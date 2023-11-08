NET-A-PORTER｜雙11優惠全部75折！必買5大單品穿出美拉德風格

NET-A-PORTER雙11特惠開搶！NET-A-PORTER推出雙11特惠，過萬件精選產品75折！來到秋冬季節，衣服都要跟著換新，把握機會搶好嘢！今年秋冬吹起的「美拉德」風格熱潮，以大地色系為重點色調，配搭出優雅低調的秋天穿搭。記者是次推介5款NET-A-PORTER雙11特惠必買的「美拉德風格」單品，名牌最平$740就可以入手，讓你無痛走在時尚最尖端！



NET-A-PORTER推出雙11限時優惠，共10,280件精選產品以優惠價發售！當中不乏Chloé、Balenciaga、Alexander Wang等名牌包款；STAUD、JACQUEMUS等小眾品牌服飾；Converse、adidas Originals等鞋履，更有Aesop護膚品及LOEWE香薰蠟燭等產品，通通75折！即日起至11月11日23時59分期間購買任何精選產品，並輸入「SINGLES25」優惠碼便可獲得75折優惠！立即搶購👉🏻 NET-A-PORTER

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NET-A-PORTER雙11優惠必買推介【1】JACQUEMUS Le Chiquito Long手袋

Jacquemus 的「Le Chiquito」 系列包款一向是的經典之最，長方版手袋Le Chiquito Long更是不少明星、時裝KOL都有入手的包款！Le Chiquito Long百搭又實用，而且有斜跨、側背、手拿三種背法，可以完美襯托不同穿搭，想型格又得，想優雅亦得！Le Chiquito Long更有淺棕色和深棕色兩種今年秋冬大熱色系可以選擇，折後僅需HKD$4,890便可入手，便宜了HKD$1,630！

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NET-A-PORTER雙11特惠必買推介【2】JW ANDERSON 半截裙

JW ANDERSON一向以精緻、重細節著稱，品牌有不少以英倫學院風為設計靈感的服裝。這件英倫風棕色千鳥格紋半截裙簡約之餘相當百搭，上身配以酒紅色或淺棕色上衣便可完美掌握「美拉德」風格衣著！所謂美拉德（Maillard）本指食物加熱後的梅納反應（Maillard Reaction），令食物呈現深淺不一的棕色或焦糖色。衣著上就是以大地色系為基本，再疊加不同深淺程度的棕色或米色單品作點綴。這件半截裙亦有不少細節位，採用圍裹式設計、腰間部分配有「JW」標誌的銀色掛鎖、背面口袋採工裝風，型格之餘亦顯年輕活力！原價HKD$5,400，折後只需HKD$4,050就買到！

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NET-A-PORTER雙11特惠必買推介【3】STAUD Aldrin 迷你連身裙

STAUD是時裝圈少有名氣的小資品牌，以結合復古與現代簡約設計出不同經典又時尚的服飾。這件Aldrin 迷你連身裙以「假兩件」分層設計，淺棕色的針織毛衣以復古絞花設計，白色襯衫則採用現代簡約的俐落線條，同樣符合「美拉德風格」的棕白配色穿搭，可打造柔和的對比。除了可以當成迷你裙穿著，亦可在下身配搭長褲或短裙，打造出層次感豐富的疊穿造型，同樣是非常百搭的單品，價格亦只需HKD$2,731！

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NET-A-PORTER雙11特惠必買推介【4】POLO RALPH LAUREN 棒球褸

POLO RALPH LAUREN是經典休閒風格品牌，向來以休閒、半正式服飾為主，其經典的馬球標誌的Polo恤衫人氣一直居高不下！不過除了Polo恤衫外，POLO RALPH LAUREN的外套款式亦相當「吸睛」！這件棕色羊毛棒球服主打校園休閒風，配以品牌的官方標誌，時尚又休閒。雖然棒球褸略微寬鬆，但底部有做羅紋下擺收窄，而且採用短版設計，因此不會顯得臃腫，且能夠修飾身型讓比例看起來更修長！下身配以黑色或棕色牛仔褲便可輕鬆穿出「美拉德風格」，原價HKD$6,290的棒球褸，現在入手亦只需HKD$4,717！

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NET-A-PORTER雙11特惠必買推介【5】Veja Campo 波鞋

以百搭、簡約設計深受港人喜愛的Veja，連Emma Watson和凱特王妃都愛穿！以經典斜V字樣白色球鞋席捲各國時尚圈的Veja堅持永續概念，鞋底以天然橡膠製成，不含任何有害化學物質，能夠自然分解同時避免雨林被過度砍伐。這款 Campo 棕色波鞋，除了貫徹經典又醒目的斜V字樣皮革Logo，鞋身以絨面打造，無論顏色或材質都非常適合秋冬季節穿著。設計簡約百搭的它可配以淺棕色上衣及深棕色牛仔褲，以近棕色穿搭穿出美拉德的優雅高級感，原價近千元的Veja Campo 波鞋，雙11特惠HKD$740便可以買到！

NET-A-PORTER雙11特惠｜Veja Campo 波鞋

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NET-A-PORTER｜雙11特惠

優惠日期：即日起至11月11日23時59分

優惠碼：SINGLES25

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