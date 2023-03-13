中國手機號碼| 隨著中國內地與香港恢復全面通關，不少港人都再北上消費，而由於內地的消費模式與香港截然不同，不少人都會選擇另外申請一個內地電話號碼，但箇中卻有幾個中伏位必須額外留神。



YouTube 頻道《置家兄弟》日常的內容以介紹中國內地的地產樓盤為主，但不時都會分享一些在內地生活的貼士，早前就出片提到幾個在申請中國內地電話號碼時需要留意的事項👇👇👇

【1】不同分店「海鮮價」

目前在中國內地開手機號碼，主要的電訊商仍是中國移動、聯通、電信三間，而月費價錢對比香港一般 5G Plan 亦親民不少，最抵可以每月 ¥33 人民幣享超過 100GB 的 5G 上網👇👇👇詳細可見另文👇👇👇

然而有網民就反映，親身到中國內地開戶時，即使是同一電訊商，其在不同分店，都有一定的價格浮動，為免因此而多花金錢，出卡前可以考慮多找幾間格價。

【2】開通費

除了分店價格不一，有網民就在 YouTube 的留言中反映，在中國內地簽約上台之時，被電訊商額外加收 ¥100-200 人民幣的「開通費/行政費」，對比每月才數十元的月費而言，這筆費用相當高昂，甚至有人是在不知情的情況下被收取。

目前中國內地的平價月費 Plan 很多需要預先儲值，以便日後扣款，然而有加盟店會在儲值同時加收「開通費／行政費」（資料圖片）

一般而言，電訊商是不需要用戶付出「開通費」都可以啟用服務，但在內地市面的電訊商不少皆為「加盟店」，本身的月費 Plan 只能帶來微利，方想出以「開通費/行政費」手段多撈一筆油水。

面對這種費用，用戶應了解自己的權利，除了可以「企硬」不付開通費、轉而走訪多間電訊商繼續格價以外，如果被告知將被收費，而又認為可以接受，當然可以繼續簽約上台。

【3】入網證明

除了親身到中國內地上台出卡，有不少港人都選擇以「一卡兩號」的方式獲得中國內地的電話號碼。

但如果想以這種形式獲得的中國內地號碼作申請中國內地銀行戶口之用，最好就是要求電訊商提供一張實體紙本的入網證明，作為該內地號碼的實名依據，方能保證內地銀行可以受理開戶申請。

圖中為 csl「86-易」服務實名認證後，在門市取得的文件範例（蔡浩騰 攝）

【4】轉台不能攜號

而以「一卡兩號」方式取得內地號碼的用戶又要留意，雖然在取得號碼的同時需要你進行實名認證，不過該中國內地號碼並非「跟你一世」。

事關這類型的中國內地號碼主要是批核至特定的電訊商下使用，如果你在香港進行轉台手續，雖然香港方面的手機號碼可以進行攜號轉台，但中國內地號碼卻不能一併轉走，變相作廢，有可能會影響未來在中國內地的溝通與認證，在申請一卡兩號時需要考慮清楚。