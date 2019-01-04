【中環台茶】明星撐春陽茶事黑糖珍奶檸檬蜜烏龍！標榜台灣茶葉製

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新一年繼續有台式茶飲過江龍到港，打響頭炮的有群星力撐的春陽茶事。除了近期大熱的招牌黑糖奶珠鮮奶，還有酸甜開胃的檸檬蜜烏龍、甘蔗綠茶等，即刻睇有咩飲！

攝影：唐家儀

除了飲品有群星力撐，其招牌的「春」霓虹燈牌，讓人印象深刻，買完飲品都想為這燈牌留下倩影。

周杰倫、黑人陳建州都是捧場客
群星力撐茶飲店到港！

於台灣火紅的台式飲品店，春陽茶事，終於到港！茶店於去年在台灣開幕後，隨即引來一眾foodie於網上發佈相片，成為IG熱門手搖飲品。此外，不少明星如周杰倫、黑人陳建州、范瑋琪、連日本紅人渡邊直美都潮拜他們的招牌黑糖珍珠鮮奶、春陽烏龍等，瞬間令茶飲店紅起來。現時已經在台灣的東區、台北車站、新店、公館、內湖、蘆洲、新竹，甚至澳門等地陸續開店，今次來到香港並選址中環，讓各位上班族可以嚐到更多台灣茶飲。

茶飲店推出今期流行的黑糖珍珠鮮奶，同時推出坊間少見的檸檬蜜烏龍，酸甜開胃，加埋愛玉更好味。

按圖睇「春陽茶事」詳情！

周董、黑人陳建州都在支持。(官方圖片)

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茶店所用的綠茶，是來自南投名間的松柏嶺青茶，而烏龍茶則來自南投鹿谷，標榜以台灣茶葉製作，醇厚甘香。

黑糖珍珠鮮奶 $32(中) $35(大)

春陽茶事
地址：中環租庇利街1 號（喜訊大廈）地下
營業時間：星期一至日 12nn-8pm

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