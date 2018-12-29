【麥當勞走塑】「一刀切」走飲管被轟反智　網民：點樣飲奶昔？

近年越來越多餐廳食肆響應環保，加入「走塑」行列，例如：走膠飲筒、走塑膠餐具等，不過社會對政策反應卻兩極。麥當勞日前宣佈由平安夜開始實施「麥麥走飲管」，不會主動向顧客派發飲管。這個新措施才實行了幾天，網民已對餐廳執行方式大有不滿，齊齊去麥當勞facebook口誅筆伐，掀起一場「公關災難」！

繼肯德基在8月宣佈「走塑」，停止供應膠飲管和膠杯蓋後，麥當勞也於今年9月發起逢星期一走飲管的活動，而事隔3個月，麥當勞更表示由12月14日平安夜開始，全線餐廳和McCafé皆不會在飲管箱擺放飲管，亦不會主動向客人提供飲管；至於需要攪拌的飲品，則會使用木攪拌棒取代以往的塑膠攪拌棒。這個政策當然獲環保人士讚好，而大家樂、宜家家居（IKEA）等，亦即將於2019年1月1日起「走塑」。

麥當勞在facebook宣佈推行「麥麥走飲管」，但同時寫明「其他飲品如需飲管，請向職員索取。」

然而麥當勞的新政策，未正式實行時已被網友負評，到幾日前生效後，更是到達「激起民怨」的程度，使大批網友去到麥當勞facebook畀嬲，又留言鬧爆餐廳。環保本意並無不妥，但為何其他餐廳不派膠飲管就沒事，唯獨麥當勞推行這項措施時卻換來「一地負評」？

綜合網民意見，得出5大原因，其中網民最不滿就是麥當勞突然「一刀切」不提供塑膠飲管，並無任何代替品，即使官方公告中寫明「如需飲管，請向職員索取。」但當客人向職員索取飲管時卻被冷冷拒絕！這情況不獨是出現在某幾間分店，不論是藍田、葵盛、粉嶺或竹園等都有網民遇到近似遭遇。網友更質疑，麥當勞仍然沿用舊杯蓋設計，使人飲用時極之不便。除此之外，部分飲品如奶昔，沒有飲管根本無法飲用。

按下圖睇網民嬲爆的5大原因！

（1）客人向職員索取飲管被拒 | 儘管官方告示寫明客人有需要依然可問職員攞飲筒，但似乎不得要領，其中一位網民更嬲爆表示，親眼見到職員用飲筒飲嘢，但當他向對方索取飲筒時，職員只拋下一句：「冇得畀。」

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網民也絕非只做「鍵盤戰士」，在發洩怒火的同時，他們也向麥當勞及客人提供了建議，例如提議管理層向其他「走塑」快餐店學習，當中有些留言純為搞笑、有些也具參考價值。最有趣是有網民諗到一個「商機」，就是在M記門口以超低價賣飲筒，實行薄利多銷！

按下圖睇網友回應新規定的方法，以及他們的部分建議！

網民笑言要去麥當勞門前賣飲筒，很有生意頭腦。

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明明是志在環保，最後卻因執行上的問題造成反效果，反應未如理想，究竟麥當勞會如何改善「麥麥走飲管」計劃，仍有待觀察。