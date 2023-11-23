玩樂至上！W酒店BLACK FRIDAY快閃優惠　與你共樂狂歡迎佳節

隨著BLACK FRIDAY將至，亦意味聖誕節將至，除了趁各大品牌優惠瘋狂血拼，來到年尾不如對自己好一點，來一場派對狂歡、一次水療，釋放一下壓力。香港W酒店就為你準備好BLACK FRIDAY快閃優惠^，11 月 24 日至 28 日期間入手，就可以以5折起享受派對、水療、住宿及餐飲服務，讓自已以及親朋好友一齊放鬆一下。



佳節盡情享樂 微醺下勁舞狂歡

聖誕節期間又怎少得一連串的精彩派對呢？香港W酒店就準備了多個聖誕及跨年倒數派對讓你與好友一起狂歡！平安夜當日，WOOBAR將變成縱情享樂的「Frosty Fantasy」平安夜派對場地，當晚不但有DJ打碟，晚上8時至10時電音派對正式開始前，你可以先享用半自助餐及無限暢飲精選酒類飲品、汽水及果汁。而聖誕節當日的「Santa's Spin」聖誕DJ 派對，WOOBAR更會精心調製特色派對雞尾酒，讓你在微醺與強勁電音下忘我狂歡！12月31日除夕晚還有壓軸的「Melody Madness」倒數派對，晚上8時開始WOOBAR將以半自助晚餐和無限暢飲與你共度2023年最後一夜；而在76/F WET DECK池畔酒吧則有「ColorTopia」 DJ倒數派對，讓你與摯愛親朋一同迎接新一年，倒數結束后亦可以到WOOBAR讓狂歡的氣氛繼續

想以優惠價錢HK$253/位入手「SANTA'S SPIN」聖誕DJ派對入場門票，就要趁著11 月 24 日至 28 日期間的BLACK FRIDAY快閃優惠入手︰https://bit.ly/46lWN2O

洗滌身心 以最佳姿態示人

想以最佳狀態在派對上成為焦點，佳節來臨之前，就要先好好洗滌身心。一向評價極高的W酒店bliss®️水療中心，推出的多款節日限定尊貴水療套餐，包括特色按摩療程和面部護理低至5折！另外，Urban Apothecary尊貴香氛蠟燭和bliss® 酵素深層清潔面膜更有7折優惠，無論自用或送禮都合適。

趁BLACK FRIDAY更加可以以港幣$2,576+（原價：港幣$3,680+）*入手「慶禮甜蜜煥彩」節日慶祝療程（120分鐘）。內容除可享bliss®水療中心的皇牌美容護理系列之外，更可享用名貴香檳及美食套餐 （滋味龍蝦牛油果沙律卷 或 招牌香烤海南雞飯 或 180克安格斯牛肉漢堡，以及名貴香檳乙杯）、30分鐘排毒美肌日本桑拿禮券乙張（價值港幣$1,100）、港幣$1000元水療護理禮券，以及費享用小食等。然後以最佳狀態參加派對！

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吃住享樂！

除了派對與水療優惠，W酒店BLACK FRIDAY 快閃優惠期間，香港W酒店電子禮券限時推出8折優惠，HK$500 / HK$1,000 / HK$3,000三個檔位適合不同需求，可用於客房住宿、美食佳餚，由此展開W玩味旅程！另外KITCHEN餐廳以及WOOBAR一系列節慶餐飲均有75折優惠，節日限定日子都有8折優惠！所有優惠數量有限，快教定鬧鐘在11 月 24 日至 28 日期間搶購！

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優惠受條款及細則約束

^香港W酒店BLACK FRIDAY 快閃優惠日期：2023 年 11 月 24 日至 28 日

*有價錢須另加一服務費，有效期至2024年2月28日

（資料及相片由客戶提供）