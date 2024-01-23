廟街夜繽紛｜全新發光藝術裝置　8大打卡位全攻略

想玩想食除了北上，本地亦有選擇！油麻地廟街近日再熱鬧起來！除了逾30個特色美食攤檔外，更有多個主題打卡位匯聚廟街特色，當中有超過10個全新發光藝術裝置及五光十色的路標及投影裝飾。添上新色彩的廟街，仍保留着它的歷史和文化氣息，包括天后廟和車仔檔等充滿香港情懷的本土特色。以下是我們推介的8大朝聖打卡熱點！



廟街夜繽紛打卡熱點：「食聚廟街」

想在廟街夜繽紛打卡，當然要先體驗「食聚廟街」！夜市熙來攘往、張燈結綵，除了可以細味多元化美食外，還有很多必影打卡的地方。

打卡熱點【1】「食聚廟街」 地道美食

廟街夜繽紛融合美食與藝術兩大元素，帶來全新「食聚廟街」及「藝綴廟街」特色活動。其中，「藝綴廟街」沿廟街多個地點設置具有老香港及廟街元素的發光打卡藝術裝置、特色路標及投影裝飾等，非常適合打卡！

打卡熱點【2】「蝠鼠吊金錢圖案」 藝術發光裝置引路

「蝠鼠吊金錢」是香港當舖招牌標記，蝠與「福」同音，而金錢象徵利潤，具有福到發財之意，深具老香港風味。充滿廟街地道特色的發光裝置「蝠鼠吊金錢圖案」設置於佐敦道及甘肅街的廟街交界，配合傳統廟街大型牌坊，打卡一流！

打卡熱點【3】欄杆及路牌上 特色圖案超可愛

打卡熱點【4】「廟街」字樣沿途裝飾

佐敦道近廟街牌坊的欄杆上可以見到「廟街」字樣的裝飾路標，設計具懷舊歷史情懷，經典的橙綠色配搭效果也充滿活力，指示途人探索廟街。（攝：陳葦慈）

廟街夜繽紛打卡熱點：廟街手信街

從廟街夜市再向天后廟方向走，就會發現沿街上擺放了許多座地大型藝術發光裝置。在夜晚為它們拍照，除了留下美景外，還能感受到舊香港獨有的氛圍。

打卡熱點【5】驚喜發光打卡藝術裝置：辣蟹、魚蛋、麻雀

廟街夜繽紛打卡熱點：榕樹頭公園的日與夜

未入夜的廟街有另一種「美態」。油麻地社區中心休憩花園（榕樹頭公園）位於油麻地眾坊街。從夜市沿住廟街著名賣手信的步行街中走，就可見到這個深具人文色彩的休憩花園了。

打卡熱點【6】天后廟與創意藝術圖案

白天的休憩花園是尋找創意藝術圖案及到天后廟打卡的好時機。天還未黑，能清楚看到天后廟細緻輪廓，在這裡打卡彷彿穿越時光，感受懷舊的古樸風情，更增添了一點文化色彩。此外，花園的金屬欄杆掛上展示了港式地道風情的創意藝術圖案，與古蹟天后廟相得益彰，兩者的結合更展現了廟街區內的獨特文化和體驗，也喚起了許多人的集體回憶。

打卡熱點【7】「福來運到」及「鳥語花香」發光打卡藝術裝置

公園內特設的發光藝術裝置中，最矚目的是「福來運到」及「鳥語花香」。其中，「福」喻意著天后廟帶給眾人的祝福；「麻雀」則突顯出休憩公園中雀鳥自由自在、自得其樂的情景。這兩個裝置都是必去的打卡位置！光影照射在身上，帶著一絲復古的港式風情。

打卡熱點【8】特色投影裝飾 步步皆景點

展現廟街獨有風貌的不只燈籠、麻雀等，夜色中的投影裝飾同樣搶眼，成為廟街夜晚的獨特色彩，這些投影裝飾「激活」了廟街夜市的熱鬧氛圍，無論是旅客還是市民，都可以感受到最具情懷的香港味道！