協會將於11月11-12日假富衛1881公館中庭舉辦K-Beef (HANWOO) Day（韓牛嘉年華），期間會有各式韓牛料理，又有K-POP表演和互動遊戲等等，熱愛韓牛的你記得到場參觀！



「韓牛嘉年華」有得食有得玩！

全國韓牛協會為了推廣韓牛，於2008年就定立11月1日為「韓牛日」，即是俗稱的「韓牛節」。今年作為「韓牛節」的15周年紀念，全國韓牛協會於11月11-12日假富衛1881公館中庭舉辦K-Beef (HANWOO) Day！既然是以韓牛作為主題，各式韓牛料理一定不能少，烤韓牛、韓式韓牛肉餅、韓式炒韓牛肉、韓牛年糕串和韓牛骨湯等等，應有盡有。同場更有專業廚師示範如何炮製韓牛，亦有不同的K-POP表演、音樂演出和互動遊戲，讓你一邊食，一邊玩，一邊了解韓牛。

「K-Beef (HANWOO) Day」詳情

日期：11月11-12日

時間：12:00-22:00

地點：尖沙咀廣東道2A 富衛1881公館中庭

K-Beef（HANWOO）Day美食一覽

韓牛好食有跡可尋

為甚麼韓牛會如此美味，甚至被《2021 USA TODAY》譽為「世界上最好食的肉」呢？一切就要從歷史根源開始。有指韓牛於韓半島已居住了逾4300年，由於其體質不易得病，又有良好的繁殖能力，同時其皮膚清潔，亦能提供優質皮革，所以深得人們歡心，繁衍了大量後代。

隨著時間推移，韓牛實現了體系化科學改良，事關韓國不同地區均產生不同飼養方法，形成良性競爭，從而令韓牛的品質一直提高。現時韓牛所吃的飼料是經過嚴格挑選的有機穀物和草的混合物飼料，故其肉質帶有大理石花紋和獨特風味，甚至略帶甜味。

食韓牛 真‧有益身心

然而，韓牛為食客帶來的不只美味和口感，還有豐富的營養。韓牛的膽固醇含量非常低，而氨基酸比率非常高，由於氨基酸為蛋白質的主要成分，故能清血脂和提升胃腸功能。此外，韓牛亦擁有豐富的鐵、鈣、鋅等必要營養，有助兒童成長，亦可加強成人的免疫力，例如鋅在大腦皮質上起到抗抑鬱效果，充分攝取鋅，便能預防抑鬱症。韓牛同時擁有豐富的血清素，而後者是讓人感到幸福的激素，因此吃了韓牛，心情變好，屬身體正常變化。

韓牛都有出世紙

並非所有韓國牛肉都是韓牛，韓牛是在韓國土生土長的特定品種，亦是世界上唯一的特種牛肉，受到國家級管理其優良基因，每隻韓牛都是在精密計算下，以人工授精的方法誕生，確保血統純正優良。因此，韓牛只會在得到「韓牛自助金管理委員會」和「全國韓牛協會」授予「韓牛銷售店」認證的肉店及餐廳販賣。

同時，「韓國農林畜產食品部」引入「牛肉履歷制」，大家購買韓牛後，只要掃描包裝上的QR碼，或是於「畜產物履歷網站」輸入韓牛包裝上列明的履歷號碼後，可以查看該牛隻的「出世紙」，飼養、屠宰、包裝處理和銷售等各階段情報一覽無遺。

介紹了這麼多韓牛背景，最重要還是親身的體驗！想知道真正的韓牛是甚麼味道，以及才能好好烹調擊牛，就記得11月11-12日到富衛1881公館參加K-Beef (HANWOO) Day！

（資料及相片由客戶提供）