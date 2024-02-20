ITeSHOP年度激安大減價2折起　名牌乾濕褸半價／人氣袋款HK$161起

ITeSHOP年度激安大減價！由即日起至2月29日，大量潮牌服飾及配件均以超低價發售，折扣更低至2折！無論是男裝、女裝或配飾通通都有優惠，最平HK$129便可買到百搭休閒衛衣；型格風䄛勁減HK$7100；人氣袋款更低至HK$161，絕對超值！即睇內文了解優惠，搶先入手心水產品！



i.t官網激抵男女裝 工裝褲28折入手／百搭衛衣HK$129起

ITeSHOP年度激安大減價

由即日起至2月29日，i.t將推出一系列減價商品，有Kangol、:CHOCOOLATE、b+ab、Carhartt等潮牌；亦有GYDA、Green Parks topic、earth music & ecology等日本人氣品牌，款款百搭易襯，優惠更低至2折！

其中男裝:CHOCOOLATE 大logo衛衣由原價HK$379減至HK$179；:CHOCOOLATE皺褶休閒褲則由HK$659減至HK$299，一套入手就最適合！另外超百搭的IZZUE卡其色外套更激減HK$900，HK$599便可入手，I.T.原創潮牌UNDER GARDEN街頭風格的連身工裝褲更享有28折，由HK$999減至HK$279，而且一年四季都著得，百搭之餘CP值超高、超抵買！

按下圖看i.t官網部分男士服飾推介：

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優惠日期：即日起至2月29日

女裝方面，Green Parks topic休閒衛衣由HK$339減至HK$152；可以搭配b+ab的闊腳牛仔褲，原價HK$799的牛仔褲現在只需HK$240就可以買到！另外，b+ab的小香風外套由原價HK$1,699勁減至HK$510，3折便可以入手經典百搭外套，價錢超親民！American Holic的袋款同樣值得推薦，由原價HK$359減至HK$161，斜孭又得、側孭亦得！

按下圖看i.t官網部分女士服飾及配件推介：

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優惠日期：即日起至2月29日

I.T名牌服飾激減2折起 鉚釘斜孭袋4折／男裝乾濕褸勁減$7000

ITeSHOP年度激安大減價

I.T官網同樣有年度大減價！由即日起至2月26日，I.T官網商品都有優惠，日本設計師品牌Kolor、UNDERCOVER；潮牌Comme des Garçons、Ground Y、Junya Watanabe；名牌JW Anderson、Dion Lee等一系列一線知名品牌全部都可享有超值優惠，折扣更低至2折！

男裝方面，RHUDE咖啡色工裝長褲亦由原價HK$8,199勁減至HK$4,099，融入油漆設計元素的街頭風格長褲可以搭配UNDERCOVER的趣怪拼接毛衣，原價HK$6,699，現在只售HK$2,679！此外，JW Anderson的乾濕褸及Ground Y的連帽外套亦同樣划算，兩者均享有5折優惠，分別只需HK$6,499及HK$5,099便可入手！

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優惠日期：即日起至2月26日

至於女裝服飾及配件方面，日本設計師渡邊淳彌同名品牌Junya Watanabe推出的型格鉚釘斜孭袋由原價HK$3,299減至HK$1,319，這款斜孭袋非常搶手，絕對是買到賺到！另外亦推薦入手Jacquemus的牛仔褲，由HK$4,299減至HK$1,934，別具特色，時尚又顯瘦，女士們絕對要入手！此外，韓國潮牌We11done的經典logo衛衣更由HK$3,699減至HK$1,664，把握機會入手韓星同款！

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優惠日期：即日起至2月26日

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除了上述優惠外，ITeSHOP亦有推出會員限定優惠，無論是購買i.t或I.T官網商品，在年度激安大減價期間，所有等級的會員均可享免運費送到府上，更可賺取雙倍積分，而會員等級越高，優惠獎賞越多！立即登記成為會員，享受一系列獨家優惠！

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Influencer、Fashionista、Guru、King：免運費、雙倍積分、購買Fred Perry及IZZUE商品2件額外9折、購買AAPE商品2件額外95折



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