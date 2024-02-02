農曆新年北上必備！Club Sim內地數據無障礙連接社交媒體！

農曆新年將至，不少港人都會返鄉拜年，或者把握四日連假機會北上旅行。不過，返內地最大不便莫過於上網！在內地開電話卡有不少「中伏位」(傳送門: 內地出手機號碼4大中伏位 隨時無理被收¥200「開通費」？| 香港01 ) ，還要擔心連接不到日常社交媒體等問題 。想輕鬆北上，就要選用Club Sim「中國內地、澳門漫遊數據組合」！無需交月費，漫遊數據亦是用幾多買幾多，最重要當然是免無障礙連接各大社交平台，讓你繼續使用WhatsApp、Facebook和YouTube等app！

港人北上最大困擾：電話卡

港人北上消費熱潮持續，特別近期山姆超市和Costco先後於深圳開幕後，更是吸引港人過關朝聖。相信在今個農曆新年，港人除了返鄉拜年探親，亦會把握機會北上旅行，探索一下深圳和大灣區其他城市。儘管現時港人北上已經十分方便，由過關到電子支付一路暢通，但仍有一個煩惱難以解決，而這便是電話卡。

不少內地電話卡都是以月費方式支付，對於非居住於內地的港人而言，性價比不太高。更重要的，是使用內地電話卡連接不到港人常用的WhatsApp、Facebook、YouTube、Netflix和Disney+等app，十分不便。

Club Sim漫遊數據助你輕鬆北上

為了讓港人能更輕鬆地北上玩樂，Club Sim推出「中國內地、澳門漫遊數據組合」，完全配合港人所需。第一，用家開通此組合後，在內地免VPN便能使用WhatsApp、Facebook和YouTube等app，令你能保持日常社交和網絡生活；第二，Club Sim無需交月費和上台行政費，啟用後90日有效；第三是流量，用家可按照自己所需購買流量，用幾多買幾多，基本計劃為$38的1 GB漫遊數據，以及$88的3 GB漫遊數據，用完後可於Club Sim app立即增值！

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