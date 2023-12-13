麥當勞1間分店12.14日2pm起免費請食蘋果批！完成任務再送麥樂雞

【麥當勞免費蘋果批】麥當勞又再大派福利！麥當勞將在12月14日下午2時起，於機場麥當勞(鄰近11號登機閘口)分店免費派出1,000個蘋果批！大家以1憑證便能免費換得蘋果批1個。此外，大家只要在12月至來年1月指定日子完成簡單任務，再可免費獲取麥樂雞（6件裝）1份，數量有限，先到先得，送完即止！即睇任務內容、優惠詳情！



麥當勞將會在12月14日下午2時起，於機場麥當勞(鄰近11號登機閘口)分店免費派出1,000個蘋果批（圖片來源：麥當勞）

麥當勞機場分店 免費派蘋果批！

12月14日下午2時起，麥當勞將於機場麥當勞(鄰近11號登機閘口)分店免費派出1,000個蘋果批！大家只要憑登機證便能免費換得蘋果批1個，先到先得，派完即止。

機場麥當勞(鄰近11號登機閘口)分店（圖片授權：麥當勞）

完成指定任務 回程再送麥樂雞！

大家取得蘋果批後，不但能夠即時在店內享用，亦可以帶上飛機慢慢品嚐。而在機上享用蘋果批並進行簡單任務，更有機會在回港後得到免費麥樂雞（6件裝）1份。

大家乘搭飛機期間，只要拍攝1條在機艙內吃蘋果批的短片或相片，再以帖子或限時動態形式在2024年1月10日23:59前上載至已設定為公開的個人Instagram帳號，並標註「@mcdonaldshk」及 「#SNEAKJOY」，便可以在回港後於麥當勞免費換取麥樂雞（6件裝）1份。

麥樂雞（資料圖片）

大家上載短片或相片到Instagram帳號後，麥當勞將會於2個工作天內經Instagram私訊聯絡參加者並發出麥樂雞的電子換領碼。大家憑換領碼，可以在2024年1月31日或之前於麥當勞換取麥樂雞（6件裝），數量有限，先到先得，送完即止。

完成任務的朋友，可以在回港後免費換取蘋果批（資料圖片）

即使未能取得免費蘋果批或並非在12月14日當日經機場出發到外地，大家仍可以到任何一間麥當勞分店外賣蘋果批並帶上機參與活動。

大家到任何一間麥當勞分店，均可外賣蘋果批並帶上機參與活動（資料圖片）

注意！換領碼部份分店不適用

要留意！每名Instagram 用戶只會獲送贈麥樂雞（6件裝）1次。而換領時，大家需要透過自助點餐機或收銀處掃描換領碼，不能透過「手機點餐」功能領取。另外，換領碼不適用於山頂廣場、九龍站、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場內任何分店，也不可與長者咭、麥當勞親子會、麥麥送等其他折扣或優惠同時使用。

麥當勞的自助點餐機 （圖片授權：麥當勞）

麥當勞免費派蘋果批

地點：機場麥當勞(鄰近11號登機閘口)分店

日期：2023年12月14日

領取時間：下午2時開始，派完即止

對象：持有登機證的旅客



換取麥當勞免費麥樂雞

地點：麥當勞分店（除了山頂廣場、九龍站、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場內任何分店）

參加日期：2023年12月14日至2024年1月10日

換領時間：2024年1月31日之前，數量有限，先到先得，送完即止

對象：已完成任務的顧客

