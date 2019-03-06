【三八婦女節】港九10間天台酒吧餐廳！相約姊妹歎靚景享美酒

剛好今年三八婦女節於星期五，一於約埋好姊妹去靚景天台酒吧餐廳，一邊摸住酒杯底，一邊欣賞香港夜景，再一邊高談闊論（講是非），過個盡興的婦女節！ 圖片來源：官方圖片、資料圖片

港島區

1. 中環IFC天台賞維港景 2,000呎復古花園主題餐廳

這間位於中環IFC天台的餐廳，一開幕已經引來好多女孩子爭相影相，其吸引之處是環境復古，有一種法國浪漫格調。未進店先來一陣花香味，走進店抬頭一看就見一片懸掛著薰衣草與洋甘菊的花海，少女們為之心動。

約得班姊妹去飲嘢又唔想失禮，這裡環境設計已經靚到令人說不出話來，牆身放滿香水樽，配合中間如化妝盒的坐位設計，好像置身文藝復興時期，復古歐陸設計，吸引好多人去影相，加上cocktail設計亦很華麗，保證餵飽女生們的手機！

按圖睇Dear Lilly有幾靚同有咩食！

有型男調酒師為你調酒。(圖片來源: dear lilly facebook)

+ 2

Dear Lilly

地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓4010舖

營業時間：星期日至一：11am-12mn；星期二至三：11am-1am；星期四至六：11am-2am

電話：2771 6060

2. 甜點配美酒 大露台360度享香港夜景

中環這地段，酒吧餐廳夠多，這間位於太子大廈的餐廳，同樣望到維港景，又有精緻甜品可以吃到。不過這裡除了下午茶、甜點出名，晚間在這裡happy hour都不錯，可以有大露台讓你邊睇景邊飲酒，加上香港夜景靚，與姊姊們傾心情啱晒！

按圖睇SEVVA環境如何同埋有咩飲！

香港夜景真的很美，難怪很多外國朋友們都為此而著迷。(圖片來源: SEVVA facebook)

Sevva

地址：中環遮打道10號太子大廈25樓

營業時間：星期一至四：12nn-3pm、6pm-12am；星期五至六：12nn-3pm、6pm-2am；星期日休息

電話：2537 1388

3. 造型精緻分子雞尾酒 國際級調酒師主理酒吧餐廳

與姊妹去飲嘢，當然要選造型靚又易入口的雞尾酒。這酒吧餐廳由國際級調酒師主理，大玩分子雞尾酒，以茶為主題的雞尾酒，清甜易入口，而且造型靚，保證餵飽你手機。

按圖睇The Envoy雞尾酒有幾精緻！

以分子概念調雞尾酒。(圖片來源: The Envoy Facebook)

The Envoy

地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓

營業時間：星期一至四 12nn-1am；星期五及六 12nn-2am；星期日 11am-1am

電話：2169 3311

4. 港式Fusion酒吧餐廳 萬壽無疆雞尾酒

懷緬過去常陶醉，這間酒吧以懷舊香港為主題，店名福祿壽經已夠港式，再以萬壽無疆杯裝飲品，蒸籠點心來送酒，還有貼滿麻雀的桌子設計，成功吸引懷舊控潮拜。

按圖睇 福祿壽Fu Lu Shou有咩飲！

無壽無疆杯出現在酒吧，很有文化與時代上的衝擊。(圖片來源: fulushouhk Instagram)

福祿壽 Fu Lu Shou

地址：中環蘇豪荷李活道31號7樓

電話：2336 8812

營業時間：星期一至六 5pm-2am；星期日休息

5. 灣仔古蹟變型格酒吧餐廳 時光倒流回到1888年

灣仔有不少古蹟都被保育及活化，有得變成文藝場地，有的變成典雅法國餐廳，而這間酒吧餐廳，原為和昌大押，建於1888年，設計帶歐陸建築風格，亦提供高級西餐菜式。食飽又可以飲杯雞尾酒，餐廳對出是電車路，可以聽到港島區獨有的叮叮車聲音。

按圖睇The Pawn有咩飲！

位於古蹟大昌大押的酒吧餐廳。(圖片來源: thepawnhk Instagram)

+ 2

The Pawn

地址：灣仔莊士敦道62號2樓

酒吧營業時間：星期一至六 11am-2am；星期日及公眾假期 11am-11pm

餐廳營業時間︰12nn-3pm；6pm-12mn

電話：2866 3444

九龍區

6. 意日菜fusion酒吧餐廳 落地大玻璃望盡維港景

去得天台酒吧，就是想歎酒之餘歎埋個景，這裡的景色可望盡維港，夠晒Chill，加上是港人最愛之一的日本fusion菜，令飯局加分。

按圖睇Aqua有咩食！

晚飯望著此景色夠晒情調。(圖片來源: aquahongkong Instagram)

Aqua

地址：尖沙咀北京道1號29樓

營業時間：星期一至日 12nn-2:30pm、6pm-11pm

電話：3427 2288

7. 尖沙咀優雅Lady法式天台餐廳

法國的Café，常滿足，事關當地人節奏很慢而且很懂得享受，一杯咖啡一本書，就可以渡過一個下午。來到這法國餐廳，大家都放慢腳步，享受這裡的環境和食物，再飲杯酒欣賞香港夜景，舒服！

按圖睇Café ÉPURE有咩食！

位於尖沙咀的天台酒吧餐廳。(圖片來源: Café ÉPURE Instagram)

Café ÉPURE

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓403號舖

營業時間：12am-10:30pm

電話：3185 8338

8. 酒店樓上酒吧 望維港夜景夠晒情調

於酒店的樓上酒吧餐廳，維港夜景有情調，而且有法國菜食，與情人和姊妹聚會都好適合。

按圖睇Bar On 15有咩食！

望住無敵維港夜景，夠晒Chill。(圖片來源: newworldmillenniumhkhotel Instagram)

Bar on 15

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店15樓

營業時間：5pm-1:30am

電話：2313 4245

9. 米蘭人氣意大利菜登港 摸酒杯底歎270度維港

源於米蘭的菜館，於1977年建立，是當地十大必食餐廳之一，主打意式住家菜的餐廳，有不少Pasta和海鮮菜式，啱晒鍾意飲白酒的朋友，伴海鮮菜式一流！

按圖睇Paper Moon有咩食！

由米蘭紅到來港的意國菜餐廳，食意式住家菜，歎維港景。(圖片來源: papermoon.hk Instagram)

Paper Moon

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓OTE 301號舖

營業時間：星期日至四 11:30am-2:30am；星期五、六及公眾假期前夕 11:30am-3am

電話：2156 2256

10. 亞洲最高118樓酒吧 睇盡全港景色

貴為五星級酒店的酒吧餐廳，一定有質素保證，而且是位於118樓的酒吧，為亞洲最高酒吧餐廳，店內設計充滿時尚感，望出去如「大地在我腳下」感覺，畏高的朋友，還是乖乖地坐在餐廳裡歎酒吧。

按圖睇Ozone環境有幾靚！

多角度睇香港景色，有居高臨下的感覺。(圖片來源: ozonehongkong Instagram)

Ozone

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店118樓

營業時間：星期一至三 5pm-1am、星期四 5pm-2am、星期五 5pm-3am、星期六 3pm-3am、星期日 12nn-12am

電話：2263 2270