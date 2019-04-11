【KFC新形象】白髮爺爺變時尚肌肉熟男！網民高呼：「So Hot！」

KFC開業以來，一向以研發自家炸雞的創辦人為藍本，作為品牌商標，其白髮爺爺的親切形象，早已深入民心。不過，近日品牌就為創辦人換上全新形象，於Instagram 貼上爆肌大叔的照片，令不少網民都大嚇一跳！ 資料圖片：官方圖片、官方 Instagram截圖

品牌全新虛擬代言人 銀髮大叔騷肌肉

KFC 以自家炸雞在飲食界立足，品牌商標多年來都以創辦人 Colonel Harland Sanders 為藍本，人們只要見到白髮爺爺的模樣，便自然會想起KFC。雖然「爺爺」早已為人所知，但未知品牌是否想一改形象，近日（4月9日）就於 Instagram張貼一系列以電腦合成的「新代言人」的照片，本來和藹帶有笑容的爺爺，變成了梳上All-back頭，Chok樣騷肌的成熟大叔，令一眾網民大呼驚奇！不知道KFC的商標，以後會否都變成爆肌大叔？

按圖看KFC 全新「代言人」：

KFC的全新「代言人」，由白髮爺爺變成型格熟男。

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網民反應兩極 部分更指「接受唔到」

品牌於Instagram發佈一系列「新代言人」照片後， 網民的反應都非常兩極化。有女士就表示新形象非常火辣（So Hot），看得人口水直流，正對應「 Finger lickin' good」口號；另一邊也有網民表示接受不了這個改變，更指做法完全不尊重創辦人（Disrespecting Colonel ）。食過KFC的你，對這個新形象又是否受落？

按圖看網民對新形象的評價：

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