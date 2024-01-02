麥當勞App優惠｜必搶$10九件麥樂雞　1連6日新年限定優惠

麥當勞App推出限定優惠！為慶祝新一年，麥當勞App推出「勁賞開Party」優惠，一連六日有不同著數等緊你！今日（1月2日）有深受歡迎的$10九件麥樂雞打頭陣，緊接著有$20脆辣雞腿飽配中汽水、$20四件脆香雞翼配中汽水、$10兩個阿華田批等超值美食！即睇內文了解最新優惠啦！



麥當勞App推「勁賞開Party」優惠 八達通消費滿$40享$5獎賞

麥當勞App強勢推出「勁賞開Party」優惠，於2024年1月2日至1月7日期間，只要下載麥當勞手機應用程式並選購相應優惠券，即可在指定香港麥當勞餐廳享用優惠，一連六日都有不同超值美食等住你，日日都有驚喜！一大班人開party玩住食又得、自己慢慢歎都得，用滋味美食展開美好新一年！

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2024年1月2日（星期二）：$10 九件麥樂雞（原價$28起）

2024年1月3日（星期三）：$15 火腿扒芝士飽配中汽水（原價$32.5起）

2024年1月4日（星期四）：$20脆辣雞腿飽配中汽水（原價$42.5起）

2024年1月5日（星期五）：$20 四件脆香雞翼配中汽水（原價$42.5起）

2024年1月6日（星期六）：$10 兩個阿華田批（原價$22起）

2024年1月7日（星期日）：$10 OREO麥旋風（原價$16.5起）

麥當勞App「勁賞開Party」優惠

優惠日期：2024年1月2日至1月7日

地點：指定香港麥當勞餐廳

（海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、山頂廣場及香港國際機場之所有麥當勞餐廳不適用）

*優惠受條款及細則約束。

此外，於2024年1月1日起至1月10日期間，只要於麥當勞App使用八達通App消費滿HK$40，即可獲得$5八達通增值額回贈，每位八達通或八達通銀包用戶可享獎賞最多兩次，即總共可獲高達$10獎賞，「麥麥食住慳」！優惠數量有限，先到先得，萬勿錯過！

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱八達通網頁

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